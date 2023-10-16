弘大酒店11間推薦｜$XXX起1分鐘到地鐵站／頂樓泳池／弘大商圈

弘大酒店推介2023！弘大可算是韓國旅遊的入門級景點，除了因為化妝品、服飾店比較集中之外，弘大的商店街亦十分著名。另外，因為弘大的找換店匯率較低，所以亦成為很多遊韓港人的第一站。《香港01》「好食玩飛」記者整理出7間酒店。該等酒店除了就近商店街、車站（僅需約1分鐘路程）之外，客房的設計亦十分出色。有興趣可順道留意釜山酒店7大高CP值推介極靚新酒店以及Agoda/Trip.com/Klook酒店優惠碼。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

弘大酒店推介【1】Pillowsopher Hongdae

Pillowsopher Hongdae是弘大最新的酒店之一，由ButlerLee JL經過翻新後於今年易至現名重開。酒店不但鄰近車站，只需約3分鐘的路程便能抵達，亦鄰近京義線林道公園以及一帶的咖啡室，特別適合愛到咖啡室的文青們入住。

Pillowsopher Hongdae

價錢：人均HKD$280起

地址：217, Donggyo-ro, Mapo-gu, 弘大, 首爾, 韓國

交通：

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弘大酒店推介【2】Junibino

麵包

Junibino

價錢：人均HKD$400起

地址：Yanghwajin-2gil 31 Mapo-gu, Seoul, South Korea, 弘大, 首爾, 韓國

交通：

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弘大酒店推介【3】設計酒店 - 弘大 （Hotel The Designers Hongdae）

設計酒店 - 弘大

價錢：人均HKD$295起

地址：86, Yanghwa-ro, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea, 弘大, 首爾, 韓國

交通：

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弘大酒店推介【4】弘大波波酒店 （Bobo Hotel Hongdae）

設計時尚燈光

弘大波波酒店 （Bobo Hotel Hongdae）

價錢：人均HKD$250起

地址：94, Yanghwa-ro, Mapo-gu, 弘大, 首爾, 韓國

交通：

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弘大酒店推介【5】L7 首爾弘大酒店（L7 Hongdae）

L7 Hongdae為韓國樂天集團旗下的酒店之一，酒店質素絕對有保證。於弘大站1號出口離開之後，2分鐘即可到達酒店，交通十分方便。酒店附近商店林立，以售賣年青潮流服飾為主。另外，就算留在酒店一樣好玩，當中CP值最高莫過於酒店頂層的泳池，晚上時更可在池邊俯瞰弘大的夜景。

L7 首爾弘大酒店（L7 Hongdae）

價錢：人均HKD$579起

地址：141 Yanghwa-ro, Mapo-gu, Seoul

交通：於弘大站1號出口步行2分鐘

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弘大酒店推介【5】首爾阿曼提酒店（Amanti Hotel Seoul）

也有譯作「安馬緹首爾飯店」或「首爾情侶酒店」，距離弘大站約10分鐘路程，環境比較清幽。設施方面，酒店設有露天泳池，及健身室等，適合想放鬆慢活的香港人。飲食方面，酒店包早餐，另外步行10分出弘大商業街，即有過百間有多國菜色，當中不乏特色因食小店，包括甜品、美式早午餐店等，沿途亦有咖啡店。購物方面，弘大除有年青潮牌之外，當然亦有大型商場進駐。

首爾阿曼提酒店（Amanti Hotel Seoul）

價錢：人均HKD$347起

地址：31 World Cup buk-ro, Mapo-gu, Seoul

交通：於弘大站1號出口步行10分鐘

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弘大酒店推介【6】RYSE傲途格精選酒店（RYSE, Autograph Collection）

酒店鄰近弘大站，步行300米即到9號出口。酒店主打輕奢華風，客房經過特別的設計，從用料及顏色上都十分大膽，令客人入住時可以感受輕奢華和舒適的感覺。酒店附近商舖林立，而且步行2分鐘即到有百年歷史的蔘雞湯店。酒店設有自助早餐，適合有品味的客人入住。

RYSE傲途格精選酒店（RYSE, Autograph Collection）

價錢：人均HKD$711

地址：Seoul, Mapo-gu, 130 Yanghwa-ro, RYSE, Autograph Collection

交通：於弘大站9出口步行5分鐘

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弘大酒店推介【7】首爾弘大美居大使酒店（Mercure Ambassador Seoul Hongdae）

酒店位處弘大9號出口旁邊，步行1分鐘即可到達，旁邊是弘大商店街入口，一出酒店即可購物，及享受美食。另外酒店亦亦有咖啡店、酒吧及餐廳，客人足不出戶都可以享受韓國的夜生活。房間方面，每間客房都簡潔衞生，每間房間的採光度亦充足。客人亦可以免費使用酒店健身房的設備。

首爾弘大美居大使酒店（Mercure Ambassador Seoul Hongdae）

價錢：人均HKD$403起

地址：144 Yanghwa-ro, Mapo-gu, Seoul

交通：於弘大站9號出口步行1分鐘

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弘大酒店推介【8】首爾弘大智選假日酒店（Holiday Inn Express Seoul Hongdae）

酒店與韓國AREX機場快線、弘大地鐵站相連，最快30秒即可從酒店到祥地鐵站。酒店於Agoda獲得8.9分超高分評價，清潔度及位置更分別獲得9.1分及9.5分，絕對是高性價比之選！酒店除設有一般客房之外，亦有家庭房，17樓頂樓設有戶外露台，可飽覽首爾景致。每間房附送免費早餐。

首爾弘大智選假日酒店（Holiday Inn Express Seoul Hongdae）

價錢：人均HKD$477

地址：Aekyung, 188 Yanghwa-ro, Tower, Seoul

交通：於AREX機場快線、弘大地鐵站出閘，最快30秒到達酒店

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弘大酒店推介【9】弘大那比旅館（Nabi Hostel Hongdae）

弘大那比旅館也有譯作「彩蝶旅舍」，酒店位於弘大站旁邊，最快2分鐘即可到達。酒店以精品風格為主，設計獨特。鄰近弘大商店街，無論是購買或前往餐廳一樣方便。酒店房間以簡潔為主，於Agoda網站中更獲得8.9分高分，當中網民最欣賞酒店的位置及服務質素，更分別獲得9.7分及9.2分。每間酒店房間亦附有早餐。

弘大那比旅館（Nabi Hostel Hongdae）

價錢：人均HKD$179起

地址：177-1, Yanghwa-ro, Mapo-gu, 弘大, 首爾

交通：於弘大站3號出口步行2分鐘

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弘大酒店推介【10】弘大DW酒店（DW Stay Hongdae）

酒店雖然與弘大站相隔約15分鐘步程，不過附近亦有巴士站，酒店鄰近地方算清幽，適合想放慢步伐渡假的香港人。酒店的設計風格獨特，有置身城市綠洲的感覺，部分客房設有飯廳，猶如置身家中。於Agoda亦獲得8.7分，當中以清潔度及服務質素最高分。有網民亦欣賞酒店附近有便利店等配套。

弘大DW酒店（DW Stay Hongdae）

價錢：人均HKD$175起

地址：8-12, Yeonnam-ro 1-gil, Mapo-gu, Seoul

交通：於弘大站3號出口步行15分鐘

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