Klook優惠碼合集2023｜有門票買1送1　旅行前必睇18個著數優惠碼

【Klook優惠碼】如果你正在計劃旅行，想用最低預算，但又想享受最優質旅遊體驗，我們特別為熱愛旅遊的你搜羅2023年最實用的Klook優惠碼，保證你可以慳到盡！ 文章會持續更新不同類型的優惠碼，記得儲存這篇文章，以免錯過最新優惠。 （更新日期： 20232年9月）



旅行訂房訂門票只要有優惠碼便可省下不少旅費。（tarnnnyyy@ig）

Klook官方優惠碼

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優惠期：2023年9月1日至10月31日

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優惠期：2023年9月1日至10月31日

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APP首次購物即享95折優惠

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優惠期：無限期

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9折旅遊保險｜香港和澳門Visa信用卡持有人專享

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Klook官方優惠碼 ｜香港

減 HK$50｜Klook 星級酒店月餅優惠

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優惠期：2023年9月22日

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即減 HK$40｜Klook 星級酒店月餅優惠

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優惠期：2023年9月22日

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即減 HK$30｜Klook 星級酒店月餅優惠

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優惠期：2023年9月22日

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9折 ｜昂坪360纜車

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優惠期：2023年9月22日

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日本東京總是百去不厭。（lapule2022@ig）

Klook官方優惠碼 ｜日本

買1送1 ｜ 東京Joypolis室內主題樂園一日通票

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7折｜ 大阪長居植物園 teamLab Botanical Garden Osaka 門票

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85折｜ 東京SKYTREE®晴空塔門票

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Klook官方優惠碼 ｜韓國

82折｜ 首爾樂天世界門票

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優惠期：2023年9月22日

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8折 ｜ 釜山通行證

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Klook官方優惠碼 ｜越南

7折｜ 富國島珍珠遊樂園門票

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7折｜ 富國島野生動物園門票

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75折 ｜會安珍珠島遊樂園門票

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7折｜ 芽莊 VinWonders 主題樂園門票

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