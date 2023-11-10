Klook優惠碼合集｜門票買1送1/酒店/溫泉/租車優惠 滿$800減$100

撰文：著數達人 程朗天
出版：更新：

Klook優惠合集｜如果你正在計劃聖誕新年去旅行，想用最低預算，但又想享受最優質旅遊體驗，Klook會是不少港人的選擇。《香港01》好食玩飛團隊為大家帶來一系列2023年最實用的Klook優惠碼Promo Code，有Klook官方優惠碼以及一系列信用卡優惠，更可以搶完香港航空機票再搶優惠碼訂購海外活動，優惠勁減HK$100！保證你可以玩到盡、慳到盡！ 文章會持續更新Klook不同類型的折扣優惠碼，記得儲存這篇文章，以免錯過最新優惠。計劃外遊前亦不妨留意最新的酒店優惠碼機票優惠碼以及租車優惠碼，以及《香港01》讀者專享Trip.com優惠碼！ （更新日期： 2023年11月27日）

旅行訂房訂門票只要有優惠碼便可省下不少旅費。（tarnnnyyy@ig）

香港航空17周年Mega Sale x Klook 激筍優惠

【1】買滿HK$800減HK$100｜訂購海外活動

香港航空客戶於2023年11月30日或之前於Klook平台預訂海外活動(香港及澳門除外)淨金額滿HK$800或以上並於付款頁面輸入指定專屬優惠碼 ，可享HK$100即時折扣。

優惠期：由即日起至2023年11月30日
優惠碼：HKAKLOOK100

【2】額外93折優惠｜日本&韓國本地導賞團

香港航空客戶於2023年11月30日或之前預定指定日本及韓國本地導賞團淨金額滿HK$800或以上並於付款頁面輸入專屬優惠碼，可享九三折即時折扣優惠。最高折扣限額為HK$100。

優惠期：由即日起至2023年11月30日
優惠碼：HKA7TOUR

Klook官方優惠碼 ｜日本

買1送1 ｜ 東京Joypolis室內主題樂園一日通票

使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2023年11月30日
優惠碼：BDYTJP1

日本東京總是百去不厭。（lapule2022@ig）

Klook官方優惠碼 ｜台灣

台灣租車｜即減HK$200！

優惠期：即日起至2023年11月30日
優惠碼：TWCAR200

台灣酒店住宿9折優惠｜最高減HK$150

優惠期：即日起至2023年11月30日
優惠碼：TWHOTEL10

台灣溫泉/按摩/SPA即減$30

優惠期：即日起至2023年11月30日
優惠碼：TWSPA30

VISA 信用卡持卡人優惠碼

9折旅遊保險｜香港和澳門Visa信用卡持有人專享
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2023年11月30日
優惠碼：VISAHKIN

9折租車

使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2023年11月30日
優惠碼：VISAHKCAR

9折導賞團

使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2023年11月30日
優惠碼：VISAHKTOURS

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