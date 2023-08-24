日本商店震怒｜列外國客6宗罪擅拆包裝　 網民自責壤習慣醜出國際

日本有商店震怒！日本一家商店疑長期遭受海外遊客無理對待，於店外貼出「外國客6宗罪」並希望遊客進店後不要再犯。店方羅列的眾行包括客人「冇手尾」、擅拆包裝、亂拋垃圾、無理退貨等。多國網民看到相關告示後，為自己國民的缺德行為而憤怒，更害怕他們的行為進一步會毀掉日本。



日本有商店列外國客6宗惡劣行為，壤習慣醜出國際沒有禮貌。（Unsplash）

專門以英文向海外遊客發送日本情報的Facebook專頁「Japan Moments」近日發佈了1張拍攝於一間商店外的照片。從照片上可見，該商店疑似較早前長期遭受海外遊客無理對待，於店外張貼了一張標題為「對外國旅客的要求」之告示，羅列6宗外國客人的罪名：

第1宗：取出了商品後「冇手尾」——沒有將商品放回原處，而是放到另一處或放到錯誤方向；



第2宗：在購買產品前擅拆包裝；



第3宗：攜帶食品或飲品進店；



第4宗：在店內或對出通道亂拋垃圾；



第5宗：大部分店員不會說英文，但旅客購買物品時沒有攜帶商品圖片或是努力說日文；



第6宗：將沒有損毀的貨物退貨。



（圖片來源：FB@Japan Moment）

有澳洲、美國、英國的海外網民看到後，紛紛為同胞缺德自責。不少人認為上述要求並不過份，甚至適用於所有國家的店舖，指出自己國家的民眾將自己在國內的壞習慣帶到日本不合理，更害怕他們將日本文化毀掉！另外，有人希望上述告示可貼到自己國家的商店，糾正國民劣行。

有網民亦覺得現今翻譯科技發達，使用電話已能夠好好與店員溝通，減少語言上的障礙。此外，有人欣賞商店的做法，認為貼出告示可以保障到員工的利益，避免他們受到麻煩客人的侵害。