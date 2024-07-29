深圳好去處｜深圳地鐵直達逾40熱門商場　附地鐵站名出入口路線圖

香港人去深圳坐地鐵攻略、逛大商場指南！搭乘深圳地鐵，可直接到達深圳逾40個大商場，不用怕太陽曬。為方便大家，《香港01》「好食玩飛」記者整合了直達40個深圳熱門商場的地鐵路線圖，附上地鐵站名及出入口，更加插了相關商場的遊玩攻略。即睇各大商場的交通資訊！



於深圳地鐵10號綫沿綫的深業上城（圖片來源：小紅書）

深圳萬象天地（圖片來源︰小紅書@Alexander Huang）

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

深圳地鐵直達40大熱門商場

每逢假日，不少香港人皆選擇到深圳消費食買玩。深圳不少熱門商場，包括皇庭廣場、Coco Park卓悅中心、領展中心城等，因臨近口岸、坐兩個站地鐵已經能抵達、駁通地下街、餐廳雲集而相當受歡迎！第一次上深圳玩的朋友，可以先到萬象天地、壹方天地、金光華等交通便利的商場。

深圳部份交通便利且受歡迎的商場：

金光華廣場：中檔商場，有主流餐廳及店舖。

KK mall：中檔商場，有主流餐廳、blt精品超市、Nitori日本家品店。

萬象城：高檔商場，有Ole超市，地鐵通道有幾間咖啡、蛋糕店。

One Avenue卓悅中心：福田最大商場，有Ole超市。



至於深圳地鐵可直接到達哪些大商場，大家不妨參考以下附出站名稱及出入口指示的地鐵圖，方便大家逛街。

▼深圳地鐵沿綫商場圖▼

+ 3

深圳地鐵【1號線】

寶安．壹方城：寶安中心站F出口

福田．星河COCO park：購物公園站F出口

南山．益田假日廣場：世界之窗站B3出口

羅湖．金光華廣場：國貿站A出口

福田．皇庭廣場：會展中心站C出口

寶安．大仟里：坪洲站A出口

寶安．西鄉天虹：西鄉站A出口

萬象天地：高新園站A出口

羅湖萬象城：大劇院站F出口

KKmall：大劇院站F出口

One Avenue卓悅中心：崗廈站B出口

領展中心城：會展中心站B出口

中航城君尚購物中心：華強路站B出口

平安金融中心Pafc Mall：購物公園站D出口

近距離睇獅虎獸🦁即搶深圳野生動物園門票👉100蚊有找！

深圳地鐵1號線連接羅湖口岸，大家經該口岸北上後，便可以直接在口岸轉乘地鐵往上述商場。由香港市區前往羅湖口岸的方法，可以參閱以下文章：

👍KKday推薦住宿：深圳香格里拉大酒店｜深圳東部華僑城茵特拉根酒店

👍Trip.com推薦住宿：薈語酒店（深圳福田口岸會展中心店）|深圳維景酒店

深圳地鐵【2號線】

後海匯：後海站A出口

寶能．all city：海月站B出口

深圳灣睿印Rail In：紅樹灣南站A出口

深圳灣1號．灣匯：登良站A出口

Octpark歡樂時光：僑香站D出口

深圳灣萬象城：後海站G出口

匯港購物中心：海上世界站B出口

海岸城購物中心：後海站E2出口

KKmall：大劇院站F出口

羅湖萬象城：大劇院站F出口

太子灣招商花園城：蛇口港站

深圳地鐵2號線連接蓮塘口岸，大家經該口岸北上後，便可以直接在口岸轉乘地鐵往上述商場。由香港市區前往蓮塘口岸的方法，可以參閱以下文章：

深圳地鐵【3號線】

平安金融中心Pafc Mall：購物公園站D出口

福田．星河COCO Park：購物公園站F出口

羅湖益田假日廣場：翠竹站B2出口

COCO Park相關遊玩攻略︰深圳福田人氣商場COCO Park！實探太空酒館+巨型蛋撻一站式支付

深圳地鐵【4號線】

福田．皇庭廣場：會展中心站C出口

福田．連城新天地：上梅林站J2出口

領展中心城：會展中心站B出口

龍華．紅山6979：紅山站D1出口

福田卓悅匯：上梅林站L出口

深圳地鐵4號線連接福田口岸，大家經該口岸北上後，便可以直接在口岸轉乘地鐵往上述商場。由香港市區前往福田口岸的方法，可以參閱以下文章：

深圳地鐵【5號線】

寶安．壹方城：寶安中心站F出口

萬象前海：桂灣站E出口

寶能環球匯：塘朗站D出口

前海印里：鐵路公園站A出口

前海卓悅INTOWN購物中心：桂灣站E出口

龍崗．萬象匯：百鴿籠站C出口

仟里食家：洪浪北站

坂田萬科廣場：坂田站

深圳大悅城：靈芝站（2025年開業）

深圳地鐵【6號線】

光明．藍鯨世界：鳳凰城站B出口

龍華．紅山6979：紅山站D1出口

光明．萬達廣場：鳳凰城站C出口

深圳地鐵【7號線】

羅湖．萬象食家：筍崗站A出口

深圳地鐵7號線連接皇崗口岸，大家經該口岸北上後，便可以直接在口岸轉乘地鐵往上述商場。由香港市區前往皇崗口岸的方法，可以參閱以下文章：

深圳地鐵【9號線】

福田．KK one：下沙站B出口

福田．連城新天地：上梅林站J2出口

福田卓悅匯：上梅林站L出口

中洲灣 C Future City：下沙站B出口

深圳灣睿印Rail In：紅樹灣南站A出口

睿印相關遊玩攻略︰深圳好去處｜商場睿印3大打卡亮點 地鐵3線可達近地鐵紅樹灣南站

深圳地鐵9號線連接文錦渡口岸，大家經該口岸北上後，便可以直接在口岸轉乘地鐵往上述商場。由香港市區前往文錦渡口岸的方法，可以參閱以下文章：

深圳地鐵【10號線】

One Avenue卓越中心--崗廈站B出口

深業上城：冬瓜嶺站E出口

深業上城相關遊玩攻略︰深圳商場｜深業上城推港人專屬優惠！親子樂園/法國生蠔/素食café

深圳地鐵10號線連接福田口岸，大家經該口岸北上後，便可以直接在口岸轉乘地鐵往上述商場。由香港市區前往福田口岸的方法，可以參閱以下文章：

深圳地鐵【11號線】

後海匯：後海站A出口

深圳灣睿印Rail In：紅樹灣南站A出口

深岸城購物中心：後海站E3出口

深圳灣萬象城：後海站G出口

萬豐海岸城：馬安山站D出口

寶安華強廣場：塘尾站

萬象城相關遊玩攻略︰深圳南山免費巴士遊玩攻略 途經熱門商場景點 附港人領優惠詳情

深圳地鐵【12號線】

水灣1979：花果山站A出口

來福士廣場：南油站E出口

K11 ECOAST：太子灣站

深圳地鐵【14號線】

坪山萬象城：坪山廣場站（2025年開業）

深圳地鐵【16號線】

仁恆夢中心：愉園站C出口

大運天地：大運中心站C、D出口

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

更多深圳酒店推薦👇

深圳酒店｜深圳親子酒店｜深圳度假風酒店｜深圳南山酒店｜深圳南澳酒店｜羅湖酒店｜東門酒店｜福田酒店｜深圳龍華區酒店｜大梅沙酒店｜小梅沙酒店

更多大灣區酒店及內地酒店推薦👇

澳門酒店｜澳門親子酒店｜珠海酒店｜廣州酒店｜廣州白雲站酒店｜廣州特色酒店｜江門酒店｜中山酒店｜桂林酒店｜佛山酒店｜上海酒店｜上海迪士尼親子酒店｜四川酒店