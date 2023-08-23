香港航空免費機票｜8.26-8.27贏$0機票3步教學｜包20公斤寄艙行李

香港航空$0搶免費機票活動，第三階段在8月21日10am開搶！25,000張機票，包20公斤寄艙行李，免費機票詳情請睇內文。計劃搶機票的朋友亦不妨留意一下Trip.com x 《香港01》讀者專享優惠碼以及最新Agoda/Klook/Booking.com酒店Promo Code！

8月26及27日派1000張 到場玩遊戲免費拎

此外，香港航空響應香港國際機場「飛遇世界鉅賞」 活動，推出香港航空$0免費機票活動。輪到取免費機票第三回！香港航空將於8月26日及27日在銅鑼灣Fashion Walk舉辦「航點新推•機票大放送」活動，送出1,000張機票，相關航點包括曼谷、布吉、台北、首爾、沖繩、福岡、東京、大阪等地，機票已包20kg寄艙行李。為方便市民選擇時段到場參加。

😃香港航空特別活動：2023年8月26日及27日 (1,000張）

時間：11:00-21:00

地點：銅鑼灣Fashion Walk

航點公佈：8月23日

機票有效期/逗留期限為2-7

方法：想參加拎免費機票的朋友，留意3步：【1】登記：可預先上香港航空網站或手機APP免費註冊成金鵬俱樂部會員，【2】排隊：於26日及27日早上親身往銅鑼灣Fashion Walk地下中庭排隊領取號碼籌。當日將於早上9時派發號碼籌，先到先得，派完即止。【3】玩遊戲：獲號碼籌後，於當日指定時間內在現場參與巨型夾公仔機遊戲並登記領取機票換領信。得獎者將另獲優惠碼，同行乘客朋友可得到滿$1,000減$150的機票優惠。

(圖片來源：香港航空）

香港航空免費$0機票

第一階段7月24日10am開搶！（6,800張）【已完結】

航點：大阪、札幌、峇里、重慶、上海虹橋

第二階段：2023年8月7日10am開搶！（9,800張）【已完結】

航點：名古屋、首爾、曼谷、北京大興、杭州、南京、三亞

第三階段：2023年8月21日10am開搶！（25,000張）【已完結】

航點：東京成田、台北、褔岡、沖繩、北京首都、上海浦東、海口等

旅遊日期：9月1日至明年3月24日

有效期為2至7日

香港航空官網連結：http://bitly.ws/MkHu

香港航空網上搶機票5大準備：

1.與旅遊證件上相同的姓氏 /名字

2.旅遊證件編號

3.香港身份證編號

4.出生年/月/日

5.信用卡（0機票不包括稅項、附加費及其他收費）

每個年滿12歲合資格人士只可以係同一輪嘅活動贏取一張機票，記住要輸入正確嘅個人資料，否則有可能失去兌換資格。成功訂購機票後，建議screen cap、影相去記低訂單資料，以方便日後查詢預訂機票狀態。機票以先到先得形式送出，香港航空指當飛機圖標變成賣晒，即代表有關目的地的機票送罄，要改選其他目的地。

旅遊日期為9月1日至明年3月24日。

Trip.com《香港01》讀者專享酒店優惠代碼詳情

另外，現在只要在Trip.com預訂酒店，並在結帳時使用Trip.com《香港01》讀者專享酒店優惠代碼Promo code，就能立即享受額外的折扣！這個優惠代碼不僅適用於全球各地的酒店，而且沒有使用次數限制，可以根據需求多次使用，無論新舊會員都可以使用。

活動期間: 2023/07/15 - 2023/09/14

旅行適用期間: 2023/07/15 - 2024/01/31

如何領取：指定Trip.com優惠代碼頁面

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