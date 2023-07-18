港鐵優惠｜暑假小童免費搭港鐵往來羅湖+落馬洲　附深圳4區好去處

港鐵優惠，即日起至8月31日期間，小童可免費乘搭港鐵往來羅湖及落馬洲。趁暑假把握機會 ，遊歷深圳各類特色熱點。優惠超筍！快睇下文，了解領取免費車票程序。



即日起至8月31日 小童免費搭港鐵往來羅湖及落馬洲

暑假又到，為了滿足家長和小朋友對深圳旅遊的熱切期待，港鐵推出超筍優惠，由即日起至8月31日期間，小朋友可以免費乘搭港鐵往來羅湖站及落馬洲站。一家大小到訪深圳各類熱點，是個讓子女探索、增廣見聞的好機會！

（官方圖片）

入閘前憑小童八達通領取免費往來羅湖及落馬洲車程

換領小童免費過境車程全自助化，步驟亦十分簡單，3至11歲的乘客於入閘前憑小童八達通，於全綫港鐵站（機場快綫及輕鐵除外）內非付費區的「數碼服務站」或「自助換領機」，即可換領免費過境車程往來羅湖站及落馬洲站。（優惠須受條款及細則約束）

（官方圖片）

數碼服務站換領小童免費車程3步曲：

➊ 於數碼服務站首頁點撃「其他優惠」

➋ 進入「小童免費往來羅湖及落馬洲站」頁面後，點擊「領取」

➌ 將小童八達通放在閱讀器上，直至出現成功領取頁面



換領完之後，當日下一程車要立即使用，否則會作廢。使用免費車程後，乘客可於推廣期內再次到數碼服務站或自助換領機換領免費過境車程！

網址：「小童免費搭港鐵往來羅湖及落馬洲」推廣活動

領取優惠地點：數碼服務站位置、設有自助換領機的車站

推廣日期：2023年7月17日至8月31日期間

優惠對象：3至11歲之小童八達通持有人

領取優惠地點：港鐵站內非付費區的數碼服務站或自助換領機



深圳各區特色推薦：

【1】南山區

南山區是深圳最新發展的區域，因此有著不少新商場及景點，例如大型商場「萬象天地」以及遊樂園「深圳歡樂谷」便是位於此區。同時區內亦有「深圳野生動物園」、民俗文化村、「華‧美術館」、「歡樂海岸」等景點，絕對能夠滿足一家大少的不同喜好。

【2】羅湖區

羅湖區有一個著名的仙湖植物公園，園內分為6大景區：天上人間景區、湖區、廟區、沙漠植物區、化石森林景區和松柏杜鵑景區。當中最受網紅歡迎的打卡位就是仙人掌與多肉園的美洲館，半球型的透明溫室內種滿了不同品種的仙人掌。

（資料圖片）

【3】寶安區

寶安區內有著眾多大型旅遊配套，最適合一家大小一同到訪。其中包括以生態旅遊為主題的「海上田園」及以農業為主題的「光明農場大觀園」。而於2021年開幕的「歡樂港灣」佔地達38萬平方米，集休閒、文化、娛樂於一身，是深圳的最新地標。

【4】鹽田區

鹽田區是著名的渡假勝地，有著「東方夏威夷」之稱的小梅沙度假村、及以文化旅遊為特色的「東部華僑城」都是位處於此區。在這裡你可以盡情飽覽珍貴的自然美景以及享受令人賓至如歸的服務，讓平日累積的壓力一掃而空。除此之外，近年極受歡迎的燈塔圖書館亦在這裡，它座落於被譽為最美海濱棧道的鹽田海濱棧道上，沿海棧道全長19.5公里，風景絕美。

（資料圖片）

優惠條款及細則：

1. 2023年7月17日至8月31日期間，3至11歲的乘客於入閘前憑小童八達通到港鐵站內非付費區之數碼服務站或自助換領機，可換領免費過境車程往來羅湖站及落馬洲站（不包括機場快綫及輕鐵）。

2. 已換領之免費過境車程必須於同日領取後的下一車程使用（至當日行車服務完結為止），逾期將被取消。在任何情況下，優惠不會獲補發。

3. 每張小童八達通每次可換領一次免費過境車程。乘客於使用免費過境車程後，或領取了的優惠車程逾期後，可再次換領優惠。

4. 請按此查看港鐵站內非付費區之數碼服務站位置或按此查看設有自助換領機的港鐵車站。

5. 此優惠不適用於經尖沙咀或尖東站轉綫並於30分鐘轉綫時限內來往羅湖或落馬洲站的車程。

6. 已換領免費過境車程的乘客若選乘東鐵綫頭等車廂，須支付該車程的頭等額外費

7. 免費轉乘優惠只適用於由羅湖或落馬洲站出發之車程，並於指定港鐵站轉乘的以下交通工具﹕輕鐵、港鐵巴士（新界西北）（K52A除外）及港鐵接駁巴士K12（不適用於星期日及公眾假期）、K14、K17及K18。

8. 除特別註明外，此優惠不可與其他優惠一併使用。

9. 香港鐵路有限公司保留隨時更改或終止上述優惠的權利。

10. 《合約（第三者權利）條例》不適用於本條款及條件。

11. 如有任何爭議，香港鐵路有限公司將保留一切最終決定權。