Klook優惠碼2024｜信用卡低至一折＋9月獨家最新Promo Code

撰文：程朗天 陳映蓉
出版：更新：

Klook優惠碼合集2024｜Klook信用卡優惠碼｜如果你正在計劃新年去旅行，想用最低預算，但又想享受最優質旅遊體驗，Klook會是不少香港人的選擇。《香港01》好食玩飛團隊為大家帶來一系列2024年最實用的Klook優惠碼Promo Code，有Klook官方優惠碼，預頂全球酒店住宿即享折扣，保證你可以玩到盡、慳到盡！ 文章會持續更新Klook不同類型的折扣優惠碼，記得儲存這篇文章，以免錯過最新優惠。

計劃外遊前亦不妨留意最新的酒店優惠碼機票優惠碼，以及《香港01》讀者專享Trip.com優惠碼！ （更新日期： 2024年9月4日）

旅行訂房訂門票只要有優惠碼便可省下不少旅費。（tarnnnyyy@ig）

HK01獨家優惠碼｜最高減$100

優惠：預訂指定酒店單一簽賬淨金額滿HK$600享額外94折優惠
優惠期：即日 至 2025年12月31日
優惠碼：HK01HOTEL6

Klook酒店優惠｜Klook Hotel Monday 最高減$350

優惠：逢星期一預訂Klook全線酒店，單一消費滿$1500，即享85折優惠，最高減$350。數量有限，先用先得
使用次數：1次／用戶
優惠碼：HOTEL85DB
優惠期：即日起 至另行通知，逢星期一

💆🏻 日本No.1人氣神級按摩 【Goku Spa -悟空的心情】 正式登陸香港
獨家21式技術極速達到深層睡眠 👉🏻 立即預約 👈🏻

香港機場快線優惠👉一買即用😍一來一回慳好多 近距離睇獅虎獸🦁即搶深圳野生動物園門票👉100蚊有找！
成田機場去東京市中心半個鐘就到😍👉Skyliner京成電鐵車票優惠

Klook官方優惠碼

APP首次購物即享95折優惠

使用平台： 只適用於APP
優惠期：無限期
優惠碼：BetterOnApp

APP 首次下單酒店商品享95折優惠

使用平台：只適用於APP
優惠期：無限期
優惠碼：HotelOnApp

關西機場去大阪50分鐘到😍👉JR關西機場特快HARUKA車票優惠
首爾機場快線AREX車票優惠👉即搶😍

Klook官方優惠碼 ｜日本

日本全線旅遊產品滿港幣$450即減港幣$50
數量有限，先用先得
優惠期：即日 至 2024年10月31日
優惠碼：FALLINJP

預訂日本機場私人接送服務可享15%折扣
*僅適用於KIX往／返接送， 適用於經濟7人座/經濟9人座車型
優惠期：即日 至 2026年6月30日
優惠碼：PT24HIGO

預訂日本機場私人接送服務可享15%折扣
*僅適用於KIX往／返接送
優惠期：即日 至 2026年12月21日
優惠碼：PAT24NPJ

預訂日本機場私人接送服務可享15%折扣
*僅適用於NRT往／返接送
優惠期：即日 至 2024年12月21日
優惠碼：PAT24LM

新幹線車票USD 10優惠
*最低消費為USD 200
優惠期：即日 至 2024年9月30日
優惠碼：SKS10OFF

東京賞櫻酒店10間推介｜鄰近新宿御苑／必看櫻花隧道／人均$329起大阪賞櫻酒店10間推介｜近大阪城公園／1分鐘到車站／人均$183起
日本東京總是百去不厭。（lapule2022@ig）

Klook官方優惠碼 ｜泰國

泰國酒店8折優惠
逢星期一單筆消費滿HK$1,120即可享8折，最高可減HK$650
優惠期：即日 至 2024年9月30日，逢星期一
優惠碼：AMAZINGTHAILAND

預訂香港機場私人接送服務可享10%折扣
*僅適用於HKG去程 / 回程接送
優惠期：即日 至 2024年 10月2日
優惠碼：MYS24PAT21

全球第二大室內滑雪場廣州熱雪奇蹟😍即搶半價門票優惠😍

Klook—信用卡持卡人優惠碼

港澳銀聯卡用户專享優惠 每天中午12點預訂香港高速鐵路產品88折
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年9月30日，每天中午12:00發放
優惠碼：UPI24HSR08

港澳銀聯卡用户專享優惠 每天中午12點預訂指定日本JR鐵路周遊券 88折
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年9月30日，每天中午12:00發放
優惠碼：UPI24JR08

港澳銀聯卡用户專享優惠 每天中午12點預訂指定導賞團、遊覽及體驗、Spa及按摩 88折
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年9月30日，每天中午12:00發放
優惠碼：UPI24TA09

港澳銀聯卡用户專享優惠 每天中午12點預訂活動單一淨額簽賬滿港幣11元或以上減港幣10元
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年9月30日，每天中午12:00發放
優惠碼：UPI24SEP10

港澳銀聯卡用户專享優惠 每天中午12點預訂全球酒店淨房住宿滿HK$500享88折
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年9月30日，每天中午12:00發放
優惠碼：UPI24HT09

港澳銀聯卡用户專享優惠 每天中午12點預訂交通及租車服務滿HK$500享88折
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年9月30日，每天中午12:00發放
優惠碼：UPI24MB09

港澳銀聯卡用户專享優惠 每天中午12點預訂餐飲美食滿HK$500享88折
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年9月30日，每天中午12:00發放
優惠碼：UPI24FB09

港澳銀聯卡用户專享優惠 每天中午12點預訂景點門票滿HK$500享88折
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年9月30日，每天中午12:00發放
優惠碼：UPI24ATT09

交通銀行信用卡持卡人專享優惠 預訂活動單一淨額簽賬滿HK$500即減 HK$50
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年9月30日
優惠碼：BOCOM24A50

交通銀行信用卡持卡人專享優惠 預訂活動單一淨額簽賬滿HK$1,000即減 HK$150
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年9月30日
優惠碼：BOCOM24A150

美國運通信用卡持卡人專享優惠 預訂全球指定主題樂園、景點門票及水上樂園享低至一折優惠
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年9月30日
優惠碼：AMEX24TP

美國運通信用卡持卡人專享優惠 單一簽賬淨值滿HK$500或以上享HK$50優惠
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年9月30日
優惠碼：AMEX9A50

美國運通信用卡持卡人專享優惠 單一簽賬淨值滿HK$1,000或以上享HK$120優惠
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年9月30日
優惠碼：AMEX9A120

星展銀行信用卡持卡人專享優惠 預訂活動單一淨額簽賬滿HK$500即減 HK$50
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年9月30日
優惠碼：DBSCAR24909

Citi Mastercard持卡人專享優惠 預訂全線酒店滿HK$1,000即享85折，最高減HK$200
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：2024年9月2日 至 2024年9月8日
優惠碼：CITI24HT9A

Citi Mastercard持卡人專享優惠 預訂全線酒店滿HK$1,000即享85折，最高減HK$200
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：2024年9月9日 至 2024年9月15日
優惠碼：CITI24HT9B

Citi Mastercard持卡人專享優惠 預訂全線酒店滿HK$1,000即享85折，最高減HK$200
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：2024年9月16日 至 2024年9月22日
優惠碼：CITI24HT9C

Citi Mastercard持卡人專享優惠 預訂全線酒店滿HK$1,000即享85折，最高減HK$200
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：2024年9月23日 至 2024年9月29日
優惠碼：CITI24HT9D

Citi Mastercard持卡人專享優惠 預訂全線酒店滿HK$1,000即享85折，最高減HK$200
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：2024年9月30日 至 2024年10月6日
優惠碼：CITI24HT9E

Citi Mastercard持卡人專享優惠 預訂全線酒店滿HK$1,000即享85折，最高減HK$200
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：2024年10月7日 至 2024年10月13日
優惠碼：CITI24HT10A

Citi Mastercard持卡人專享優惠 預訂全線酒店滿HK$1,000即享85折，最高減HK$200
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：2024年10月14日 至 2024年10月20日
優惠碼：CITI24HT10B

Citi Mastercard持卡人專享優惠 預訂全線酒店滿HK$1,000即享85折，最高減HK$200
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：2024年10月21日 至 2024年10月27日
優惠碼：CITI24HT10C

Citi Mastercard持卡人專享優惠 預訂全線酒店滿HK$1,000即享85折，最高減HK$200
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：2024年10月28日 至 2024年11月3日
優惠碼：CITI24HT10D

Klook Stay+套票方案

Klook Stay+套票方案就是一個酒店+旅遊產品的優惠組合，推出較為實惠的價錢，讓大家為旅客可以用來配搭酒店及想前往活動門票、餐飲、交通及電話網路工具。

👇🏻更多旅遊優惠碼合集👇🏻

Expedia優惠碼2024｜獨家精選酒店94折+任何金額適用｜附教學Agoda優惠碼2024｜信用卡優惠　訂酒店折扣碼8%　日韓泰都得Trip.com優惠碼2024｜無門檻5%折扣！任何酒店+金額都得！附教學機票優惠碼2023｜航空公司信用卡優惠 買機票前必看！Trip.com/Klook/Agoda優惠碼+信用卡優惠　訂酒店7折起｜持續更新Booking.com優惠碼2024｜9月最新本地、全球酒店85折自駕遊租車優惠碼2024｜最新租車平台優惠碼！附5大租車注意事項日本自駕遊租車教學｜解釋保險NOC 租車流程 附優惠碼及9大租車網iHerb/Watsons/Arena網店折扣2024｜9月份HK01獨家優惠碼
旅遊Jetso
優惠碼
KLOOK