Klook優惠碼合集2024｜8月獨家最新優惠碼｜日本韓國泰國都有

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Klook酒店優惠｜Klook Hotel Monday 最高減$350

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Klook官方優惠碼 ｜日本

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*僅適用於KIX往／返接送， 適用於經濟7人座/經濟9人座車型

優惠期：即日 至 2024年8月11日

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預訂日本機場私人接送服務可享15%折扣

*僅適用於KIX往／返接送， 適用於經濟7人座/經濟9人座車型

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*最低消費為USD 200

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私人機場接送優惠碼

預訂日本機場私人接送服務可享10%折扣

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預訂香港機場私人接送服務可享10%折扣

*僅適用於HKG去程 / 回程接送

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預訂韓國機場私人接送服務可享10%折扣

*僅適用於ICN, GMP, PUS去程 / 回程接送，經濟7 & 9人座車型

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預訂韓國機場私人接送服務可享10%折扣

*僅適用於ICN, GMP去程 / 回程接送，舒適5 & 9人座車型

優惠期：即日 至 2024年 8月11日

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預訂馬來西亞機場私人接送服務可享20%折扣

*僅適用於KUL, PEN, JHB去程 / 回程接送

優惠期：即日 至 2024年 8月11日

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預訂馬來西亞機場私人接送服務可享20%折扣

*僅適用於BKI, TWU去程 / 回程接送

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預訂新加坡機場私人接送服務可享10 %折扣

*僅適用於SIN 去程 / 回程接送，舒適5人座, 經濟7人座, 24, 40, 44人座巴士車型

優惠期：即日 至 2024年 8月11日

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預訂越南機場私人接送服務可享10%折扣

*僅適用於SGN去程 / 回程接送

優惠期：即日 至 2024年 8月11日

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預訂越南機場私人接送服務可享10%折扣

*僅適用於DAD去程 / 回程接送

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預訂越南機場私人接送服務可享10%折扣

*僅適用於HAN去程 / 回程接送

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預訂越南機場私人接送服務可享10%折扣

*僅適用於CXR去程 / 回程接送

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*僅適用於BKK去程 / 回程接送，經濟房車 4人座, SUV 5人座車型

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