深圳山姆超市｜內地網民25大必買推介：高質零食/熟食/甜品/飲品

深圳山姆超市貨品選擇多，真的會花多眼亂！大家有沒有購買到大熱推介的產品呢？網民評選高質抵買的零食、糕點、飲品、熟食、甜品推介。不想錯過佳品的話，要睇睇攻略了。



曾經有網民在深圳美食玩樂團FB問網友，返深`圳去山姆超市，有咩係必買的？已準備好22吋喼🤭 有網友提議不如再買多個22吋喼，看來旅客上深圳山姆超市已有「爆買」的準備。小紅書上也常有網民提議在山姆超市要必買的美食！記者綜合了以下5大類。

內地網民評選山姆超市必買推介

零食篇

【1】泰國進口椰香脆卷 ¥49.8/400 g

【2】摩卡咖啡脆 ¥39.8/200 g

【3】鹹蛋黃夏威夷果仁 ¥139/500 g

【4】棒棒娃麻辣牛肉 ¥79.8/500 g

【5】芥末味夏威夷果仁 ¥139/500 g

糕點篇

【1】半蒸芝士蛋糕 ¥49.8/23件

【2】Tafe 北海道牛乳夾心糕 ¥59.8/1 kg

【3】太陽餅 ¥69.8/24件

【4】芝士夾心餅 ¥59.8/56包

【5】蛋黃酥 ¥47.8/12件

飲品篇

【1】小青檸飲料 ¥49.9/8瓶

【2】椰子風味發酵乳 ¥68.9/12瓶

【3】椰子水 ¥62/6瓶

【4】100%NFC 石榴汁 ¥69.9/1.5L

【5】西柚茶 ¥69.9/6瓶

熟食篇

【1】美式烤全雞腿 ¥25.25/5-6隻

【2】烤羔羊排 ¥124/500g

【3】蜜汁叉燒 ¥59.8/份

【4】美式烤雞中翼 ¥54/12隻

【5】牛肉捲 ¥20

甜品篇

【1】提拉米蘇蛋糕 ¥99

【2】榴蓮千層蛋糕 ¥128

【3】生巧熔岩蛋糕 ¥69.9/6件

【4】原味伯爵瑞士卷 ¥59.8/16件

【5】原味麻薯麵包 ¥35.8/24個

深圳山姆會員商店 分店詳情▼▼

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