深圳手信｜山姆超市25大必買推介　高質蛋糕/餅乾/零食/熟食/飲品

深圳山姆超市貨品選擇多，真的會花多眼亂！大家有沒有購買到大熱推介的產品呢？今次《香港01》好食玩飛記者為大家搜羅5大類必買推介，由蛋糕、餅乾、零食、熟食，以至飲品都有，當中不少為11月人氣新品，不想錯過佳品的話，要睇睇攻略了！



深圳山姆超市必買推介！（圖片來源：左/小紅書@兔子学姐、右上/小紅書@逛吃，逛吃、右下/小紅書@Nanan_、官方）

深圳手信｜山姆超市25大必買推介 高質蛋糕/零食/熟食/飲品

不少港人北上，例牌動作就是去大型連鎖超市山姆掃貨，入手平靚正手信及日常用品！為次，今次《香港01》好食玩飛記者為大家綜合了以下5大類，由蛋糕、餅乾、零食、熟食，以至飲品都有，合共25大必買推介！

深圳手信｜山姆超市蛋糕推介——必食新品羅馬奶油麵包

今個11月，深圳山姆超市最熱門糕點莫過於是「羅馬奶油麵包（Maritazzo Brioche）」，由歐洲進口的動物奶油，搭配酸甜可口樹莓果醬，細膩清甜，口感豐富，整個小紅書都現洗版潮，備受網民一致好評！此外，來山姆必不可錯過一系列即日鮮製的蛋糕，如榴蓮千層蛋糕、生巧熔岩蛋糕及麻薯麵包等，驚食唔晒，還有獨立包裝的半蒸芝士蛋糕，擺久一點食一樣風味絕佳。

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山姆超市蛋糕推介

【1】羅馬奶油麵包 ¥69.9/6個（11月新品）

【2】榴蓮千層蛋糕 ¥128

【3】生巧熔岩蛋糕 ¥69.9/6件

【4】原味麻薯麵包 ¥35.8/24個

【5】半蒸芝士蛋糕 ¥49.8/23件



深圳手信｜山姆超市餅乾推介——高纖黑松露蘇打餅、魚腐餅乾

不想吃得太肥膩，健康新品還可揀11月新出的「Tafe黑松露火腿蘇打餅」，加入雲南黑松露、西班牙火腿、墨西哥奇亞籽及三色藜麥，約20小時恆溫發酵，吃上口蓬鬆酥脆，最適合office工作時的止口痕食用。另外，山姆招牌的「混合口味魚豆腐」也是必買之選， 真正用魚肉做的魚豆腐，厚實Q彈，一袋有原味及照燒兩程口味！

真正用魚肉做的魚豆腐

厚實Q彈,一袋享原味+照燒味

其他大受歡迎的Tafe 北海道牛乳夾心糕及蛋黃酥等，有機會來一定要大手掃貨買回家！

【1】Tafe黑松露火腿蘇打餅 ¥39.9（11月新品）

【2】混合口味魚豆腐 ¥/500克



【1】提拉米蘇蛋糕 ¥99

【2】榴蓮千層蛋糕 ¥128

【3】生巧熔岩蛋糕 ¥69.9/6件

【4】原味伯爵瑞士卷 ¥59.8/16件

【5】原味麻薯麵包 ¥35.8/24個

【1】

【2】摩卡咖啡脆 ¥39.8/200 g

【3】鹹蛋黃夏威夷果仁 ¥139/500 g

【4】棒棒娃麻辣牛肉 ¥79.8/500 g

【5】芥末味夏威夷果仁 ¥139/500 g

飲品篇

【1】小青檸飲料 ¥49.9/8瓶

【2】椰子風味發酵乳 ¥68.9/12瓶

【3】椰子水 ¥62/6瓶

【4】100%NFC 石榴汁 ¥69.9/1.5L

【5】西柚茶 ¥69.9/6瓶

熟食篇

【1】美式烤全雞腿 ¥25.25/5-6隻

【2】烤羔羊排 ¥124/500g

【3】蜜汁叉燒 ¥59.8/份

【4】美式烤雞中翼 ¥54/12隻

【5】牛肉捲 ¥20

深圳山姆會員商店 分店詳情▼▼

深國投廣場店

地址：深圳市福田區香蜜湖街道竹園社區農林路69號印力中心1-2樓



COCO Park店

地址：深圳市龍崗區愛南路666號星河時代購物公園B1和B2



龍華店

地址：梅龍大道1111號



前海店（深圳首家旗艦店）

地址：深圳南山區怡海大道5246號

