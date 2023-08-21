秋葉原酒店10大推介｜1分鐘到JR站／免費露天溫泉／鄰近電器街

撰文：何以諾
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秋葉原酒店推介2023！秋葉原位於東京市中心，秋葉原電器街是人氣旅遊熱點，有最新家電及數碼產品外，也有許多動漫電玩精品店，是東京熱門好去處之一！秋葉原酒店大多交通方便，即使往新宿、池袋等也十分快捷。以下10間特色酒店，包含有親子房、戶外溫泉風呂房、和式相連房、藝術套房等。有興趣可以順道留意東京新酒店推介上野酒店推介箱根溫泉酒店推介以及Agoda/Trip.com/Booking.com/Klook酒店優惠碼。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

秋葉原電器街是人氣旅遊熱點。（yutashinohara@ig）

秋葉原酒店推介【1】秋葉原利索爾居所酒店（Hotel Resol Stay Akihabara）

秋葉原利索爾居所酒店是秋葉原最新的酒店，於今年4月開業，設備非常新淨，而且距離車站不遠——步行約3分鐘便能抵達秋葉原站。辦理入住手續時，大家會得到歡迎飲品。與日本大部份新落成的酒店一樣，店方採取環保政策，大家需要在大廳自取梳、牙刷、鬚刨等衛生用品。

秋葉原利索爾居所酒店（Hotel Resol Stay Akihabara）
房價：人均$276起
地址：東京都千代田區神田須田町2-17-10
交通：從JR秋葉原站中央檢票口步行3分鐘
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秋葉原酒店推介【2】東京秋葉原諾加上酒店 （NOHGA HOTEL AKIHABARA TOKYO）

東京秋葉原諾加上酒店亦是區內較為新的酒店，於2020年9月開幕。酒店以時尚為設計概念，賦有工業風。在房間、大堂、餐廳都可以找到木材所製作的傢俱、地板、牆身，予人溫暖的感覺。酒店內亦設有酒吧，大家歸回酒店後意猶未盡，可以與三五知己到吧檯盡情暢飲。

東京秋葉原諾加上酒店 （NOHGA HOTEL AKIHABARA TOKYO）
房價：人均$538起
地址：3-10-11 Sotokanda Chiyoda, 秋葉原, 東京, 日本, 101-0021
交通：於JR秋葉原站出站後，步行約6分鐘
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秋葉原酒店推介【3】Dormy Inn酒店——秋葉原溫泉 （Dormy Inn Akihabara Hot Spring）

想泡溫泉鬆一鬆的朋友，可以選擇入住Dormy Inn酒店——秋葉原溫泉。酒店不但帶有和式設計，更設有溫泉。Dormy Inn系列酒店除了溫泉出色外，晚上都會有免費宵夜提供，讓大家泡過溫泉後可以享用拉麵，性價比很高。

Dormy Inn酒店——秋葉原溫泉 （Dormy Inn Akihabara Hot Spring）
房價：人均$332起
地址：4-12-5 Sotokanda, Chiyoda-ku, 秋葉原, 東京, 日本, 101-0021
交通：於JR秋葉原站出站後，步行約6分鐘
超值預訂！Dormy Inn酒店——秋葉原溫泉：AgodaTrip.comBooking.com｜Klook

秋葉原酒店推介【4】秋葉原高級超級酒店 （Super Hotel Premier Akihabara）

怕冬季時於戶外泡溫泉會感到寒冷的朋友，可以入住秋葉原高級超級酒店。酒店具有戶內大浴場，即使在下雪天泡，也不會在出入時感到嚴寒。浴池上，裝有會播放動畫的屏幕，身處戶內，也不會使人感到焗促、逼狹或乏味。此外，酒店夜間時更會酒、果汁或汽水等飲品予客人享用。

秋葉原高級超級酒店 （Super Hotel Premier Akihabara）
房價：人均$268起
地址：2-25-8, Kandasudacho, Chiyoda-ku, 秋葉原, 東京, 日本, 101-0041
交通：於JR秋葉原站出站後，步行約5分鐘
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秋葉原酒店推介【5】秋葉原鐵道下酒店 （Under Railway Hotel Akihabara）

除了溫泉，秋葉原不乏其他特色酒店。秋葉原鐵道下酒店的選址相當特別，直接開設於一段架空鐵道下，客人前往酒店時，已能觀賞到火車在附近穿梭。而置身酒店時，大家會偶然聽到火車於酒店上駛經的聲音，非常適合鐵路迷！除外，酒店具備7大人房，適合一大班朋友一起旅遊時入住。

秋葉原鐵道下酒店 （Under Railway Hotel Akihabara）
房價：人均$284起
地址：15-1,Kanda Neribeicho, Chiyoda-ku, 秋葉原, 東京, 日本, 101-0022
交通：於JR秋葉原站出站後，步行約4分鐘
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秋葉原酒店推介【6】remm秋葉原酒店 （remm Akihabara）

remm秋葉原酒店的大部份房間都配備一部按摩椅，讓商務旅客完成工作後恢復元氣。此外，酒店的位置亦十分便利觀光客——距離秋葉原站只需2分鐘路程，而秋葉原電器街亦非常接近酒店，只需要約1分鐘路程，酒店的樓下更設有雲集無印良品、UNIQLO等品牌商場。若大家血拼後提著多袋戰利品，也不需走不遠才能回到酒店「卸貨」。

remm秋葉原酒店 （remm Akihabara）
房價：人均$372起
地址：1-6-5 Kandasakuma-cho,Chiyoda-ku, 秋葉原, 東京, 日本, 101-0025
交通：於JR秋葉原站出站後，步行約2分鐘
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秋葉原酒店推介【7】MYSTAYS御茶之水會議中心酒店 （HOTEL MYSTAYS Ochanomizu CC）

MYSTAYS御茶之水會議中心酒店被5條鐵路所包圍，大家欲從酒店直接乘搭總武線、中央線、都營新宿線、丸之內線或銀座線前往新宿、池袋、中野、高尾、三鷹等熱門旅遊地點都十分方便，由酒店步行至相關路線的車站最多只需約10分鐘。或許要配合參與會議的客人，酒店的房間比一般東京的酒店寬敞，同時打開多個行李裝並作執拾都不會感到不便。

MYSTAYS御茶之水會議中心酒店 （HOTEL MYSTAYS Ochanomizu CC）
房價：人均$244起
地址：2-10-6, Kanda Awajicho, Chiyoda-ku, 秋葉原, 東京, 日本, 101-0063
交通：於JR秋葉原站出站後，步行約6分鐘
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秋葉原酒店推介【8】遊客酒店&咖啡廳——秋葉原 （THE TOURIST HOTEL & Cafe AKIHABARA）

遊客酒店&咖啡廳——秋葉原的房間賦有日式風情，大部份為間的床褥都放設於木台上，和風味濃。酒店亦設有能同時打通2間房間的連通房，最多入住5人，適合家庭旅客。此外，酒店24小時供應咖啡，方便客人提神並準備好展開新一日的旅程。

遊客酒店&咖啡廳——秋葉原（THE TOURIST HOTEL & Cafe AKIHABARA）
房價：人均$379起
地址：台東 1-6-6, 秋葉原, 東京, 日本, 110-0016
交通：於JR秋葉原站出站後，步行約7分鐘
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秋葉原酒店推介【9】秋葉原梅茲JR東酒店 （JR-EAST HOTEL METS AKIHABARA）

深入欣賞秋葉原的風景，可以入住秋葉原梅茲JR東酒店。酒店的部份房間設有露台，讓大家俯視熱鬧的秋葉原街頭市景。酒店位於秋葉原站的毗鄰，交通極其便利，離開酒店後步行約1分鐘，即可抵達秋葉原站的入口。

秋葉原梅茲JR東酒店 （JR-EAST HOTEL METS AKIHABARA）
房價：人均$387起
地址：1-17-4 Sotokanda, Chiyoda-ku, 秋葉原, 東京, 日本, 101-0021
交通：於JR秋葉原站出站後，步行約1分鐘
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秋葉原酒店推介【10】藝術家酒店——秋葉原BnA套房 （Artist Hotel - BnA STUDIO Akihabara）

嫌一般酒店已無法滿足自己的朋友，不妨於藝術家酒店——秋葉原BnA套房留宿一晚。酒店的所有房間都由藝術家設計，加入了抽像、奇幻、迷離等元素，給予客人與別不同的體驗。部份房間更具備小廚房，讓大家與知己好友切磋廚藝，來一場「Overcooked」。充滿藝術色彩的房間實在太吸引了，酒店經常被訂滿，有興趣入住的朋友謹記及早預約。

藝術家酒店——秋葉原BnA套房 （Artist Hotel - BnA STUDIO Akihabara）
房價：人均$615起
地址：6-3-3 Sotokanda, 秋葉原, 東京, 日本, 1010021
交通：於JR秋葉原站出站後，步行約11分鐘
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