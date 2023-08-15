極品遊客頻現　舉報熱線罰款坐監有冇用？外國議員建議「這樣做」

雖然遊客到處搞破壞早已屢見不鮮，但多國政府近來已不像過去那樣，容忍那些不守規矩的旅客，近日紛紛發布一系列策略要管制這些違法行為，並提醒未來的旅客守法。



彭博資訊報導，近來多次有觀光客的無禮不守規矩事件鬧上國際版面，包括一群德國觀光客在意大利的別墅裡推倒了一座150年的雕像、一名丹麥女子在印尼峇里島騎電單車時露出下體、一名波蘭男子擅自爬上墨西哥一座未對外開放的神廟，以及美國人遊覽黃石國家公園時騷擾公園裡的熊等等。

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這讓許多國家近幾個月來紛紛通過法律要來懲罰這些「極品遊客」，包括處以高額罰款，甚至坐牢。在峇里島，當地居民現在已有一支用來檢舉遊客的熱線電話，當地今年來驅逐的觀光客人數，已比其去年驅逐的人數還多。

在意大利，菲諾港（Portofino）4月通過的市政條例將對暑假期間在觀光景點的主幹道上亂停車的旅客開罰，最高將處以罰款279歐元。

意國政府也持續提高對旅客不良行為的法律罰則，包括對毀損該國歷史古蹟外觀的民眾，處以最高6萬歐元罰款，且可能面臨牢獄之災；當局鑑於先前氣候倡議人士鬧出的多次事件，以及遊客在羅馬競技場的牆面上塗鴉，已於4月通過相關法案。

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不過，有些政治人物認為光是罰款和威脅坐牢根本不夠。7月下旬，羅馬的特雷維噴泉又發生一起民眾踏入噴泉、爬上雕像並躍入水池的事件，大批圍觀者還替他歡呼。之後一名市議員已建議關閉噴泉。

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