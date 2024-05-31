Klook優惠碼合集2024｜信用卡持卡人優惠碼Promo Code激減$280！
Klook優惠碼合集2024｜如果你正在計劃新年去旅行，想用最低預算，但又想享受最優質旅遊體驗，Klook會是不少港人的選擇。《香港01》好食玩飛團隊為大家帶來一系列2024年最實用的Klook優惠碼Promo Code，有Klook官方優惠碼，預頂全球酒店住宿即享折扣，保證你可以玩到盡、慳到盡！ 文章會持續更新Klook不同類型的折扣優惠碼，記得儲存這篇文章，以免錯過最新優惠。
計劃外遊前亦不妨留意最新的酒店優惠碼、機票優惠碼，以及《香港01》讀者專享Trip.com優惠碼！ （更新日期： 2024年5月31日）
Klook酒店優惠｜Klook Hotel Monday 最高減$350
優惠：逢星期一預訂Klook全線酒店，單一消費滿$1500，即享85折優惠，最高減$350。數量有限，送完即止。
使用次數：1次／用戶
優惠碼：HOTEL85DB
優惠期：即日起 至另行通知，逢星期一
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Klook官方優惠碼
APP首次購物即享95折優惠
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優惠期：無限期
優惠碼：BetterOnApp
APP 首次下單酒店商品享95折優惠
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優惠期：無限期
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Klook官方優惠碼 ｜韓國
韓國養心產品滿港幣1,000元9折優惠
優惠期：即日 至 2024年6月30日
優惠碼：WELLNESSKRHK10
指定韓國養心產品85折
優惠期：即日 至 2024年6月30日
優惠碼：KRSOWELLHK15
私人機場接送優惠碼
預訂法國機場私人接送服務可享85折
*僅適用於CDG去程 / 回程接送
優惠期：即日 至 2024年 05月31日
優惠碼：SK24CDG
預訂英國機場私人接送服務可享85折
*僅適用於LHR去程 / 回程接送
優惠期：即日 至 2024年 05月31日
優惠碼：SK24LHR
預訂西班牙法國機場私人接送服務可享85折
*僅適用於BCN去程 / 回程接送
優惠期：即日 至 2024年 05月31日
優惠碼：SK24BCN
預訂義大利機場私人接送服務可享85折
*僅適用於 FCO 去程 / 回程接送
優惠期：即日 至 2024年 05月31日
優惠碼：SK24FCO
預訂義大利機場私人接送服務可享85折
*僅適用於 MXP 去程 / 回程接送
優惠期：即日 至 2024年 05月31日
優惠碼：SK24MXP
預訂荷蘭機場私人接送服務可享15%折扣
*僅適用於AMS去程 / 回程接送
優惠期：即日 至 2024年 05月31日
優惠碼：SK24AMS
預訂葡萄牙機場私人接送服務可享15%折扣
*僅適用於LIS去程 / 回程接送
優惠期：即日 至 2024年 05月31日
優惠碼：SK24LIS
預訂德國機場私人接送服務可享15%折扣
*僅適用於BER去程 / 回程接送
優惠期：即日 至 2024年 05月31日
優惠碼：SK24LIS
信用卡持卡人優惠碼
AEON信用卡持卡人專屬優惠
預訂海外旅遊活動滿HK$500可享HK$50折扣
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：6月1日 至 2024年6月30日
優惠碼：AEON24JUN50
AEON信用卡持卡人專屬優惠
預訂海外旅遊活動滿HK$800可享HK$80折扣
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：6月1日 至 2024年6月30日
優惠碼：AEON24JUN80
AEON信用卡持卡人專屬優惠
預訂海外酒店及租車滿HK$500可享HK$150折扣
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：6月1日 至 2024年6月30日
優惠碼：AEON24JUN150
渣打信用卡持卡人專屬優惠
憑渣打Visa 及萬事達卡信用卡單一簽賬淨金額滿HK$500並於付款頁面輸入指定優惠碼 ，可享 HK$100即時折扣優惠。
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年5月31日
優惠碼：SCB24AM100
渣打信用卡持卡人專屬優惠
憑渣打Visa 及萬事達卡信用卡單一簽賬淨金額滿HK$1,200並於付款頁面輸入指定優惠碼 ，可享 HK$150即時折扣優惠。
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年5月31日
優惠碼：SCB24AM150
富邦信用卡持卡人專屬優惠
憑富邦信用卡單一淨額簽賬滿HK$1,000或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼 ，可享 HK$100即時折扣優惠。
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年6月5日
優惠碼：FB24MAY100
富邦信用卡持卡人專屬優惠
憑富邦信用卡單一淨額簽賬滿HK$300或以上並於付款頁面輸入指定優惠碼 ，可享 HK$150即時折扣優惠。
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年6月5日
優惠碼：FB24MAY150
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優惠期：即日 至 2024年5月31日
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