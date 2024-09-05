颱風摩羯｜8號風球飛機未必會取消！天文台指取決4大因素

天文台在星期四（2024年9月5日）改發8號風球，令不少已計劃旅行的朋友，都擔心飛機航班會因此延期或取消。原來，香港天文台曾在YouTube節目中解釋過，香港即使掛8號風球，飛機也未必一定會取消，航班能否如常起飛，取決於4大因素。



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位於菲律賓呂宋島以東的熱帶氣旋摩羯將逐步增強，香港天文台9月2日凌晨2時更新預測移動路徑圖顯示，修訂摩羯本周後期逼近香港時，級數將達強颱風。（香港天文台圖片)

香港天文台曾經製作節目，向公眾講解香港受颱風吹襲下，飛機能不能如常升降。在節目中，天文台就曾經指出飛機能不能在颱風下升降取決於風向、風速、跑道能見度等，並強調飛機能否升降與熱帶氣旋訊號無必然關係。

颱風影響航班4大因素【1】跑道的風向及風速

天文台於節目中表示，飛機主要是借助逆向吹向航機的風來大升浮升力，若風向與跑道平行，則有利於飛機起飛。反之，若與跑道垂直的「側風」出現，則有機會使飛機降落時失平衡，令其中一邊機翼太接近地面或著地，形成意外。故此，當側風風速過大或出現風力大的氣流時，機場會暫停飛機升降，以保航班安全。

颱風影響航班4大因素【2】跑道的能見度

此外，天文台表示能見度也會影響飛機升降。即使風速、風向合符飛機升降要求，若跑道範圍視野有限，飛機亦會因意外風險過大而不能升降。

香港國際機場停機坪（羅國輝攝）

颱風影響航班4大因素【3】閃電

除了以上因素，國泰航空的總機師（訓練）Peter Clemmow機長曾在「國泰的故事」中透露，閃電同樣是影響飛機能否在風暴下即常起飛的因素。

閃電會影響飛機升降（圖片來源：Unsplash@Micah Tindell）

即使天氣看起來平靜，但若機場發出了紅色閃電警告（機場有系統探測到機場島周圍1公里範圍內有雷擊），停機坪的活動均必須暫定。他亦透露，紅色閃電警告生效期間，飛機即使在晴空萬里的天際上飛行，也不能夠降落。

颱風影響航班4大因素【4】地勤職員能否工作

天文台亦表示，飛機能否如常起飛，取決於天氣惡劣影響地勤職員的程度。若天氣惡劣得地勤職員無法工作，即使風速、風向合符飛機升降要求，飛機亦不能升降，換句話說，機場缺前線工作人員，可癱瘓機場運作。

2008年6月香港暴雨下的北大嶼山公路及翔東路，2條路均被被泥石流徹底淹沒（圖片來源：Wikimedia@WING）

翻查資料，2008年6月香港暴雨期間，當時所有連接大嶼山的聯外公路（包括北大嶼山公路及翔東路）被泥石流徹底淹沒，大量民眾無法依時前往機場登機或工作。

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