Klook優惠碼2025｜訂酒店慳6%！3月最新Promo Code+信用卡優惠碼

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旅行訂房訂門票只要有優惠碼便可省下不少旅費。（tarnnnyyy@ig）

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購買Klook預訂主題樂園及景點門票、遊覽及體驗活動滿HK$500，即享HK$20折扣優惠

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Klook酒店優惠｜Klook Hotel Monday 最高減$350

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Klook官方優惠碼 ｜日本

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Klook官方優惠碼 ｜中國內地

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日本東京總是百去不厭。（lapule2022@ig）

Klook官方優惠碼 ｜新加坡

新加坡皮克林賓樂雅臻選酒店9折

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韓國全線旅遊產品9折

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Klook Stay+套票方案

Klook Stay+套票方案就是一個酒店+旅遊產品的優惠組合，推出較為實惠的價錢，讓大家為旅客可以用來配搭酒店及想前往活動門票、餐飲、交通及電話網路工具。

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