Klook優惠碼合集2024｜全球酒店85折減$350+自助餐買一送一
Klook優惠碼合集2024｜如果你正在計劃新年去旅行，想用最低預算，但又想享受最優質旅遊體驗，Klook會是不少港人的選擇。《香港01》好食玩飛團隊為大家帶來一系列2024年最實用的Klook優惠碼Promo Code，有Klook官方優惠碼，預頂全球酒店住宿即享折扣，保證你可以玩到盡、慳到盡！ 文章會持續更新Klook不同類型的折扣優惠碼，記得儲存這篇文章，以免錯過最新優惠。計劃外遊前亦不妨留意最新的酒店優惠碼、機票優惠碼，以及《香港01》讀者專享Trip.com優惠碼！ （更新日期： 2024年3月8日）
Klook酒店優惠｜全球酒店85折 最高減$350
優惠：逢星期一預訂Klook全線酒店，單一消費滿$1500，即享85折優惠，最高減$350。數量有限，送完即止。
使用次數：1次／用戶
優惠碼：HOTELMONHK01
優惠期：2024年3月11日 至 4月29日
快閃Klook自助餐優惠 ｜買一送一
【買1送1】香港海洋公園萬豪酒店自助餐
1.自助晚餐 | 環球美饌自助晚餐 ＋免費享用兒童遊樂天地
2.自助午餐 | 品嚐自助美食＋免費享用兒童遊樂天地
優惠期：即日起 至 3月11 日
使用期：即日起 至 4月30日
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【早鳥優惠】香港海洋公園萬豪酒復活節自助午餐
自助午餐包括製作曲奇餅、扭氣球活動＋免費進入兒童遊樂天地，適合一家大細！
優惠期：即日起 至 3月11 日
使用期：3月29日 至 4月1日
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【買1送1】海洋公園萬豪酒店 - 海岸酒廊
燒烤自助晚餐
優惠期：即日起 至 3月11 日
使用期：3月8日 至 4月30日
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【買1送1】和牛燒肉一郎燒肉放題
100分鐘特選牛燒肉放題
優惠期：即日起 至 3月11 日
使用期：即日起 至 4月30日
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🌸日、韓、台櫻花季🌸
日韓台賞櫻團9折
優惠碼：CHEERY50
優惠期：即日 至 2024年4月30日
日韓台租車/機場接送/包車/火車93折
優惠： 滿港幣$800即享93折，最高折扣限額為港幣$105
優惠碼：CHERRYCAR7
優惠期：即日 至 2024年4月30日
Klook官方優惠碼
復活節限定優惠
優惠：購買全線活動滿HK$500即享HK$25折扣優惠，數量有限，送完即止！
使用次數： 1 次/用戶
優惠碼：EASTERJOY25
提早預訂復活節活動
優惠：購買全線活動滿HK$1,200即享HK$70折扣優惠，數量有限，送完即止！
使用次數： 1 次/用戶
優惠碼：EASTERJOY70
復活節抵Deal多買多減
優惠：購買全線活動滿HK$2,500即享HK$150折扣優惠，數量有限，送完即止！
使用次數： 1 次/用戶
優惠碼：EASTERJOY150
APP首次購物即享95折優惠
使用平台： 只適用於APP
優惠期：無限期
優惠碼：BetterOnApp
APP 首次下單酒店商品享95折優惠
使用平台：只適用於APP
優惠期：無限期
優惠碼：HotelOnApp
Europcar租車9折
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年2月24日
優惠碼：CAR10OFF
Klook官方優惠碼 ｜日本
日韓台賞櫻團9折
優惠： 滿HK$500 即減 HK$50
優惠期：即日 至 2024年4月30日
優惠碼：CHERRY50
日本私人機場接送（NRT/HND）9折扣
優惠： 滿HK$500 即減 HK$50
優惠期：即日 至 2024年3月24日
優惠碼：HK24JP10
東京SKYTREE®晴空塔門票
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年3月10日
優惠碼：HKLNYSKYTRE
大阪空庭溫泉門票85折
優惠期：即日 至 2024年3月10日
優惠碼：CB24SO15
箱根周遊券 8折
優惠期：即日 至 2024年3月10日
優惠碼：HAKONEPASS20
🌸2024熱門賞櫻酒店推介🌸
Klook官方優惠碼 ｜泰國潑水節
泰國Spa及按摩活動限定93折
香港用戶訂購泰國按摩/SPA滿港幣$700即享93折，最高折扣限額為港幣$90
優惠期：即日 至 2024年4月15日
優惠碼：SONGKRANSPA
泰國租車/機場接送/包車/火車9折
香港用戶訂購泰國租車/機場接送/包車/火車滿港幣$450即享9折，最高折扣限額為港幣$60
優惠期：即日 至 2024年4月15日
優惠碼：SONGKRANCAR
Klook官方優惠碼 ｜澳洲
塔斯酒店／景點／活動減HK$150
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年3月10日
優惠碼：TASTTD150
私人機場接送優惠碼
預訂法國機場私人接送服務可享85折
*僅適用於CDG去程 / 回程接送
優惠期：即日 至 2024年 04月30日
優惠碼：SK24CDG
預訂英國機場私人接送服務可享85折
*僅適用於LHR去程 / 回程接送
優惠期：即日 至 2024年 04月30日
優惠碼：SK24LHR
預訂法國機場私人接送服務可享85折
*僅適用於CDG去程 / 回程接送
優惠期：即日 至 2024年 04月30日
優惠碼：SK24CDG
西班牙法國機場私人接送服務可享85折
*僅適用於BCN去程 / 回程接送
優惠期：即日 至 2024年 04月30日
優惠碼：SK24BCN
預訂泰國機場私人接送服務可享10%折扣
*僅適用於BKK & DMK去程 / 回程接送及經濟房車 4 人座及客貨車型 11 人座車型
優惠期：即日 至 2024年 04月30日
優惠碼：SK24BK10
預訂泰國機場私人接送服務可享10%
*僅適用於HKT去程 / 回程接送及經濟房車 4 人座及客貨車型 11 人座車型
優惠期：即日 至 2024年 04月30日
優惠碼：SK24HKT10
預訂義大利機場私人接送服務可享85折
*僅適用於 FCO 去程 / 回程接送
優惠期：即日 至 2024年 04月30日
優惠碼：SK24FCO
預訂義大利機場私人接送服務可享85折
*僅適用於 MXP 去程 / 回程接送
優惠期：即日 至 2024年 04月30日
優惠碼：SK24MXP
銀聯卡持卡人優惠碼
3月｜中國內地以外產品88折
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：2024年3月1日 至 2024年3月31日
優惠碼：202403UPIHK
PayMe 限定優惠
PayMe 減HK$50
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：2024年3月1日 至 2024年3月31日
優惠碼：PAYME24MAR50
PayMe 減HK$80
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：2024年3月1日 至 2024年3月31日
優惠碼：PAYME24MAR80
Klook Stay+套票方案
Klook Stay+套票方案就是一個酒店+旅遊產品的優惠組合，推出較為實惠的價錢，讓大家為旅客可以用來配搭酒店及想前往活動門票、餐飲、交通及電話網路工具。