Klook優惠碼2024｜黑五、CM｜獨家最新Promo Code+信用卡優惠碼
Klook優惠碼合集2024｜Klook信用卡優惠碼｜如果你正在計劃新年去旅行，想用最低預算，但又想享受最優質旅遊體驗，Klook會是不少香港人的選擇。《香港01》好食玩飛團隊為大家帶來一系列2024年最實用的Klook優惠碼Promo Code，有Klook官方優惠碼，預頂全球酒店住宿即享折扣，保證你可以玩到盡、慳到盡！ 文章會持續更新Klook不同類型的折扣優惠碼，記得儲存這篇文章，以免錯過最新優惠。
計劃外遊前亦不妨留意最新的酒店優惠碼、機票優惠碼，以及《香港01》讀者專享Trip.com優惠碼！ （更新日期： 2024年11月28日）
Klook 黑色星期五 x Cyber Monday 優惠低至半價
11月29日及12月2日上午11時 放試搶優惠碼
釜山通行證9折優惠
優惠碼：VBP10OFFBF｜VBP10OFFCM
杜拜樂園及度假村8折優惠
優惠碼：10THDBPARK20OFFBF｜10THDBPARK20OFFCM
杜拜世博城景點通票8折優惠
優惠碼：10THEPDB20OFFBF｜10THEPDB20OFFCM
上海迪士尼樂園門票買1送1
優惠碼：BFSHDL29｜CMSHDL5
巴拿山太陽世界門票買1送1
優惠碼：10THSWBNHB1G1BF｜10THSWBNHB1G1CM
VinWonder 芽莊8折優惠
優惠碼：10THVWNT20OFFBF｜10THVWNT20OFFCM
VinWonder 富國島8折優惠
優惠碼：10THBFVWPQ20OFF｜10THCMVWPQ20OFF
VinWonders 南會安8折優惠
優惠碼：10THBFVWNHA20OFF｜10THCMVWNHA20OFF
太陽世界番西邦傳奇纜車票買2送1
優惠碼：10THSWFLB2G1BF｜10THSWFLB2G1CM
洪統太陽世界門票9折優惠
優惠碼：10THBFSWHT10OFF｜10THCMSWHT10OFF
富國島大世界景點門票8折優惠
優惠碼：10THGWPQ20OFFBF｜10THGWPQ20OFFCM
東京晴空塔門票85折優惠
優惠碼：10THTYOSKYBF｜10THTYOSKYCM
梅田藍天大廈空中庭園展望台門票9折優惠
優惠碼：10THUMEDA10OFFBF｜10THUMEDA10OFFCM
阿倍野 HARUKAS 300 展望台門票買1送1
優惠碼：10TH29B1G1｜10THHARUDEC2
加州好萊塢環球影城門票9折優惠
優惠碼：10THUSH10OFFBF｜10THUSH10OFFCM
Klook 雙11優惠碼｜日日放試搶優惠
購買Klook全線活動滿HK$500即享HK$25折扣優惠
使用次數：1次／用戶
優惠期：即日 至 用完即止
優惠碼：NOV11JOY25
購買Klook全線活動滿HK$1,200即享HK$65折扣優惠
使用次數：1次／用戶
優惠期：即日 至 用完即止
優惠碼：NOV11JOY65
購買Klook全線活動滿HK$2,500即享HK$150折扣優惠
使用次數：1次／用戶
優惠期：即日 至 用完即止
優惠碼：NOV11JOY150
HK01獨家優惠碼｜最高減$100
優惠：預訂指定酒店單一簽賬淨金額滿HK$600享額外94折優惠
優惠期：即日 至 2025年12月31日
優惠碼：HK01HOTEL6
Klook酒店優惠｜Klook Hotel Monday 最高減$350
優惠：逢星期一預訂Klook全線酒店，單一消費滿$1500，即享85折優惠，最高減$350。數量有限，先用先得
使用次數：1次／用戶
優惠碼：HOTEL85DB
優惠期：即日起 至另行通知，逢星期一
💆🏻 日本No.1人氣神級按摩 【Goku Spa -悟空的心情】 正式登陸香港
獨家21式技術極速達到深層睡眠 👉🏻 立即預約 👈🏻
香港機場快線優惠👉一買即用😍一來一回慳好多
近距離睇獅虎獸🦁即搶深圳野生動物園門票👉100蚊有找！
成田機場去東京市中心半個鐘就到😍👉Skyliner京成電鐵車票優惠
Klook官方優惠碼
APP首次購物即享95折優惠
使用平台： 只適用於APP
優惠期：無限期
優惠碼：BetterOnApp
APP 首次下單酒店商品享95折優惠
使用平台：只適用於APP
優惠期：無限期
優惠碼：HotelOnApp
關西機場去大阪50分鐘到😍👉JR關西機場特快HARUKA車票優惠
首爾機場快線AREX車票優惠👉即搶😍
Klook官方優惠碼 ｜日本
日本光芒酒店8折優惠
數量有限，先用先得
優惠期：即日 至 2025年3月5日
優惠碼：CANDEOHOTELS
新幹線車票8%優惠
限首次預訂，最低消費為USD 120
優惠期：即日 至 2024年12月31日
優惠碼：SKS8OFF
新幹線車票5%優惠
優惠期：即日 至 2024年12月31日
優惠碼：SKS5OFF
日本全線旅遊產品滿港幣$450即減港幣$50
數量有限，先用先得
優惠期：即日 至 2024年11月30日
優惠碼：FALLINJPN
廣島景點/活動體驗/酒店8折優惠
數量有限，先用先得
優惠期：即日 至 2024年11月30日
優惠碼：HKHIROSHIMA20
預訂日本機場私人接送服務可享15%折扣
僅適用於KIX往／返接送， 適用於經濟7/9人座車型
優惠期：即日 至 2026年6月30日
優惠碼：PT24HIGO
預訂日本機場私人接送服務可享15%折扣
僅適用於KIX往／返接送
優惠期：即日 至 2026年12月21日
優惠碼：PAT24NPJ
預訂日本機場私人接送服務可享15%折扣
僅適用於NRT往／返接送
優惠期：即日 至 2024年12月21日
優惠碼：PAT24LM
Klook官方優惠碼 ｜澳門
訂購澳門商品滿1000港幣折250港幣
使用次數：1次／用戶
優惠期：2024年11月1/8/15/22日，每週五
優惠碼：MACAU250WOW
訂購澳門商品滿1200港幣折200港幣
使用次數：1次／用戶
優惠期：即日 至 2024年 11月30日
優惠碼：MACAU200
訂購澳門商品滿900港幣折100港幣
使用次數：1次／用戶
優惠期：即日 至 2024年 11月30日
優惠碼：MACAU100
租車優惠碼
單筆結帳滿 HKD1,200享88折優惠
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年12月31日
優惠碼：ROADTRIP12
Klook—信用卡持卡人優惠碼
渣打Visa 及萬事達卡信用卡優惠
預訂指定酒店滿HK$1,000額外9折優惠
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年12月31日
優惠碼：SCB24HOTEL10
滙豐信用卡用户專享優惠
滿HK$1000減HK$111
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年11月30日
優惠碼：HSBC24NOV111
滙豐信用卡用户專享優惠
指定酒店及租車
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年11月30日
優惠碼：HSBC24NOV10
滙豐銀聯卡用户專享優惠
滿HK$100減HK$10
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年11月30日
優惠碼：HSBC24UPI10B
滙豐銀聯卡用户專享優惠
滿HK$300減HK$25
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年11月30日
優惠碼：HSBC24UPI25
滙豐銀聯卡用户專享優惠
滿HK$11減HK$10
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年11月30日
優惠碼：HSBC24UPI10
滙豐銀聯卡用户專享優惠
指定日本JR鐵路周遊券及新幹線車票88折
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年11月30日
優惠碼：HSBC24UPIJR
滙豐銀聯卡用户專享優惠
導賞團、遊覽、Spa88折
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年11月30日
優惠碼：HSBC24UPITA
滙豐銀聯卡用户專享優惠
香港高速鐵路產品88折
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年11月30日
優惠碼：HSBC24UPIHSR
滙豐銀聯卡用户專享優惠
餐飲美食或酒店滿HK$300減HK$25
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年11月30日
優惠碼：HSBC24UPIFB
World & World Elite Mastercard持卡人專屬優惠
日本環球影城及關西通票套票：買1件，享另一件半價優惠
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年12月31日
優惠碼：MCTPUSJ
World & World Elite Mastercard持卡人專屬優惠
香港熱門樂園：買相同套餐享第2件半價優惠
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年12月31日
優惠碼：MCTPHKDL
World & World Elite Mastercard持卡人專屬優惠
香港海洋公園：買相同套餐享第2件半價優惠
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年12月31日
優惠碼：MCTPOPHK
World & World Elite Mastercard持卡人專屬優惠
巴黎迪士尼樂園：買相同套餐享第2件USD 30優惠
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年12月31日
優惠碼：MCTPDLP
World & World Elite Mastercard持卡人專屬優惠
新加坡環球影城：買相同套餐可享第2件半價優惠
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年12月31日
優惠碼：MCTPUSS
World & World Elite Mastercard持卡人專屬優惠
馬來西亞樂高樂園®：買相同套餐可享第2件半價優惠
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年12月31日
優惠碼：MCTPLLM
Klook 旅遊保險優惠碼
香港用戶訂購旅遊保即享8折，最高折扣限額為港幣$100
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年12月31日
優惠碼：WINTERHK20OFF
Klook Stay+套票方案
Klook Stay+套票方案就是一個酒店+旅遊產品的優惠組合，推出較為實惠的價錢，讓大家為旅客可以用來配搭酒店及想前往活動門票、餐飲、交通及電話網路工具。
👇🏻更多旅遊優惠碼合集👇🏻