秋葉原酒店10大推介｜1分鐘到JR站／免費露天溫泉／鄰近電器街

秋葉原酒店推介2023！秋葉原位於東京市中心，秋葉原電器街是人氣旅遊熱點，有最新家電及數碼產品外，也有許多動漫電玩精品店，是東京熱門好去處之一！秋葉原酒店大多交通方便，即使往新宿、池袋等也十分快捷。以下10間特色酒店，包含有親子房、戶外溫泉風呂房、和式相連房、藝術套房等。有興趣可以順道留意東京新酒店推介、上野酒店推介、箱根溫泉酒店推介以及Agoda/Trip.com/Booking.com/Klook酒店優惠碼。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

秋葉原電器街是人氣旅遊熱點。（yutashinohara@ig）

秋葉原酒店推介【1】秋葉原利索爾居所酒店（Hotel Resol Stay Akihabara）

秋葉原利索爾居所酒店是秋葉原最新的酒店，於今年4月開業，設備非常新淨，而且距離車站不遠——步行約3分鐘便能抵達秋葉原站。辦理入住手續時，大家會得到歡迎飲品。與日本大部份新落成的酒店一樣，店方採取環保政策，大家需要在大廳自取梳、牙刷、鬚刨等衛生用品。

秋葉原利索爾居所酒店（Hotel Resol Stay Akihabara）

房價：人均$276起

地址：東京都千代田區神田須田町2-17-10

交通：從JR秋葉原站中央檢票口步行3分鐘

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秋葉原酒店推介【2】東京秋葉原諾加上酒店 （NOHGA HOTEL AKIHABARA TOKYO）

東京秋葉原諾加上酒店亦是區內較為新的酒店，於2020年9月開幕。酒店以時尚為設計概念，賦有工業風。在房間、大堂、餐廳都可以找到木材所製作的傢俱、地板、牆身，予人溫暖的感覺。酒店內亦設有酒吧，大家歸回酒店後意猶未盡，可以與三五知己到吧檯盡情暢飲。

東京秋葉原諾加上酒店 （NOHGA HOTEL AKIHABARA TOKYO）

房價：人均$538起

地址：3-10-11 Sotokanda Chiyoda, 秋葉原, 東京, 日本, 101-0021

交通：於JR秋葉原站出站後，步行約6分鐘

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秋葉原酒店推介【3】Dormy Inn酒店——秋葉原溫泉 （Dormy Inn Akihabara Hot Spring）

想泡溫泉鬆一鬆的朋友，可以選擇入住Dormy Inn酒店——秋葉原溫泉。酒店不但帶有和式設計，更設有溫泉。Dormy Inn系列酒店除了溫泉出色外，晚上都會有免費宵夜提供，讓大家泡過溫泉後可以享用拉麵，性價比很高。

Dormy Inn酒店——秋葉原溫泉 （Dormy Inn Akihabara Hot Spring）

房價：人均$332起

地址：4-12-5 Sotokanda, Chiyoda-ku, 秋葉原, 東京, 日本, 101-0021

交通：於JR秋葉原站出站後，步行約6分鐘

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秋葉原酒店推介【4】秋葉原高級超級酒店 （Super Hotel Premier Akihabara）

怕冬季時於戶外泡溫泉會感到寒冷的朋友，可以入住秋葉原高級超級酒店。酒店具有戶內大浴場，即使在下雪天泡，也不會在出入時感到嚴寒。浴池上，裝有會播放動畫的屏幕，身處戶內，也不會使人感到焗促、逼狹或乏味。此外，酒店夜間時更會酒、果汁或汽水等飲品予客人享用。

秋葉原高級超級酒店 （Super Hotel Premier Akihabara）

房價：人均$268起

地址：2-25-8, Kandasudacho, Chiyoda-ku, 秋葉原, 東京, 日本, 101-0041

交通：於JR秋葉原站出站後，步行約5分鐘

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秋葉原酒店推介【5】秋葉原鐵道下酒店 （Under Railway Hotel Akihabara）

除了溫泉，秋葉原不乏其他特色酒店。秋葉原鐵道下酒店的選址相當特別，直接開設於一段架空鐵道下，客人前往酒店時，已能觀賞到火車在附近穿梭。而置身酒店時，大家會偶然聽到火車於酒店上駛經的聲音，非常適合鐵路迷！除外，酒店具備7大人房，適合一大班朋友一起旅遊時入住。

秋葉原鐵道下酒店 （Under Railway Hotel Akihabara）

房價：人均$284起

地址：15-1,Kanda Neribeicho, Chiyoda-ku, 秋葉原, 東京, 日本, 101-0022

交通：於JR秋葉原站出站後，步行約4分鐘

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秋葉原酒店推介【6】remm秋葉原酒店 （remm Akihabara）

remm秋葉原酒店的大部份房間都配備一部按摩椅，讓商務旅客完成工作後恢復元氣。此外，酒店的位置亦十分便利觀光客——距離秋葉原站只需2分鐘路程，而秋葉原電器街亦非常接近酒店，只需要約1分鐘路程，酒店的樓下更設有雲集無印良品、UNIQLO等品牌商場。若大家血拼後提著多袋戰利品，也不需走不遠才能回到酒店「卸貨」。

remm秋葉原酒店 （remm Akihabara）

房價：人均$372起

地址：1-6-5 Kandasakuma-cho,Chiyoda-ku, 秋葉原, 東京, 日本, 101-0025

交通：於JR秋葉原站出站後，步行約2分鐘

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秋葉原酒店推介【7】MYSTAYS御茶之水會議中心酒店 （HOTEL MYSTAYS Ochanomizu CC）

MYSTAYS御茶之水會議中心酒店被5條鐵路所包圍，大家欲從酒店直接乘搭總武線、中央線、都營新宿線、丸之內線或銀座線前往新宿、池袋、中野、高尾、三鷹等熱門旅遊地點都十分方便，由酒店步行至相關路線的車站最多只需約10分鐘。或許要配合參與會議的客人，酒店的房間比一般東京的酒店寬敞，同時打開多個行李裝並作執拾都不會感到不便。

MYSTAYS御茶之水會議中心酒店 （HOTEL MYSTAYS Ochanomizu CC）

房價：人均$244起

地址：2-10-6, Kanda Awajicho, Chiyoda-ku, 秋葉原, 東京, 日本, 101-0063

交通：於JR秋葉原站出站後，步行約6分鐘

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秋葉原酒店推介【8】遊客酒店&咖啡廳——秋葉原 （THE TOURIST HOTEL & Cafe AKIHABARA）

遊客酒店&咖啡廳——秋葉原的房間賦有日式風情，大部份為間的床褥都放設於木台上，和風味濃。酒店亦設有能同時打通2間房間的連通房，最多入住5人，適合家庭旅客。此外，酒店24小時供應咖啡，方便客人提神並準備好展開新一日的旅程。

遊客酒店&咖啡廳——秋葉原（THE TOURIST HOTEL & Cafe AKIHABARA）

房價：人均$379起

地址：台東 1-6-6, 秋葉原, 東京, 日本, 110-0016

交通：於JR秋葉原站出站後，步行約7分鐘

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秋葉原酒店推介【9】秋葉原梅茲JR東酒店 （JR-EAST HOTEL METS AKIHABARA）

深入欣賞秋葉原的風景，可以入住秋葉原梅茲JR東酒店。酒店的部份房間設有露台，讓大家俯視熱鬧的秋葉原街頭市景。酒店位於秋葉原站的毗鄰，交通極其便利，離開酒店後步行約1分鐘，即可抵達秋葉原站的入口。

秋葉原梅茲JR東酒店 （JR-EAST HOTEL METS AKIHABARA）

房價：人均$387起

地址：1-17-4 Sotokanda, Chiyoda-ku, 秋葉原, 東京, 日本, 101-0021

交通：於JR秋葉原站出站後，步行約1分鐘

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秋葉原酒店推介【10】藝術家酒店——秋葉原BnA套房 （Artist Hotel - BnA STUDIO Akihabara）

嫌一般酒店已無法滿足自己的朋友，不妨於藝術家酒店——秋葉原BnA套房留宿一晚。酒店的所有房間都由藝術家設計，加入了抽像、奇幻、迷離等元素，給予客人與別不同的體驗。部份房間更具備小廚房，讓大家與知己好友切磋廚藝，來一場「Overcooked」。充滿藝術色彩的房間實在太吸引了，酒店經常被訂滿，有興趣入住的朋友謹記及早預約。

藝術家酒店——秋葉原BnA套房 （Artist Hotel - BnA STUDIO Akihabara）

房價：人均$615起

地址：6-3-3 Sotokanda, 秋葉原, 東京, 日本, 1010021

交通：於JR秋葉原站出站後，步行約11分鐘

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