Klook優惠碼合集｜滿$800減$100/門票買1送1/機場快線/自助餐$11
Klook優惠合集｜如果你正在計劃聖誕新年去旅行，想用最低預算，但又想享受最優質旅遊體驗，Klook會是不少港人的選擇。《香港01》好食玩飛團隊為大家帶來一系列2023年最實用的Klook優惠碼Promo Code，有Klook官方優惠碼以及一系列信用卡優惠，更可以搶完香港航空機票再搶優惠碼訂購海外活動，優惠勁減HK$100！保證你可以玩到盡、慳到盡！ 文章會持續更新Klook不同類型的折扣優惠碼，記得儲存這篇文章，以免錯過最新優惠。計劃外遊前亦不妨留意最新的酒店優惠碼、機票優惠碼以及租車優惠碼，以及《香港01》讀者專享Trip.com優惠碼！ （更新日期： 2023年11月27日）
香港航空17周年Mega Sale x Klook 激筍優惠
【1】買滿HK$800減HK$100｜訂購海外活動
香港航空客戶於2023年11月30日或之前於Klook平台預訂海外活動(香港及澳門除外)淨金額滿HK$800或以上並於付款頁面輸入指定專屬優惠碼 ，可享HK$100即時折扣。
優惠期：由即日起至2023年11月30日
優惠碼：HKAKLOOK100
【2】額外93折優惠｜日本&韓國本地導賞團
香港航空客戶於2023年11月30日或之前預定指定日本及韓國本地導賞團淨金額滿HK$800或以上並於付款頁面輸入專屬優惠碼，可享九三折即時折扣優惠。最高折扣限額為HK$100。
優惠期：由即日起至2023年11月30日
優惠碼：HKA7TOUR
Klook官方優惠碼 ｜日本
買1送1 ｜ 東京Joypolis室內主題樂園一日通票
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2023年11月30日
優惠碼：BDYTJP1
Klook官方優惠碼 ｜台灣
台灣租車｜即減HK$200！
優惠期：即日起至2023年11月30日
優惠碼：TWCAR200
台灣酒店住宿9折優惠｜最高減HK$150
優惠期：即日起至2023年11月30日
優惠碼：TWHOTEL10
台灣溫泉/按摩/SPA即減$30
優惠期：即日起至2023年11月30日
優惠碼：TWSPA30
VISA 信用卡持卡人優惠碼
9折旅遊保險｜香港和澳門Visa信用卡持有人專享
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2023年11月30日
優惠碼：VISAHKIN
9折租車
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2023年11月30日
優惠碼：VISAHKCAR
9折導賞團
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2023年11月30日
優惠碼：VISAHKTOURS