Klook優惠碼合集2024｜信用卡持卡人優惠碼Promo Code激減$250！

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九龍海逸君綽酒店「夢幻櫻花」下午茶 低至HK$319起

St Regis 下午茶套餐 低至HK$478起

Klook官方優惠碼

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APP 首次下單酒店商品享95折優惠

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日本東京總是百去不厭。（lapule2022@ig）

私人機場接送優惠碼

預訂法國機場私人接送服務可享85折

*僅適用於CDG去程 / 回程接送

優惠期：即日 至 2024年 05月31日

優惠碼：SK24CDG

預訂英國機場私人接送服務可享85折

*僅適用於LHR去程 / 回程接送

優惠期：即日 至 2024年 05月31日

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預訂西班牙法國機場私人接送服務可享85折

*僅適用於BCN去程 / 回程接送

優惠期：即日 至 2024年 05月31日

優惠碼：SK24BCN

預訂義大利機場私人接送服務可享85折

*僅適用於 FCO 去程 / 回程接送

優惠期：即日 至 2024年 05月31日

優惠碼：SK24FCO

預訂義大利機場私人接送服務可享85折

*僅適用於 MXP 去程 / 回程接送

優惠期：即日 至 2024年 05月31日

優惠碼：SK24MXP

預訂荷蘭機場私人接送服務可享15%折扣

*僅適用於AMS去程 / 回程接送

優惠期：即日 至 2024年 05月31日

優惠碼：SK24AMS

預訂葡萄牙機場私人接送服務可享15%折扣

*僅適用於LIS去程 / 回程接送

優惠期：即日 至 2024年 05月31日

優惠碼：SK24LIS

預訂德國機場私人接送服務可享15%折扣

*僅適用於BER去程 / 回程接送

優惠期：即日 至 2024年 05月31日

優惠碼：SK24LIS

信用卡持卡人優惠碼

渣打信用卡持卡人專屬優惠 憑渣打Visa 及萬事達卡信用卡單一簽賬淨金額滿HK$500並於付款頁面輸入指定優惠碼 ，可享 HK$100即時折扣優惠。

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優惠期：即日 至 2024年5月31日

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渣打信用卡持卡人專屬優惠 憑渣打Visa 及萬事達卡信用卡單一簽賬淨金額滿HK$1,200並於付款頁面輸入指定優惠碼 ，可享 HK$150即時折扣優惠。

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優惠期：即日 至 2024年5月31日

優惠碼：SCB24AM150

富邦信用卡持卡人專屬優惠 憑富邦信用卡單一淨額簽賬滿HK$1,000或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼 ，可享 HK$100即時折扣優惠。

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優惠期：即日 至 2024年5月31日

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富邦信用卡持卡人專屬優惠 憑富邦信用卡單一淨額簽賬滿HK$300或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼 ，可享 HK$150即時折扣優惠。

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