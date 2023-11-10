深圳手信｜山姆超市25大必買推介 高質蛋糕/餅乾/零食/熟食/飲品
深圳山姆超市貨品選擇多，真的會花多眼亂！大家有沒有購買到大熱推介的產品呢？今次《香港01》好食玩飛記者為大家搜羅5大類必買推介，由蛋糕、餅乾、零食、熟食，以至飲品都有，當中不少為11月人氣新品，不想錯過佳品的話，要睇睇攻略了！
深圳手信｜山姆超市25大必買推介 高質蛋糕/零食/熟食/飲品
不少港人北上，例牌動作就是去大型連鎖超市山姆掃貨，入手平靚正手信及日常用品！為次，今次《香港01》好食玩飛記者為大家綜合了以下5大類，由蛋糕、餅乾、零食、熟食，以至飲品都有，合共25大必買推介！
深圳手信｜山姆超市蛋糕推介——必食新品羅馬奶油麵包
今個11月，深圳山姆超市最熱門糕點莫過於是「羅馬奶油麵包（Maritazzo Brioche）」，由歐洲進口的動物奶油，搭配酸甜可口樹莓果醬，細膩清甜，口感豐富，整個小紅書都現洗版潮，備受網民一致好評！此外，來山姆必不可錯過一系列即日鮮製的蛋糕，如榴蓮千層蛋糕、生巧熔岩蛋糕及麻薯麵包等，驚食唔晒，還有獨立包裝的半蒸芝士蛋糕，擺久一點食一樣風味絕佳。
山姆超市蛋糕推介
【1】羅馬奶油麵包 ¥69.9/6個（11月新品）
【2】榴蓮千層蛋糕 ¥128
【3】生巧熔岩蛋糕 ¥69.9/6件
【4】原味麻薯麵包 ¥35.8/24個
【5】半蒸芝士蛋糕 ¥49.8/23件
深圳手信｜山姆超市餅乾推介——高纖黑松露蘇打餅、魚腐餅乾
不想吃得太肥膩，健康新品還可揀11月新出的「Tafe黑松露火腿蘇打餅」，加入雲南黑松露、西班牙火腿、墨西哥奇亞籽及三色藜麥，約20小時恆溫發酵，吃上口蓬鬆酥脆，最適合office工作時的止口痕食用。另外，山姆招牌的「混合口味魚豆腐」也是必買之選， 真正用魚肉做的魚豆腐，厚實Q彈，一袋有原味及照燒兩程口味！
真正用魚肉做的魚豆腐
厚實Q彈,一袋享原味+照燒味
其他大受歡迎的Tafe 北海道牛乳夾心糕及蛋黃酥等，有機會來一定要大手掃貨買回家！
【1】Tafe黑松露火腿蘇打餅 ¥39.9（11月新品）
【2】混合口味魚豆腐 ¥/500克
【1】提拉米蘇蛋糕 ¥99
【2】榴蓮千層蛋糕 ¥128
【3】生巧熔岩蛋糕 ¥69.9/6件
【4】原味伯爵瑞士卷 ¥59.8/16件
【5】原味麻薯麵包 ¥35.8/24個
【1】
【2】摩卡咖啡脆 ¥39.8/200 g
【3】鹹蛋黃夏威夷果仁 ¥139/500 g
【4】棒棒娃麻辣牛肉 ¥79.8/500 g
【5】芥末味夏威夷果仁 ¥139/500 g
飲品篇
【1】小青檸飲料 ¥49.9/8瓶
【2】椰子風味發酵乳 ¥68.9/12瓶
【3】椰子水 ¥62/6瓶
【4】100%NFC 石榴汁 ¥69.9/1.5L
【5】西柚茶 ¥69.9/6瓶
熟食篇
【1】美式烤全雞腿 ¥25.25/5-6隻
【2】烤羔羊排 ¥124/500g
【3】蜜汁叉燒 ¥59.8/份
【4】美式烤雞中翼 ¥54/12隻
【5】牛肉捲 ¥20
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