HK Express｜免費$0機票2.4萬張8.29開搶　飛日韓台泰附參加方法

HK Express免費來回機票！$0機票！8月29日10:30am開始搶！數量2.4萬張。飛日、韓、台、泰等19個航點來回只需$0。符合以下5大條件，即有資格參加抽機票，快睇以下詳情。



HK Express免費來回機票8月29日10:30am開搶（iStock）

HK Express再有新機票優惠，由香港出發機票$0！一共有24,820張，19個航點可選，包括東京(成田)、東京(羽田)、大阪、福岡、名古屋、高松、鹿兒島、沖繩、首爾、釜山、濟州、台北、台中、高雄、曼谷、布吉、清邁、峴港、芽莊。不過今次優惠非人人可參加，因為條件中有兩項「持有有效的中國內地電話號碼、必須通常居住於中國內地」可能較少香港人合資格。

參加者須合符以下資格︰

1.通常居住於中國內地（無需提供證明）

2.持有有效的旅遊證件；

3.持有有效的電郵地址；

4.持有有效的中國內地電話號碼；

5.預訂時已年滿12歲。



（資料圖片）

HK Express之前舉辦的日本和/或香港機票禮遇活動中成功贏取或預訂機票的參加者，均不符合參加今次活動。

*行李寄艙費用參考，20kg每程$290，25kg 每程$360，30kg每程$425，40kg每程$550。

HK Express $0機票開搶 詳情

活動時間：2023年8月29日10:30至9月11日

旅行時間：2023年9月16日至2024年6月30日

