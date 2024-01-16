Klook優惠碼合集2024｜日本台灣溫泉酒店9折！旅遊活動最高減$100
Klook優惠碼合集｜如果你正在計劃新年去旅行，想用最低預算，但又想享受最優質旅遊體驗，Klook會是不少港人的選擇。《香港01》好食玩飛團隊為大家帶來一系列2024年最實用的Klook優惠碼Promo Code，有Klook官方優惠碼，預定日本及台灣酒店住宿即享折扣，保證你可以玩到盡、慳到盡！ 文章會持續更新Klook不同類型的折扣優惠碼，記得儲存這篇文章，以免錯過最新優惠。計劃外遊前亦不妨留意最新的酒店優惠碼、機票優惠碼，以及《香港01》讀者專享Trip.com優惠碼！ （更新日期： 2024年1月15日）
日、台溫泉酒店快閃優惠 預訂即享9折
日本酒店9折
適用於香港用戶訂購日本酒店淨房住宿（Klook 不定時公佈的指定產品或活動除外）即享9折，最高折扣限額為港幣$180。每位用戶只可使用優惠碼乙次，並不能與其他優惠同時使用。優惠數量有限，先用先得。若數量已被使用完畢，你所領取的優惠碼亦隨即失效。優惠受條款及細則約束。
優惠碼：STAYJP10
台灣酒店住宿9折
適用於香港用戶訂購台灣酒店淨房住宿（Staycation、Klook 不定時公佈的指定產品或活動除外）即享9折，最高折扣限額為港幣$180。每位用戶只可使用優惠碼乙次，並不能與其他優惠同時使用。優惠數量有限，先用先得。若數量已被使用完畢，你所領取的優惠碼亦隨即失效。優惠受條款及細則約束。
優惠碼：STAYTW10
Klook官方優惠碼
APP首次購物即享95折優惠
使用平台： 只適用於APP
優惠期：無限期
優惠碼：BetterOnApp
App 首次下單酒店商品享95折優惠
使用平台：只適用於APP
優惠期：無限期
優惠碼：HotelOnApp
Klook官方優惠碼 ｜泰國
指定責任旅遊活動HK$60折扣
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年1月19日
優惠碼：60THAILAND
指定泰國活動HK$100折扣
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年1月19日
優惠碼：THAI100
Klook官方優惠碼 ｜日本
橫濱景點/活動體驗/酒店減$50
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年2月29日
優惠碼：YOKOHAMA100
日本酒店9折優惠
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年2月29日
優惠碼：STAYJP10
Citi Mastercard® 信用卡持卡人優惠碼
Citi Mastercard 客戶限定HK$80 折扣
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年1月31日
優惠碼：CITI23DJ80
Citi Mastercard 客戶限定HK$180 折扣
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年1月31日
優惠碼：CITI23DJ180
銀聯卡持卡人優惠碼
中國內地以外產品88折
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年1月31日
優惠碼：202401UPIHK
Klook Stay+套票方案
Klook Stay+套票方案就是一個酒店+旅遊產品的優惠組合，推出較為實惠的價錢，讓大家為旅客可以用來配搭酒店及想前往活動門票、餐飲、交通及電話網路工具。