深圳美食｜南山6大美食推介2023　炭火牛腩煲/咸蛋黃叉燒/豆腐花

深圳美食2023｜深圳南山區作為新發展區，不但有大量新商場及酒店進駐，連餐飲美食都選擇繁多！今次記者精選南山區6大特免美食，如手工咸蛋黃叉燒、斑蘭大丸子糖水、炭火雞煲、牛腩、芋泥桶、手工麻糍等，助大家快閃一日遊可食得盡興！



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鵬小館Bistro（圖片來源：小紅書＠白桃爱吃）

深圳南山區6大美食推介

隨著香港與內地全面通關，大家來往大灣區吃喝玩樂已是常態，其中，擁有長長海岸線，餐廳、新商場及酒店林立的深圳南山區，更是港人熱愛的快閃旅遊點！今回記者精選南山區8大美食推介，均是CP值高兼好味的地道之選。

深圳南山區美食推介【1】 鵬小館Bistro 創意咸蛋黃叉燒、荔枝冰

南山鵬小館專門供應創意手工菜，所有料理均經過主廚精心設計，口味別樹一格。店家招牌菜是咸蛋黃叉燒，在軟嫩香甜的叉燒中，藏有一個香濃的咸蛋黃，上餐前師傅還會用火槍炙燒一下叉燒，增加叉燒的香脆口感！另外，藤椒炸鮮雞翅、大鵬寚雞及荔枝冰等也是熱門必食之選。

鵬小館Bistro·深圳特色小館（華僑城店）

地址：華僑城創意文化園南區F1棟104（星圖書店隔壁）

交通：距離僑城旅友國際青年旅舍100m。



深圳南山區美食推介【2】小六小糖水鋪 晶盈的翡翠斑斕丸子

外觀看上去小小不起眼，內裡賣的創意斑蘭糖水卻令人難忘。店家招牌糖田「陳總特調」，內有10粒猶如綠色彈珠般大的丸子、薏米和馬蹄爆裸，吃上口清清爽爽，口感Q彈有嚼勁，加上濃厚椰奶，食完超級消暑！

小六小糖水鋪

地址：深圳市南山區創業路147號

交通：深圳地鐵12號綫南光地鐵站B1口步20m。



深圳南山區美食推介【３】星獎雞煲 下火沙煲雞 選用走地鮮雞

在香港吃雞煲，不想吃雪藏貨，動軌要數百元！南山的星獎雞煲主打沙煲雞，除堅持選用海南文昌雞、稻香脆皮雞、伶仃島走地雞等鮮雞外，所有雞煲均放在沙煲裡燒製而成，火喉十足又惹味，食完個胃暖笠笠！招牌的石橄欖雞煲，湯底用玉米、苦瓜、石橄欖、胡蘿蔔燉，無添加調味，燉到後面較苦，但很下火，其次，脆皮肥腸也為食客津津樂道，充滿潮汕風味。

星獎雞煲·石橄欖雞煲·沙薑幹燜（蛇口店）

地址：深圳蛇口街道海昌街90號

交通：水灣地鐵站D口步行500ｍ。



深圳南山區美食推介【4】牛百鮮牛腩煲 深圳第一名牛腩煲 香辣牛腩爽彈有咬口

南山的牛百鮮，被網民譽為「深圳牛腩界天花板」，在大眾點評熱度也長居第1名！每次經過都聞到巨香的牛腩味，門口老是排著長長人龍，人氣極高。店家招牌業為香辣牛腩煲，牛腩爽彈有咬口，湯頭香濃，微辣，拌飯吃一流。還有，不妨試試一系列街頭小炒，加上自家製解膩的檸檬茶，好適合一班朋友去烚吓烚吓。

牛百鮮牛腩煲

地址：深圳學府路123號常興花園3棟-53號（學府路店）

交通：距學府路與常興路交又口，步行40m。



深圳南山區美食推介【5】姊妹豆花 足料芋圓豆花 桃園小吃快餐榜No.1店

想食豆花，南山區最有名的莫過於是姊妹豆花，店家的豆花出名豆香濃郁、質感幼滑，加上一系列自家製配料，如芋圓、奶凍及綾豆等，便宜又大份。當中，人氣之至有芒果芋圓奶凍豆花、duangduang豆腐花、香芋西米奶凍脆脆、杏仁奶凍及綠豆沙豆腐花等，價錢由¥12至¥20不等。

姊妹豆花（南海明珠店）

地址：深圳南光路75-11

交通：深圳地鐵11/12號綫南山站E1口步700m。



深圳南山區美食推介【6】負海拔 只賣咖喱飯的夫妻食堂

在深圳南山鬧市中的小巷裡，藏著一家咖喱專門店「負海拔」，名字源於老闆是PADI潛水教練，「潛水」正是一種身在負海拔區域的運動！老闆是個骨灰級咖哩控，調配都是他研究了2年半、親自選了20種咖哩香料才研磨出來。這裡的咖哩是配上廣東燉湯，用高湯底熬煮3小時出來的，顏色偏棕黃，和印度／日式咖哩比起來，沒那麼重的香辛料和香精味，更多了份柔和。連米飯也很圓潤飽滿，軟度剛好，基礎版的配料比較簡單，馬鈴薯、胡蘿蔔，但卻更能凸顯咖哩原本的鹹香可口。覺得單調的還可以加個太陽蛋，這是可以生吃的日本蘭王雞蛋，八分熟，勺子一戳就瘋狂流心，拌著咖哩和米飯一起吃，不吃到飽都停不下來！

+ 1

Below Sea Level 負海拔咖喱

地址︰深圳市南山區光大村C棟陽光城106（地鐵南山站H出口）

溫馨提示︰

1. 咖喱每天限量，賣完就沒了哦！

2. 店鋪比較小，建議不要超過3個人去吃。

