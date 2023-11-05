深圳美食｜南山最好吃的街　旺棠夜市200m盡攬全國美味｜地鐵可達

深圳這條街，不到200米但集齊了幾乎全國各地的美食。



它在南山，在西麗，在很多人心中，它就是最好吃的街。白天是老人小孩的悠閒嬉鬧，晚上學生們覓食&「墮落」。

這裏，就是旺棠夜市街！👇👇👇

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深圳市南山區旺棠夜市街，西麗著名的飲食地標之一，實際上它不完全是一條街，而是一個「區域」。大多數人初來乍到都喜歡在最寬敞的大路上覓食，但街坊和學生都知道，這裏的精髓都在大街小巷裏。

它比一般城中村更開放，但美食含量絲毫不差。無論哪一條街巷，最後都可以回到一個中間點——深圳職業技術學院西麗湖校區的西門。

這裏的白天宛如普通的社區，老人們閒話家常，孩子們聚在一起玩得東倒西歪，過着慢節奏的生活。

而到了夜晚，街上瞬間瀰漫着迷人的煙火。

來這推薦從366大街一路逛到旺棠。366大街開着飯館、雜貨鋪、服裝店，負責周邊居民的生活一條龍。旺棠夜市街則大多做宵夜生意，半夜366大街上店鋪都關閉後，馬路對面，旺棠小吃街的熱鬧還沒有停歇。

下課湧來小吃街的學生一波接一波，打工仔下班來這尋覓美食，學生們下樓買點宵夜繼續熬通宵，旺棠小吃街的喧鬧要到凌晨才漸漸平息。

在旺棠，小區居民、城中村租户、學生，齊聚一堂，大多數夜市只有純粹的美食，而對住這裏的人而言，夜市則是生活的日常。

旺棠夜市街美食推薦

1. 龍哥炒粉

作為旺棠小吃一條街的老牌小吃，「龍哥炒粉」當然是説起的第一家！

沒有花哨的炒法，猛火燒鍋，幾下拋鍋起落，哐哐一碗炒粉就做好了。10元任選4菜，阿姨把配菜抓好交給龍哥。在龍哥手裏炒個50秒。

不論過去多久，龍哥的炒粉攤前永遠都是那羣剛剛下課的學生。

地址：深圳市南山區新高路旺棠工業區夏麗威隆門口



2. 潮汕牛肉店（旺棠店）

這家潮汕牛肉店名字是真的樸素，沒有乜記，就叫簡簡單單的「潮汕牛肉店」，它沒那麼在乎自己沒有品牌，畢竟懂吃的學生都捧它的場。

不止賣湯粉，牛河、腸粉、捆粄，在這裏可以從早餐吃到宵夜。

乾拌牛河一定要試試！和濕炒牛河用芡汁來調味不同，乾拌的醬汁和粉分開，口感上米味更重一些。

沙茶醬汁是店家自製，偶爾吃完還想打包一袋醬汁走，也算是隱藏「招牌」了。

地址：深圳市南山區西麗鎮旺棠工業區22棟13號



3. 黃志強甜品．涼茶（旺棠店）

這家糖水開在巷子的轉角處，第一次來這裏還要找路，後來就完全熟門熟路了。

聽過一個説法：「冬天降溫乾燥了，來碗糖水潤一潤」，「夏天天氣太熱，來碗糖水爽一爽」。反正不管怎樣，饞甜品時總有理由，吃的再飽，胃裏也總有空間留給糖水！

大約就是本着老港式糖水的手藝和人均十幾蚊的價格，黃志強糖水也從眾多競爭對手中堅挺到現在。

地址：深圳市南山區西麗街道新圍旺棠工業區3棟116號



4. 啃得香餅店（同沙路店）

這家店非常的小，但在深圳，提到綠豆餅一定有它！它賣了19年的餅，從最開始的5毛漲到1蚊，小時候每次路過總要打包一盒。 綠豆餅甜度不高，但皮特別薄，剛出爐的那一批才是最香的！

地址：深圳市南山區同沙路15號



5. 東城餐吧（旺棠店）

地址：深圳市南山區新高路旺棠工業區22棟一樓32號



6. 冰果湯糖水（西麗二店）

地址：深圳市南山區同沙路13-3號



7. 小羅長沙臭豆腐（西麗旺棠店）

地址：深圳市南山區旺棠工業區3棟



這裏，是深職學生的墮落一條街，是周邊居民跳廣場舞遛狗的根據地，它繁雜、野性、煙火味濃，簡直就是平行世界的另一個南山。

想起蔡瀾曾説自己最大的愛好是行街市，大抵這份人間煙火，總是相似的讓人回味。轉角處的花店，鮮花依舊繁盛。這裏的夜晚燈火通明，入目皆是萬家燈火。薩摩耶也在路邊乖坐着，這裏總有一份生活的悠閒。

旺棠夜市街

地址：深圳南山區西麗366大街

交通：深圳地鐵7號線西麗站



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