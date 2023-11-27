Klook優惠碼合集｜HK01專屬優惠碼日台酒店半價限時搶！搭高鐵9折

Klook優惠碼合集｜如果你正在計劃聖誕新年去旅行，想用最低預算，但又想享受最優質旅遊體驗，Klook會是不少港人的選擇。《香港01》好食玩飛團隊為大家帶來一系列2023年最實用的Klook優惠碼Promo Code，有Klook官方優惠碼，更有Klook x HK01獨家優惠碼，預定日本及台灣酒店住宿即享折扣，優惠低至半價！保證你可以玩到盡、慳到盡！ 文章會持續更新Klook不同類型的折扣優惠碼，記得儲存這篇文章，以免錯過最新優惠。計劃外遊前亦不妨留意最新的酒店優惠碼、機票優惠碼，以及《香港01》讀者專享Trip.com優惠碼！ （更新日期： 2023年12月1日）

旅行訂房訂門票只要有優惠碼便可省下不少旅費。（tarnnnyyy@ig）

Klook Hotel Happy Friday HK01專屬優惠碼

【1】HK01專屬1星期 日台酒店8折優惠

於2023年12月2日至2023年12月8日期間，於Klook平台預定日本及台灣酒店住宿並於付款頁面輸入指定專屬優惠碼 ，可享八折即時折扣優惠，最高折扣限額為HK$200。優惠數量有限，額滿即止。注意每天的專屬優惠碼有所不同。

優惠期：2023年12月2日中午12:00－2023年12月3日晚上11:59

優惠碼：【01Dec201】

優惠期：2023年12月3日中午12:00－2023年12月4日晚上11:59

優惠碼：【01Dec202】

優惠期：2023年12月4日中午12:00－2023年12月5日晚上11:59

優惠碼：【01Dec203】

優惠期：2023年12月5日中午12:00－2023年12月6日晚上11:59

優惠碼：【01Dec204】

優惠期：2023年12月6日中午12:00－2023年12月7日晚上11:59

優惠碼：【01Dec205】

優惠期：2023年12月7日中午12:00－2023年12月8日晚上11:59

優惠碼：【01Dec205】

【2】HK01專屬優惠碼 日台酒店半價優惠

於2023年12月8日內於Klook平台預定日本及台灣酒店住宿並於付款頁面輸入指定專屬優惠碼 【01Dec50】，可享半價即時折扣優惠。最高折扣限額為HK$500。優惠數量有限，額滿即止。

優惠期：2023年12月8日中午12:00－2023年12月8日晚上11:59

優惠碼：【01Dec50】

Klook官方優惠碼

APP首次購物即享95折優惠

使用平台： 只適用於APP

優惠期：無限期

優惠碼：BetterOnApp

App 首次下單酒店商品享95折優惠

使用平台：只適用於APP

優惠期：無限期

優惠碼：HotelOnApp

Klook官方優惠碼 ｜台灣

101觀景台套票現折180元

優惠期：即日起至2023年12月31日

優惠碼：2023TPE101

高鐵12月乘車加碼9折

優惠期：即日起至2023年12月31日

優惠碼：THSR10DEC

Klook官方優惠碼 ｜韓國

韓國旅遊產品減HK$200

使用平台： 網頁 及 APP

優惠期：即日 至 2023年12月31日

優惠碼：KRHK200

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