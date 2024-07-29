深圳好去處｜深圳地鐵直達逾40熱門商場　附地鐵站名出入口路線圖

撰文：程朗天 何以諾 尹嘉蔚
出版：更新：

香港人去深圳坐地鐵攻略、逛大商場指南！搭乘深圳地鐵，可直接到達深圳逾40個大商場，不用怕太陽曬。為方便大家，《香港01》「好食玩飛」記者整合了直達40個深圳熱門商場的地鐵路線圖，附上地鐵站名及出入口，更加插了相關商場的遊玩攻略。即睇各大商場的交通資訊！

於深圳地鐵10號綫沿綫的深業上城（圖片來源：小紅書）
深圳萬象天地（圖片來源︰小紅書@Alexander Huang）

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深圳地鐵直達40大熱門商場

每逢假日，不少香港人皆選擇到深圳消費食買玩。深圳不少熱門商場，包括皇庭廣場、Coco Park卓悅中心、領展中心城等，因臨近口岸、坐兩個站地鐵已經能抵達、駁通地下街、餐廳雲集而相當受歡迎！第一次上深圳玩的朋友，可以先到萬象天地、壹方天地、金光華等交通便利的商場。

深圳部份交通便利且受歡迎的商場：

金光華廣場：中檔商場，有主流餐廳及店舖。
KK mall：中檔商場，有主流餐廳、blt精品超市、Nitori日本家品店。
萬象城：高檔商場，有Ole超市，地鐵通道有幾間咖啡、蛋糕店。
One Avenue卓悅中心：福田最大商場，有Ole超市。

至於深圳地鐵可直接到達哪些大商場，大家不妨參考以下附出站名稱及出入口指示的地鐵圖，方便大家逛街。

▼深圳地鐵沿綫商場圖▼

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深圳地鐵【1號線】

寶安．壹方城：寶安中心站F出口
福田．星河COCO park：購物公園站F出口
南山．益田假日廣場：世界之窗站B3出口
羅湖．金光華廣場：國貿站A出口
福田．皇庭廣場：會展中心站C出口
寶安．大仟里：坪洲站A出口
寶安．西鄉天虹：西鄉站A出口
萬象天地：高新園站A出口
羅湖萬象城：大劇院站F出口
KKmall：大劇院站F出口
One Avenue卓悅中心：崗廈站B出口
領展中心城：會展中心站B出口
中航城君尚購物中心：華強路站B出口
平安金融中心Pafc Mall：購物公園站D出口

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深圳地鐵1號線連接羅湖口岸，大家經該口岸北上後，便可以直接在口岸轉乘地鐵往上述商場。由香港市區前往羅湖口岸的方法，可以參閱以下文章：

羅湖口岸開放時間+交通方法！1招教你慳車費＋免費巴士直達景點Expedia優惠碼2024｜獨家精選酒店95折+任何金額適用｜附教學

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深圳地鐵【2號線】

後海匯：後海站A出口
寶能．all city：海月站B出口
深圳灣睿印Rail In：紅樹灣南站A出口
深圳灣1號．灣匯：登良站A出口
Octpark歡樂時光：僑香站D出口
深圳灣萬象城：後海站G出口
匯港購物中心：海上世界站B出口
海岸城購物中心：後海站E2出口
KKmall：大劇院站F出口
羅湖萬象城：大劇院站F出口
太子灣招商花園城：蛇口港站

深圳地鐵2號線連接蓮塘口岸，大家經該口岸北上後，便可以直接在口岸轉乘地鐵往上述商場。由香港市區前往蓮塘口岸的方法，可以參閱以下文章：

蓮塘口岸好去處4推介！仙湖睇紅葉／東湖公園賞菊／華僑城偽歐遊

深圳地鐵【3號線】

平安金融中心Pafc Mall：購物公園站D出口
福田．星河COCO Park：購物公園站F出口
羅湖益田假日廣場：翠竹站B2出口

COCO Park相關遊玩攻略︰深圳福田人氣商場COCO Park！實探太空酒館+巨型蛋撻一站式支付

深圳地鐵【4號線】

福田．皇庭廣場：會展中心站C出口
福田．連城新天地：上梅林站J2出口
領展中心城：會展中心站B出口
龍華．紅山6979：紅山站D1出口
福田卓悅匯：上梅林站L出口

深圳地鐵4號線連接福田口岸，大家經該口岸北上後，便可以直接在口岸轉乘地鐵往上述商場。由香港市區前往福田口岸的方法，可以參閱以下文章：

福田口岸交通4種方法＋開放時間！轉巴士北上免費 車費低至$10

深圳地鐵【5號線】

寶安．壹方城：寶安中心站F出口
萬象前海：桂灣站E出口
寶能環球匯：塘朗站D出口
前海印里：鐵路公園站A出口
前海卓悅INTOWN購物中心：桂灣站E出口
龍崗．萬象匯：百鴿籠站C出口
仟里食家：洪浪北站
坂田萬科廣場：坂田站
深圳大悅城：靈芝站（2025年開業）

深圳地鐵【6號線】

光明．藍鯨世界：鳳凰城站B出口
龍華．紅山6979：紅山站D1出口
光明．萬達廣場：鳳凰城站C出口

深圳地鐵【7號線】

羅湖．萬象食家：筍崗站A出口

深圳地鐵7號線連接皇崗口岸，大家經該口岸北上後，便可以直接在口岸轉乘地鐵往上述商場。由香港市區前往皇崗口岸的方法，可以參閱以下文章：

皇崗口岸交通方法｜24小時過關巴士時間＋¥3夜間接駁巴士乘車教學

深圳地鐵【9號線】

福田．KK one：下沙站B出口
福田．連城新天地：上梅林站J2出口
福田卓悅匯：上梅林站L出口
中洲灣 C Future City：下沙站B出口
深圳灣睿印Rail In：紅樹灣南站A出口

睿印相關遊玩攻略︰深圳好去處｜商場睿印3大打卡亮點　地鐵3線可達近地鐵紅樹灣南站

深圳地鐵9號線連接文錦渡口岸，大家經該口岸北上後，便可以直接在口岸轉乘地鐵往上述商場。由香港市區前往文錦渡口岸的方法，可以參閱以下文章：

文錦渡口岸交通+過關時間｜跨境巴士「文錦渡快線」套票每程平$5

深圳地鐵【10號線】

One Avenue卓越中心--崗廈站B出口
深業上城：冬瓜嶺站E出口

深業上城相關遊玩攻略︰深圳商場｜深業上城推港人專屬優惠！親子樂園/法國生蠔/素食café

深圳地鐵10號線連接福田口岸，大家經該口岸北上後，便可以直接在口岸轉乘地鐵往上述商場。由香港市區前往福田口岸的方法，可以參閱以下文章：

福田口岸交通4種方法＋開放時間！轉巴士北上免費 車費低至$10

深圳地鐵【11號線】

後海匯：後海站A出口
深圳灣睿印Rail In：紅樹灣南站A出口
深岸城購物中心：後海站E3出口
深圳灣萬象城：後海站G出口
萬豐海岸城：馬安山站D出口
寶安華強廣場：塘尾站

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深圳地鐵【12號線】

水灣1979：花果山站A出口
來福士廣場：南油站E出口
K11 ECOAST：太子灣站

深圳地鐵【14號線】

坪山萬象城：坪山廣場站（2025年開業）

深圳地鐵【16號線】

仁恆夢中心：愉園站C出口
大運天地：大運中心站C、D出口

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皇庭廣場出哪個地鐵站出口？

皇庭廣場，深圳地鐵4號線出會展中心站C出口。深圳地鐵直達30大熱門商場，詳情按此

星河COCO Park出哪個地鐵站出口？

星河COCO Park，深圳地鐵3號線出購物公園站F出口。深圳地鐵直達30大熱門商場，詳情按此

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