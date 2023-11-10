深圳山姆超市｜網民25大必買推介：高質零食/熟食/甜品/飲品
深圳山姆超市貨品選擇多，真的會花多眼亂！大家有沒有購買到大熱推介的產品呢？今次《香港01》好食玩飛記者為大家搜羅5大類必買推介，由零食、糕點、飲品、熟食，以至甜品都有，不想錯過佳品的話，要睇睇攻略了！
曾經有網民在深圳美食玩樂團FB問網友，返深圳去山姆超市，有咩係必買的？已準備好22吋喼！有網友提議不如再買多個22吋喼，看來旅客上深圳山姆超市已有「爆買」的準備。小紅書上也常有網民提議在山姆超市要必買的美食！記者綜合了以下5大類。
內地網民評選山姆超市必買推介
零食篇
【1】泰國進口椰香脆卷 ¥49.8/400 g
【2】摩卡咖啡脆 ¥39.8/200 g
【3】鹹蛋黃夏威夷果仁 ¥139/500 g
【4】棒棒娃麻辣牛肉 ¥79.8/500 g
【5】芥末味夏威夷果仁 ¥139/500 g
糕點篇
【1】半蒸芝士蛋糕 ¥49.8/23件
【2】Tafe 北海道牛乳夾心糕 ¥59.8/1 kg
【3】太陽餅 ¥69.8/24件
【4】芝士夾心餅 ¥59.8/56包
【5】蛋黃酥 ¥47.8/12件
飲品篇
【1】小青檸飲料 ¥49.9/8瓶
【2】椰子風味發酵乳 ¥68.9/12瓶
【3】椰子水 ¥62/6瓶
【4】100%NFC 石榴汁 ¥69.9/1.5L
【5】西柚茶 ¥69.9/6瓶
熟食篇
【1】美式烤全雞腿 ¥25.25/5-6隻
【2】烤羔羊排 ¥124/500g
【3】蜜汁叉燒 ¥59.8/份
【4】美式烤雞中翼 ¥54/12隻
【5】牛肉捲 ¥20
甜品篇
【1】提拉米蘇蛋糕 ¥99
【2】榴蓮千層蛋糕 ¥128
【3】生巧熔岩蛋糕 ¥69.9/6件
【4】原味伯爵瑞士卷 ¥59.8/16件
【5】原味麻薯麵包 ¥35.8/24個
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