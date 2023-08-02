深圳自由行｜港媽大深圳商埸先進好禮貌　諷網民不願北上似井底蛙

到深圳自由行，好多人選擇到深圳商埸消費與消遣，各大深圳商埸成了深圳好去處。一名港媽於Facebook 「香港突發事故報料區及討論區」發文，表揚在深圳食買玩質素高，感到深圳商埸內的待遇很周到。相反，在香港食買玩樣樣似乎比深圳「水皮」，一群香港網民見此帖文，力勸樓主不如考慮長期留在深圳或者生活得更開心。



大批香港人在假期到深圳消費（圖片來源︰小紅書）

樓主在Facebook公開群組 「香港突發事故報料區及討論區」撰文：「今日第一次帶D仔女去深圳玩，五年行返去，真系另一個世界！香港網上好多井底之蛙，不肯接受現實。深圳商場地方大裝修新款，基本上每一間排隊等位出邊都有個好舒適嘅地方比你排，又有啲小零食爆谷送等啲小朋友好開心，人地係真心歡迎你。好過香港啲商埸，位都冇得座，算到盡…唔係大節日過關都多人，深圳商場勁多香港人。」

（圖片來源︰Facebook「香港突發事故報料區及討論區」）

言論一出，香港網民紛紛有感，觀察到樓主寫簡體字，猜想是內地移居香港的新移民，大家有疑惑，既然覺得內地深圳生活好，講到香港如此差勁，為甚麼要移居香港：「咁鐘意咪返返上去，嚟香港做乜？」

有網民覺得上深圳食買玩一轉，感到內地先進繁華，之後像在大放厥詞，說不到或不願到內地消費的香港人落後，言論不公。網民：「講來講去所謂見識就係商場同食，唔好覺得其他香港人都同佢一樣靠行商場同食去看世界先進和文明程度先得㗎！」

按圖有網民評論▼▼

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另一邊廂，有香港網民認為樓主所講的可能是事實，但沒有必要數落香港。香港商場人多，但座位稀少，經常要在店內門口排隊，或者有空間可以改善。網民：「其實講嘅都係事實，無必要落香港，除非你想放錢係香港銀行或者買樓，否則留係深圳好好多，唔好再落嚟。」「咁佢講香港嗰啲又錯唔晒喎，啲商場嘅座位少到十隻手指數得晒，逼人去Starbucks 或者食嘢消費先有得坐下，然後 Starbucks 或者餐廳又勁多人，個個企喺門口度排排排。」

大家對於大量香港人在假日周末上深圳及大灣區消費有何想法呢？據統計，在剛剛過去的7月份，香港居民北上超過468萬人次，估算消費金額可達到40億元。相關新聞︰北上消費｜港人逼爆深圳商場、救活食肆 「月花40億元」買什麼？