機場快綫優惠6大推介｜ $47去亞博睇騷/車票半價/請搭港鐵 附連結

機場快綫優惠!機鐵雖然是來往香港機場與市中心最快捷的交通工具,不過價錢較巴士為高。《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合了6個機場快綫的車費優惠,幫大家「慳返筆」,前往亞博只需$47,從機場來往市區每程更低至$58.5,而結伴與親友同行,優惠更多,讓大家可以「錫住荷包」之餘盡情享受旅遊的樂趣!想善用假期與親朋好友來個快閃旅行的打工仔就要把握優惠時機了!



機場快綫不用25分鐘,便能將乘客由香港、九龍、青衣送往機場(鍾偉德攝)

機場快綫優惠【1】冬日限定優惠 $47去亞博睇騷!

機場快綫為了同大家一起歡度佳節準備了多項優惠!由2023年12月11日起至2024年2月18日,年齡界乎3-11歲的小朋友只要持有有效的兒童八達通,便可以免費乘搭機場快綫往返市區車站(香港、九龍或青衣站)及機場站,如果目的地為博覽館,小朋友亦只需支付機場站至博覽館站的HK$2.7車費!

大人同樣都有優惠!在聖誕及新年期間亦會有不同活動及表演在亞洲國際博覽館舉行,參加指定活動之入場人士只要憑即日活動門票或門票換領證明,便可以於機場快綫香港或九龍站內之特設櫃台,以$47換購即日來回博覽館站車票,睇叱咤頒獎禮、MIRROR演唱會、汽車博覽等都用得,超值又方便!

優惠適用於以下活動:

【1】2023年12月14-17日:香港國際汽車博覽IMXpo 2023

【2】2023年12月14-15日:Asia Pacific Region Innovation & Capability Building Symposium

【3】2023年12月15-17日:第一屆(大灣區)香港學校教育展

【4】2023年12月15-17日:滙豐 「最紅點讚」林海峰Uncle Auntie Farewell Party 演唱會2023

【5】2023年12月23-26日:Chill 11 藝墟

【6】2023年12月23日:Christmas Miracle with SantaEarth

【7】2023年12月27-28日:香港會計師公會專業資格課程專業級別單元考試

【8】2023年12月31日:Countdown in Nocturnland 2023

【9】2024年1月1日:2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮

【10】2024年1月7日:公益金五十五周年百萬行

【11】2024年1月7日:羅志祥演唱會 EVOLUTION 香港站

【12】2024年1月15日-2月3日:MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024.HONG KONG 2024

【13】2024年1月27日:安溥《時寐》演唱會香港站

【14】2024年2月3-4日:中島美嘉香港演唱會2024



了解更多|機場快綫HK$47冬日限定優惠

機場快綫優惠【2】Klook獨家限定機場快綫車票優惠75折

如果情侶之間去旅行,或者喜歡「獨遊」,港鐵團體票或者未夠超值。Klook目前推出香港機場快綫車票75折優惠!由市區入機場低至$59起,而由總站香港站出發,亦只需要$99,比原價低$16。此外,經Klook購買車票更無需兌換實體票,憑QR Code便可以輕鬆直接入閘,既方便又慳錢。Klook更不時推出半價車票優惠,可以留返去旅行使盡佢!

購票連結|Klook

機場快綫優惠【3】kkday 香港機場快綫車票優惠低至$58

kkday 香港機場快綫車票優惠提供由香港站、青衣站及九龍站往來機場站的單程及來回車票選擇,不需換取實體票,掃描二維碼即可直接通行,成人票價低至$58起!搭乘機場快綫出市區最快只需24分鐘,列車內更供免費高速 Wi-Fi及USB充電服務,非常體貼又舒適!車票兌換後的首程需要在當天使用,回程則可由兌換日起30天內使用,即是就算臨急抱佛腳,臨時臨急訂車票都一定用得到!

購票連結|kkday

機場快綫優惠【4】免費港鐵轉乘優惠

如果想省卻旅費,覺得搭的士太貴也不要緊,因為搭地鐵轉乘一樣有優惠!乘客如果使用八達通,首先乘搭港鐵後轉乘機場快綫,車費較低的車程將會享有免費優惠!如果由香港﹑九龍或青衣站轉乘至機場快綫或者任何港鐵之車程同樣可享免費港鐵接駁服務!

了解更多|免費港鐵接駁服務

機場快綫優惠【5】即日來回免費回程優惠

人生總要來一場「一日極限快閃」旅行才夠刺激、有意義!花半天時間去台南嘆個下午茶或者去台北行個街,就一定要善用港鐵即日來回免費回程優惠!乘客於同日往返機場站,即可享免費回程優惠,變相半價,最平一程只需HKD$32.5!當然,如此極限的快閃旅行並非人人做到,不過就算並非去快閃旅行,單純送機都同樣超值!

了解更多|即日來回機場 - 免費回程優惠

機場快綫優惠【6】團體票優惠

如果與家人朋友一同去旅行,購買機場快綫團體票就最抵!由青衣站前往機場站,一般車費為HKD$65,但團體票優惠最平人均HKD$42.5就可以從市區直達機場,票價低至65折!團體票分為2人、3 人及4人共三種不同的組合優惠,越多人同行就越抵!團體票可於機場快綫各站(博覽館站除外)的客務中心購買。不過團體票只適用於購買當日,大家謹記不要過早購票!

了解更多|機場快綫團體票優惠