Klook優惠碼合集2023｜有門票買1送1 旅行前必睇18個著數優惠碼
【Klook優惠碼】如果你正在計劃旅行，想用最低預算，但又想享受最優質旅遊體驗，我們特別為熱愛旅遊的你搜羅2023年最實用的Klook優惠碼，保證你可以慳到盡！ 文章會持續更新不同類型的優惠碼，記得儲存這篇文章，以免錯過最新優惠。 （更新日期： 20232年9月）
Klook官方優惠碼
減 HK$50｜PayMe用戶享雙重優惠
消費滿HK$500或以上輸入優惠碼，即減HK$50
使用平台： 只適用於APP
優惠期：2023年9月1日至10月31日
優惠碼：BetterOnApp
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減 HK$80｜PayMe用戶享雙重優惠
消費滿HK$800或以上輸入優惠碼，即減HK$50
使用平台： 只適用於APP
優惠期：2023年9月1日至10月31日
優惠碼：BetterOnApp
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APP首次購物即享95折優惠
使用平台： 只適用於APP
優惠期：無限期
優惠碼：BetterOnApp
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App 首次下單酒店商品享95折優惠
使用平台： 只適用於APP
優惠期：無限期
優惠碼：HotelOnApp
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9折旅遊保險｜香港和澳門Visa信用卡持有人專享
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優惠期：2023年11月30日
優惠碼：VISAHKIN
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Klook官方優惠碼 ｜香港
減 HK$50｜Klook 星級酒店月餅優惠
香港用戶限定，於Klook平台訂購指定月餅產品作單一淨額簽賬滿HK$500或以上並於付款頁面成功輸入指定優惠碼 ，可享 HK$50 即時折扣優惠。
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優惠期：2023年9月22日
優惠碼：HOTELMOONCAKE50
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即減 HK$40｜Klook 星級酒店月餅優惠
香港用戶於Klook平台訂購指定月餅產品，以AlipayHK作付款方式單一淨額簽賬滿HK$500或以上，並於付款頁面成功輸入指定優惠碼 ，可享 HK$40 即時折扣優惠。
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優惠期：2023年9月22日
優惠碼：HOTELMOONCAKE40
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即減 HK$30｜Klook 星級酒店月餅優惠
香港用戶限定，於Klook平台訂購指定月餅產品作單一淨額簽賬滿HK$500或以上並於付款頁面成功輸入指定優惠碼 ，可享 HK$30 即時折扣優惠。
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優惠期：2023年9月22日
優惠碼：HOTELMOONCAKE30
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9折 ｜昂坪360纜車
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優惠期：2023年9月22日
優惠碼：BDNPC10
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Klook官方優惠碼 ｜日本
買1送1 ｜ 東京Joypolis室內主題樂園一日通票
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優惠期：2023年11月30日
優惠碼：BDYTJP1
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7折｜ 大阪長居植物園 teamLab Botanical Garden Osaka 門票
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優惠期：2023年9月22日
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85折｜ 東京SKYTREE®晴空塔門票
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優惠期：2023年9月22日
優惠碼：BDYTSKY15
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Klook官方優惠碼 ｜韓國
82折｜ 首爾樂天世界門票
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優惠期：2023年9月22日
優惠碼：BDYLW18
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8折 ｜ 釜山通行證
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優惠期：2023年9月22日
優惠碼：BDVBP20
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Klook官方優惠碼 ｜越南
7折｜ 富國島珍珠遊樂園門票
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優惠期：2023年9月22日
優惠碼：BDYVWPQ30
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7折｜ 富國島野生動物園門票
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優惠期：2023年9月22日
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75折 ｜會安珍珠島遊樂園門票
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優惠期：2023年9月22日
優惠碼：BDYVWNH25
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7折｜ 芽莊 VinWonders 主題樂園門票
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優惠期：2023年9月22日
優惠碼：BDYVWNT30
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