颱風蘇拉｜福田/羅湖/深圳灣等口岸交通安排+深圳5大室內好去處

超級颱風、強烈颱風蘇拉逼近，料打風級數如溫黛，香港政府嚴陣以待。常聽說「打風應留在安全地方，直至風雨過去」，不過亦有香港人反其道而行，懶理橫風橫雨照返深圳玩！颱風蘇拉打唔打得成仍屬未知之數，但今日已有網民於Facebook群組中表示打風才是北上好機會，直指深圳服務業無風假概念「人少啲仲好玩」！今次記者便整理在打風期間，5大深圳室內好去處，附深圳口岸、高鐵、深圳灣大橋及港珠澳大橋等開放安排及交通貼士，方便趁颱風時仍要想北上的朋友。



颱風蘇拉 內地通關口岸開放時間安排

關於內地通關口岸，一般而言都會正常開放但推持有限度服務，不過需注意的是，來往關口及內地和香港市區的交通都有機會受到影響，例如需乘港鐵到羅湖口岸及落馬洲口岸、乘過境穿梭巴士來回落馬洲、皇崗口岸等等，即使成功入境深圳，都需留意交通工具有否停駛，建議大家出門最重要注意安全，如非必要，還是在颱風懸掛前通關先到安全地方暫避，或在改發較低信號時才過關！

（資料圖片）

內地通關口岸開放時間一覽：

落馬洲（皇崗口岸）開放時間：24小時開放

落馬洲口岸（福田口岸）開放時間：早上6時30分至晚上10時30分開放

羅湖口岸開放時間：早上6時30分至凌晨12時開放

深圳灣口岸開放時間：早上6時30分至凌晨12時開放

蓮塘/香園圍口岸開放時間：早上7時至晚上10時開放

沙頭角口岸開放時間：早上7時至晚上10時開放

文錦渡口岸開放時間：早上7時至晚上10時開放

高鐵（香港段）開放時間：早上6時30分至晚上11時30分開放

港珠澳大橋開放時間：24小時開放

港澳碼頭開放時間：24小時開放

中港客運碼頭開放時間：早上7時至凌晨12時開放

*以上資料來源：深圳市人民政府口岸辦公室



打風無礙港人北上 網民︰人少啲仲好！

今日有網民於Facebook群組「深圳大灣區好去處開心share」詢問打風該不該北上，結果引起熱議，不少「大灣區」老玩家表示打風返大陸「人少啲仲好」，有人更笑言星期四收工就衝上去（深圳），「博佢星期五朝早直接8號波，咁就可以喺深圳四日三夜玩盡佢」！有網民也補充指「深圳服務業都無風假呢樣野」，只要地鐵沿線，幾乎所有室內場所都有開放，北上總好過待在香港「發霉」。不過，亦有網民表示，深圳樣樣開，不代表香港都係，要留意在深圳遊玩完回香港，未必有車返屋企！

即睇網民熱討 ▼ ▼ ▼

颱風蘇拉預計在周五進入香港400公里範圍內，好接近香港！（截圖自香港天文台官網）

颱風蘇拉殺到！5大深圳室內好去處推介

颱風蘇拉5大深圳室內好去處【1】豪德喜棋牌桌遊吧人均¥30！

近期很紅的深圳復古風麻雀室，店舖充滿霓虹燈的複古新潮氣息。綠色走廊、大廳的霓虹燈等候區、克萊茵藍休息區、霓虹燈招牌，通通也十分搶眼！每個房間的主題和裝潢都不一樣，價錢也十分平，小房一小時¥38；中房一小時¥48；大房一小時¥58。

颱風蘇拉5大深圳室內好去處【1】豪德喜棋牌桌遊吧

地址/電話：

1.深圳市福田區影田路元邦巷全融大厦602 191 2838 9409

2.深圳市羅河區漢南京路文第大廈東座20A 137 6035 6630

3.深圳市羅湖區服藝路藝院中0405-406室 153 3889 9405

4.深圳市福田區福強路3004號中港戰福樓L411 133 0247 9878

5.深圳市南山區後薄路員河達商業廣場西屋507 199 0291 4101

6.深圳市寶安區西鄉德弘益创音属1林B產4樓24号 181 8863 5184

公眾號：173 2237 5094

營業時間：10:30-06:00



颱風蘇拉5大深圳室內好去處【2】銅雀台 南洋風中式設計高端麻雀室

銅雀台集合麻雀、Board Game、下午茶的棋牌室。逾1000㎡空間融合了復古南洋、輕奢法式、中式三種風格，18個包房分為標準、星品、豪華、總統、至尊房。銅雀台全天開放，漂亮的環境讓你不知時日過，打通宵心願達成。

+ 3

相關文章︰深圳好去處｜極具格調「麻雀館」唔駛¥10/hr 約朋友打麻將玩桌遊

颱風蘇拉5大深圳室內好去處【2】銅雀台

地址：深圳福田區福民路與益田路交匯處高發城馳苑A棟商業裙樓3樓

營業時間：周一至周日全天

聯繫電話：19820813101



颱風蘇拉5大深圳室內好去處【3】萬象城 Meland Club 親子夢境空間

Meland Club 展現親子空間，匯集超龐大自然景觀元素，置身夢境。5000平方米奇幻花園秘境，貫穿三層空間，多於50個模擬場景。萬象城店面以「摩天花園」為主題，集綜合遊樂、育樂成長、藝術科普、親子餐廳、運動科技於一身。利用空間疊加設計，營造超現實感。

颱風蘇拉5大深圳室內好去處【3】萬象城 Meland Club 親子夢境空間

地址：廣東省深圳市福田區華富街道蓮花一村社區皇崗路5001號深業上城F3

營業時間：星期一10:00-18:00；星期二至星期日 10:00-21:00

票價：星期一至星期五：¥398/一大一小；通票 ¥498/兩大一小



颱風蘇拉5大深圳室內好去處【4】 Party day運動超樂園 50種項目任玩

「Party day運動超樂園」位於深圳龍岡區萬達廣場6樓，佔地10,000平方米，設超過50種遊玩項目，包括室內賽車、保齡球、滑冰場、飛鏢、電子足球等。一票通玩，玩2-3個項目就回本！項目豐富，絕對可以嘆著冷氣，不重複地從早玩到晚。

（圖片來源：小紅書@partyday運動超樂場）

遊玩項目：

卡丁車／保齡球／棒球／飛鏢／射箭／碰碰車／台球／真冰滑冰／蹦床、高空拓展／電子射擊／籃球場／多人互動投籃／電子高爾夫／乒乓球／電子足球／真人CS/多人互動隊打球／PS5、X-BOX、SWITCH遊戲機／X-BOX、SWITCH體感戲機。

+ 14

相關文章︰深圳龍崗萬達全新室內遊樂場 ¥168任玩賽車溜冰保齡飛鏢50+項目

颱風蘇拉5大深圳室內好去處【4】深圳party day

地址：深圳市龍崗區平湖街道華南二道華南城4號交易廣場萬達廣場F6

營業時間：星期一至日 10:00-23:00 （溜冰：11:00-21:00）

平日票價：

單人全天不限時 ¥268

單人2.5小時 ¥168

親子全天不限時 ¥368

親子2.5小時 ¥268

節假日票價：

單人全天不限時 ¥298

單人2.5小時 ¥198

親子全天不限時 ¥398

親子2.5小時 ¥298



颱風蘇拉5大深圳室內好去處【5】spo-cha朗玩 動感活力遊樂場

日本超人氣遊樂場「Spo-cha朗玩」是一個充滿動感活力的室內遊樂場。規定時間內暢玩50種以上運動和遊戲的肆跑,設施有保齡球,以及街機遊戲和卡拉OK等。不僅僅在日本，Spo-cha 在美國也十分有人氣！

+ 9

Spo-cha 設不同區域及時段收費 ▼▼▼

颱風蘇拉5大深圳室內好去處【5】spo-cha

地址：深圳市龍華區龍華街道景龍社區 壹成中心花園三區E座壹方天地C區

營業時間：星期一至星期日10:00-凌晨2:00

電話：0755 2103 8371 / 0755 2103 4583



更多詳細介紹可睇 ▼ ▼ ▼

颱風蘇拉 高鐵列車車次調動/取消安排（西九龍站至深圳北）

根據運輸署的通知，由於颱風的影響，由即日起至9月3日期間，部分往返香港西九龍站至深圳北、潮汕和廈門地區的高鐵列車服務將進行調整或取消。這段期間，8月31日的列車G6388和G6381將終點站更改為深圳北站。大家要留意這些調動，以便做好相應的旅行安排。

（圖 / VCG）

8月31日

香港西九龍站出發取消的車次：G6392/89, G5614, G5612, G5610, G3006, G3008

內地出發取消的車次：G6390/1, G6387, G5609, G3005, G3007

9月1日

香港西九龍站出發取消的車次：G6392/89, G5614, G5612, G5610, G3006, G6510, G80, G3008, G6504, G100, G408, G320, G3002, G3004, G5616, G6506

內地出發取消的車次：G6390/1, G6387, G5609, G5603, G6501, G3005, G3007, G99, G6503, G6113, G6511, G3001, G3003, G2963

9月2-3日

香港西九龍站出發取消的車次：G5612, G5610, G3006, G3008, G6384, G6386, G6388, G6382, G6392/89, G5614, G418, G6504, G100, G3002, G3004, G5616, G2964, G6506

內地出發取消的車次：G5609, G3005, G3007, G6383, G5613, G6385, G6387, G5611, G6381, G6390/1, G417, G99, G6503, G3001, G3003, G2963, G5615, G6505

9月4-5日

香港西九龍站出發取消的車次：G2964

內地出發取消的車次：G5615, G6505

乘客可在30天內在12306網站或手機應用程序上辦理退票手續，也可以前往香港西九龍站辦理。由於未來幾天列車服務可能會受到颱風影響，乘客在出發前可通過12306網站或手機應用程序查詢最新的車次信息。香港西九龍站、高速鐵路網頁和手機應用程序也會發布相關信息。市民還可以撥打客務熱線2120 0888進行諮詢。

在乘坐高速鐵路前往內地之前，請注意以下事項：

預留足夠時間辦理出入境手續，旅客最早可在開車前120分鐘在B1層入閘。

瀏覽12306官方網站(12306.cn)或手機應用程序以獲取最新的列車班次和車務調動信息。

颱風蘇拉 深圳通關口岸/高鐵/深圳灣大橋/港珠澳大橋 8號風球交通安排

北上交通成為人們最關注的問題，擔心受風影響滯留內地。以下整理了深圳通關口岸、高鐵、深圳灣大橋8號風球開放安排以及關口和市區的交通情況。計劃北上避風的朋友們請注意相關信息。

（資料圖片）

港鐵（羅湖站/落馬洲站）8號風球安排：

當8號颶風信號懸掛時，列車服務將保持正常運營，但班次可能會隨著颶風逐漸接近而減少。當9號或10號颶風信號懸掛時，列車服務將暫停。當較高級別的信號改為8號強風或暴風信號時，列車服務將逐步恢復。



港珠澳大橋穿梭巴士8號風球安排：

在風速達每小時65公里或以上時封閉。8號風球下暫停服務，視乎情況宣佈。當較高信號改為3號強風信號，服務逐步恢復。



落馬洲、皇崗過境穿梭巴士8號風球安排：

8號風球下維持有限度服務，視乎情況宣佈。



短途跨境巴士服務（如旺角線、觀塘線、油尖線及灣仔線）8號風球安排：

8號風球下暫停服務，視乎情況宣佈。

港澳碼頭8號風球安排：

8號風球下暫停服務，視乎情況宣佈。



中國客運碼頭（中港城）8號風球安排：

8號風球下暫停服務，視乎情況宣佈。

空中快線直升機8號風球安排：

8號風球下暫停服務，視乎情況宣佈。

