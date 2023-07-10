HK Express亞洲免費機票搶飛步驟時間　日/韓/泰/台/越18地點任揀

HK Express x 香港國際機場「飛遇世界鉅賞」亞洲免費來回機票，將會在明日2023年7月11日，上午10時30分起開搶了！想成功獲得免費機票，留意下文睇清楚注意事項及搶機票各個步驟。



7月11日開始，HK Express將送出由香港國際機場贊助的免費來回機票給通常居住在香港的人士。數量有限，先到先得。免費機票旅遊期限由2023年8月1日至2024年5月31日，旅客須於2024年5月31日完成旅程。旅客可以選擇由香港前往東京（成田）/東京（羽田）/大阪（關西）/福岡/名古屋/高松/鹿兒島/沖繩/首爾（仁川）/釜山/濟州/曼谷/布吉/ 清邁/峴港/芽莊/台北/台中/高雄的來回機票。免費機票的出發地或目的地皆不可更改，去程目的地和回程出發地必須一致。

（資料圖片）

HK Express x 香港國際機場「飛遇世界鉅賞」，免費來回機票會在2023年7月11日上午10時30分起開搶。旅客可以由香港國際機場出發，搭直航航班到亞洲多個城市。

活動時間︰2023年7月11日至7月24日

旅客只要完成4步，有機會獲得機票。

步驟一︰在HK Express活動網站的指定搜索欄選擇航點、旅遊日期*。

步驟二︰選擇航班，填寫乘客資料以確認參加資格。

步驟三︰加購航班相關產品（寄艙行李限額、座位、機艙餐飲，以及U-First優先服務），確認機票細項，並繳付稅費及、附加費及其他費用。

步驟四︰完成訂單後，將收到行程確認電郵。

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提提大家，如想成功贏取機票，預先準備乘客姓名、聯絡電話及電子郵件電郵，以加快預訂機票流程。此外，活動只適用於來回機票預訂，參加者只可選擇單人機票。活動只適用於成人（12歲或以上）的個人機票預訂。如您有其他同行者，請其另行預訂機票。進行機票預訂時，所登記的乘客姓名必須與旅遊證件（護照）的姓名相符，以便進行認證。

大家亦可留意HK Express網站以及官方社交媒體獲取更多資訊。

官網︰https://wow.hkexpress.com/hk/zh-hk/?utm_campaign=wow_guide&utm_source=facebook&utm_medium=social&fbclid=IwAR11TKf8SFSTSCyvAk6QB0YClcmZAZSJ_e0BLlk6B3fH5v6j__0oKeXWaNg

*有關機票由香港國際機場「飛遇世界鉅賞」活動贊助，不包括相關稅項、附加費及其他收費。旅客須自行承擔一切相關費用。機票以先到先得的形式送出並以系統紀錄為準。數量有限，須受有關細則及條款約束。