Klook優惠碼2024｜11月獨家最新Promo Code+信用卡優惠碼
Klook優惠碼合集2024｜Klook信用卡優惠碼｜如果你正在計劃新年去旅行，想用最低預算，但又想享受最優質旅遊體驗，Klook會是不少香港人的選擇。《香港01》好食玩飛團隊為大家帶來一系列2024年最實用的Klook優惠碼Promo Code，有Klook官方優惠碼，預頂全球酒店住宿即享折扣，保證你可以玩到盡、慳到盡！ 文章會持續更新Klook不同類型的折扣優惠碼，記得儲存這篇文章，以免錯過最新優惠。
計劃外遊前亦不妨留意最新的酒店優惠碼、機票優惠碼，以及《香港01》讀者專享Trip.com優惠碼！ （更新日期： 2024年10月31日）
Klook 10歲生日😍10.3至10.31推出不同優惠｜每日9PM限時搶HK$10激抵優惠
HK01獨家優惠碼｜最高減$100
優惠：預訂指定酒店單一簽賬淨金額滿HK$600享額外94折優惠
優惠期：即日 至 2025年12月31日
優惠碼：HK01HOTEL6
Klook 10週年生日祭優惠碼
優惠：購買Klook全線活動滿HK$1,200即享HK$65折扣優惠
使用次數：2次／用戶
優惠期：即日 至 用完即止
優惠碼：BDAYJOY65
優惠：購買Klook全線活動滿HK$500即享HK$25折扣優惠
使用次數：2次／用戶
優惠期：即日 至 用完即止
優惠碼：BDAYJOY25
優惠：預訂指定酒店享9折
優惠期：即日 至 用完即止
優惠碼：10HOTEL10BDAY
Klook酒店優惠｜Klook Hotel Monday 最高減$350
優惠：逢星期一預訂Klook全線酒店，單一消費滿$1500，即享85折優惠，最高減$350。數量有限，先用先得
使用次數：1次／用戶
優惠碼：HOTEL85DB
優惠期：即日起 至另行通知，逢星期一
💆🏻 日本No.1人氣神級按摩 【Goku Spa -悟空的心情】 正式登陸香港
獨家21式技術極速達到深層睡眠 👉🏻 立即預約 👈🏻
香港機場快線優惠👉一買即用😍一來一回慳好多
近距離睇獅虎獸🦁即搶深圳野生動物園門票👉100蚊有找！
成田機場去東京市中心半個鐘就到😍👉Skyliner京成電鐵車票優惠
Klook官方優惠碼
APP首次購物即享95折優惠
使用平台： 只適用於APP
優惠期：無限期
優惠碼：BetterOnApp
APP 首次下單酒店商品享95折優惠
使用平台：只適用於APP
優惠期：無限期
優惠碼：HotelOnApp
關西機場去大阪50分鐘到😍👉JR關西機場特快HARUKA車票優惠
首爾機場快線AREX車票優惠👉即搶😍
Klook官方優惠碼 ｜日本
日本全線旅遊產品滿港幣$450即減港幣$50
數量有限，先用先得
優惠期：即日 至 2024年10月31日
優惠碼：FALLINJP
廣島景點/活動體驗/酒店8折
數量有限，先用先得
優惠期：即日 至 2024年11月30日
優惠碼：HKHIROSHIMA20
預訂日本機場私人接送服務可享15%折扣
*僅適用於KIX往／返接送， 適用於經濟7人座/經濟9人座車型
優惠期：即日 至 2026年6月30日
優惠碼：PT24HIGO
預訂日本機場私人接送服務可享15%折扣
*僅適用於KIX往／返接送
優惠期：即日 至 2026年12月21日
優惠碼：PAT24NPJ
預訂日本機場私人接送服務可享15%折扣
*僅適用於NRT往／返接送
優惠期：即日 至 2024年12月21日
優惠碼：PAT24LM
Klook官方優惠碼 ｜台灣
台灣高鐵票9折優惠
數量有限，先用先得
優惠期：即日 至 2024年10月31日
優惠碼：THSR1OTW
Klook官方優惠碼 ｜韓國
韓國全線旅遊產品滿港幣$450即減港幣$50
數量有限，先用先得
優惠期：即日 至 2024年10月31日
優惠碼：FALLINKR
私人機場接送優惠碼
預訂馬來西亞機場私人接送服務可享20%折扣（僅限KUL）
優惠期：即日 至 2024年 11月13日
優惠碼：10BDPATMYG20
預訂馬來西亞機場私人接送服務可享30%折扣（僅限KUL）
優惠期：即日 至 2024年 11月13日
優惠碼：10BDPATMYGO30
預訂馬來西亞機場私人接送服務可享10%折扣（僅限BKI）
優惠期：即日 至 2024年 11月13日
優惠碼：10BDPATMYJ10
預訂馬來西亞機場私人接送服務可享30%折扣（僅限JHB & PEN）
優惠期：即日 至 2024年 11月13日
優惠碼：10BDPATMYJ10
預訂馬來西亞機場私人接送服務可享30%折扣（僅限BKI & TWU）
優惠期：即日 至 2024年 11月13日
優惠碼：10BDPATMYSS30
租車優惠碼
單筆結帳滿 HKD1,200享88折優惠
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年12月31日
優惠碼：ROADTRIP12
Klook—信用卡持卡人優惠碼
渣打Visa 及萬事達卡信用卡優惠
預訂指定酒店滿HK$1,000額外9折優惠
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年12月31日
優惠碼：SCB24HOTEL10
港澳銀聯卡用户專享優惠
預訂指定日本JR鐵路周遊券及新幹線車票88折
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年10月31日
優惠碼：UPI24JR09B
港澳銀聯卡用户專享優惠
預訂滿HK$300減HK$25
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年10月31日
優惠碼：UPI24SEP25
港澳銀聯卡用户專享優惠
預訂餐飲美食或酒店滿HK$300減HK$25
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年10月31日
優惠碼：UPI24FB09C
港澳銀聯卡用户專享優惠
預訂香港高速鐵路產品88折
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年10月31日
優惠碼：UPI24HSR09
港澳銀聯卡用户專享優惠
預訂滿HK$11減HK$10
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年10月31日
優惠碼：UPI24SEP10
AEON信用卡持卡人專享優惠
預訂指定海外活動(香港及澳門除外)淨金額滿HK$500或以上可享HK$50折扣
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年10月31日
優惠碼：AEON24OCT50
AEON信用卡持卡人專享優惠
預訂指定海外活動(香港及澳門除外)淨金額滿HK$800或以上可享HK$80折扣
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年10月31日
優惠碼：AEON24OCT80
美國運通信用卡持卡人專享優惠
單一簽賬淨值滿HK$500或以上享HK$50優惠
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年10月7日
優惠碼：AMEX9A50
美國運通信用卡持卡人專享優惠
單一簽賬淨值滿HK$1,000或以上享HK$120優惠
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年10月7日
優惠碼：AMEX9A120
星展銀行信用卡持卡人專享優惠
預訂台灣租車享9折優惠
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年10月31日
優惠碼：DBSCAR24910
Citi Mastercard持卡人專享優惠
預訂全線酒店滿HK$1,000即享85折，最高減HK$200
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：2024年9月30日 至 2024年10月6日
優惠碼：CITI24HT9E
Citi Mastercard持卡人專享優惠
預訂全線酒店滿HK$1,000即享85折，最高減HK$200
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：2024年10月7日 至 2024年10月13日
優惠碼：CITI24HT10A
Citi Mastercard持卡人專享優惠
預訂全線酒店滿HK$1,000即享85折，最高減HK$200
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：2024年10月14日 至 2024年10月20日
優惠碼：CITI24HT10B
Citi Mastercard持卡人專享優惠
預訂全線酒店滿HK$1,000即享85折，最高減HK$200
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：2024年10月21日 至 2024年10月27日
優惠碼：CITI24HT10C
Citi Mastercard持卡人專享優惠
預訂全線酒店滿HK$1,000即享85折，最高減HK$200
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：2024年10月28日 至 2024年11月3日
優惠碼：CITI24HT10D
World & World Elite Mastercard持卡人專屬優惠
日本環球影城及關西通票套票：買1件，享另一件半價優惠
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年12月31日
優惠碼：MCTPUSJ
World & World Elite Mastercard持卡人專屬優惠
香港熱門樂園：買相同套餐享第2件半價優惠
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年12月31日
優惠碼：MCTPHKDL
World & World Elite Mastercard持卡人專屬優惠
香港海洋公園：買相同套餐享第2件半價優惠
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年12月31日
優惠碼：MCTPOPHK
World & World Elite Mastercard持卡人專屬優惠
巴黎迪士尼樂園：買相同套餐享第2件USD 30優惠
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年12月31日
優惠碼：MCTPDLP
World & World Elite Mastercard持卡人專屬優惠
新加坡環球影城：買相同套餐可享第2件半價優惠
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年12月31日
優惠碼：MCTPUSS
World & World Elite Mastercard持卡人專屬優惠
馬來西亞樂高樂園®：買相同套餐可享第2件半價優惠
使用平台： 網頁 及 APP
優惠期：即日 至 2024年12月31日
優惠碼：MCTPLLM
Klook Stay+套票方案
Klook Stay+套票方案就是一個酒店+旅遊產品的優惠組合，推出較為實惠的價錢，讓大家為旅客可以用來配搭酒店及想前往活動門票、餐飲、交通及電話網路工具。
👇🏻更多旅遊優惠碼合集👇🏻