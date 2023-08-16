國泰機票優惠｜8.17平搶10萬特價機位！34航點飛東京倫敦等附連結

國泰航空推出限定平機票優惠！一共提供共30個航點、10萬個經濟客艙特價優惠機位選擇。售票日期由2023年8月17日下午2時正起（香港時間）至8月30日下午11時59分（香港時間）。



（圖片來源︰國泰航空）

國泰機票優惠基本資料

國泰航空已宣佈推出限定機票優惠，提供超過10萬個經濟客艙優惠平機位。旅遊日期更適用於明年1月至6月，大家可提早計劃來年旅行，暢遊超過30個航點。

國泰優惠機票30個航點名單

短線：曼谷 (BKK)、重慶 (CKG) 、福岡 (FUK)、海口 (HAK)、杭州 (HGH)、首爾(ICN) 、高雄 (KHH)、吉隆坡 (KUL)、東京(成田) (NRT)、名古屋(NGO)、北京 (PEK)、上海 (浦東) (PVG) 、新加坡 (SIN)、青島 (TAO)、成都 (TFU)、台北 (TPE) 、西安 (XIY) 及廈門 (XMN)

長線：阿姆斯特丹 (AMS)、班加羅爾 (BLR)、布里斯本 (BNE)、孟買 (BOM)、巴黎 (CDG)、德里 (DEL)、杜拜 (DXB)、法蘭克福(FRA)、約翰內斯堡(約翰尼斯堡) (JNB) 、倫敦 (LHR)、墨爾本 (MEL)、芝加哥 (ORD)、珀斯(伯斯) (PER)、三藩市(舊金山) (SFO)、悉尼(雪梨) (SYD) 及特拉維夫 (TLV)

國泰優惠機票開賣時間

優惠機票將於8月17日起開賣，限時2個星期，售完即止。出發日期由2024年1月1日起至6月30日，如有興趣準時搶飛喇！

（圖片來源︰國泰航空）

國泰航空特選優惠訂票詳情

售票日期：2023年8月17日下午2時正起（香港時間）至8月30日下午11時59分（香港時間）

出發日期：2024年1月1日至6月30日*

預訂網站：國泰航空