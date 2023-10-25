東京車站美食2023｜東京車站6大必買手信　最佳伴手禮附購買地址

撰文：何以諾
出版：更新：

東京車站是東京的重要交通樞紐，是不少人到訪東京的必經之處。大家在車站裡，可以購買到不少香港鮮見的包裝食品，適合帶回香港作手信送贈親友。以下6大手信推介，味道佳，造型精緻，即睇東京車站6大必買手信的購買位置！

另外，《香港01》「好食玩飛」為大家搜羅抵住靚酒店推介，有大阪酒店推介大阪梅田酒店推介京都酒店推介神戶酒店推介東京高評分酒店推介新宿酒店推介淺草酒店推介名古屋酒店推介以及Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，供你計劃旅程時慳得更多（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

去東京要買的6大手信（圖片來源︰photo AC）

東京車站必買手信【1】「Sugar Butter Tree」砂糖奶油樹

「Sugar Butter Tree」是當地知名的奶油夾心餅品牌。每塊夾心餅的外層由多種不同的麥所製成，充滿麥香；餅乾的夾心層則為砂糖奶油，甜度重，伴麥餅吃給人香脆的口感。除了原味，當地更於今個夏季推出開心果與焦糖味，適合追求新口味的朋友。

「Sugar Butter Tree」砂糖奶油樹

購買地點：東京駅 HANAGATAYA 東京店
購買地址：東京都千代田區丸の内１－９－１ＪＲ東京駅１Ｆ在来線改札内　新幹線南のりかえ口前

東京車站必買手信【2】「N.Y.C. SAND」焦糖杏仁餅

除了「Sugar Butter Tree」，「N.Y.C. SAND」的夾心餅也相當受歡迎。「N.Y.C. SAND」的夾心餅夾雜焦糖、杏仁與朱古力。朱古力的甘苦味與焦糖的甜味構成強烈的對比，刺激味蕾。把餅咬開後，焦糖更會呈流心狀態，令人有甜絲絲的感覺。

「N.Y.C. SAND」焦糖杏仁餅

購買地點：N.Y.C.SAND大丸東京店
購買地址： 東京都千代田區丸の内1-9-1 大丸東京店1F

東京車站必買手信【3】「My Captain Cheese Tokyo」芝士朱古力漢堡

「My Captain Cheese Tokyo」芝士朱古力漢堡（圖片來源：CAPTAIN CHEESE TOKYO）

「My Captain Cheese Tokyo」別開生面，將甜點化成漢堡包的形態。每個甜味的「漢堡包」由朱古力、鹹芝士與餅乾構成。品嚐時，鹹、甜味道交雜，「芝」味無窮。

My Captain Cheese Tokyo

購買地點：My Captain Cheese Tokyo專門店
購買地址：東京都千代田區丸の内1-9-1JR東京駅 1F在来線改札内 南通路沿い

東京車站必買手信【4】香蕉芭娜娜

專門販售香蕉蛋糕的品牌——「香蕉芭娜娜」是東京知名的手信，每個蛋糕的造型如香蕉一樣，生動有趣，部份款式更繪上了動物的面孔，十分可愛。在東京車站的店舖更出售香蕉味奇巧巧克力、香蕉酥等美食。此外，東京車站的分店會賣其他分店沒有的商品，例如是有香蕉果醬作內餡的瑪德蓮蛋糕。

購買地點：東京ばな奈s；トーキョーバナナーズ
購買地址：東京都千代田區丸の内1－9－1JR東京駅一番街 八重洲地下中央改札口

東京車站必買手信【5】東京「Gianduja」朱古力批

東京「Gianduja」朱古力批是東京車站的限定手信之一，在別處買不到。是由1826年成立的食品公司Caffarel為紀念公司誕生150週年而製作的產品。「Gianduja」除朱古力外，批裡還揉合了榛果醬，香氣濃厚。

購買地點：GRANSTA東京·GRANSTA丸之內
購買地址：東京都千代田區丸之內1-9-1 JR東京站地下1樓

東京車站必買手信【6】「Giant Dream Pocky」東京限定版

「Giant Dream Pocky」東京限定版（圖片來源：japancandystore）

喜歡吃固力果百力滋的朋友，不要錯過「Giant Dream Pocky」！該百力滋套裝包含5種不同味道的百力滋，包括朱古力、士多啤梨果肉、宇治抹茶、夕張哈密瓜及信州巨峰，一次過滿足喜歡不同口味的朋友。而東京限定版，盒上更印上了東京都內知名大橋的圖片，相當具收藏價值！

購買地點：GRANSTA東京·GRANSTA丸之內
購買地址：東京都千代田區丸之內1-9-1 JR東京站地下1樓

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