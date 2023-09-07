中秋好去處2023｜7大賞燈熱點綵燈會免費入場　附日期／亮燈時間

中秋好去處2023！香港綵燈會亮燈日期時間！中秋佳節，相信大家開始張羅中秋節行程！每年中秋節重點賞燈籠打卡，香港各處陸續掛起燈籠、花燈等應節，中秋氣氛漸濃，如⼤澳⽔鄉花燈節、元朗燈籠街、灣仔利東街、大埔白鷺湖「中秋團圓說」活動等等，想知有哪7大中秋燈籠打卡好去處？即睇內文啦！



（圖片來源：IG@daydaycheckin授權）

今年中秋節為9月29日（星期五），屆時香港各區都會舉辦大型的賞花燈活動，當中最注目必然是⼤澳⽔鄉花燈節、元朗燈籠街、灣仔利東街、維多利亞公園綵燈會…等，各式各樣的精美燈飾，彷彿令人步入一個夢幻的光影仙境般！是時候計劃好應節遊走方案，與親朋好友締造難忘的節日體驗。

中秋好去處2023【1】大澳花燈節 逾800個手繪燈籠高高掛

今年的大澳水鄉花燈節已經開始了！由民間組織「大澳非茂里」主辦的活動，在吉慶街上懸掛了超過800個手繪紙燈籠，並延伸至街巷間，當所有燈籠亮起時，中秋節的氛圍彌漫其中！這些手繪燈籠都是由當地居民親手繪製，充滿著溫情，絕對是拍照的最佳選擇！除手繪燈籠外，還有一個超打卡的巨型月亮裝置，整個地區都亮燈燦爛，激發出節慶的氛圍。

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中秋好去處2023【1】大澳水鄉花燈節2023

地址：大澳吉慶前街

亮燈時間：18:30-21:30

活動日期：即日至10月＊

＊詳細日子待「大澳非茂里」facebook專頁公布



中秋好去處2023【2】元朗大橋街市「燈籠街」 約40米傳統燈籠街

香燭小店化身燈籠街！元朗有一條出名「燈籠街」，每逢中秋節都吸引不少區內街坊、攝影發燒友去打卡！燈籠街長約40米，掛滿傳統手紥燈籠，當中最注目莫過於由金魚燈籠組成的金魚牆，想影無人打卡照，最好趁早上8點前到來！另外，不少街坊打卡同時也會入手手紥燈籠應節，款式由楊桃、金魚、六角走馬燈及海豚都有，一般細燈籠價錢$40起，大燈籠則百餘元，整體價錢不算貴。

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中秋好去處2023【2】「冠香行」香莊 —— 元朗「燈籠街」

地址：新界元朗橋樂坊2號

營業時間：7:00-19:00



中秋好去處2023【3】大坑舞火龍 140年歷史傳統儀式

大坑的舞火龍活動已有140年歷史，並被列入第三批國家級非物質文化遺產名錄。每年中秋迎月、賞月和追月三天，300多位健兒將舞動長達67米的火龍，展現出多種花式，如「雙珠戲火龍」、「火龍過橋」、「火龍纏雙柱」、「起龍結團」（打龍餅）、「綵燈火龍結團圓」等。農曆8月16日晚上，火龍在大坑社區巡遊後，舉行最後的「遊大運」儀式，逆時針方向再巡遊一周，然後舞向銅鑼灣海邊。最終，火龍將投入海中，象徵「龍歸天」，將社區的污穢送入海中，帶來新的開始。

（圖片來源：香港旅遊發展局）

中秋好去處2023【3】大坑舞火龍2023

日期及時間：9月28至29日：約20:15至22:30、9月30日：約20:15至22:00

地點：銅鑼灣大坑（最佳觀賞地點：浣紗街）



中秋好去處2023【4】灣仔利東街 逾800燈籠下舞動火龍賀中秋

利東街由即日起至10月23日設有「躍兔‧迎月」綵燈會，掛上逾 800 個燈籠打造大型浪漫燈海，而於9月29日（中秋節正日）晚上8時半更設有「LED 火龍舞鼓賀中秋」活動，全長 18 米的紅色全新 LED 火龍為大家帶來耳目一新的感覺。

中秋好去處2023【4】「躍兔‧迎月」綵燈會

地址：香港灣仔皇后大道東200號

活動日期：即日起至10月23日

網站：http://www.leetungavenue.com.hk/tc/



中秋好去處2023【5】中秋綵燈會 四大展區即將開鑼

中秋節是個傳統節日，賞花燈更是其中重要的活動之一。政府每年舉辦中秋綵燈會，營造出熱鬧歡樂的氛圍，讓市民共同慶祝。而在傍晚6時30分至11時期間，綵燈和光影裝置將綻放絢爛光芒，成為絕佳的拍照打卡背景，適合與摯愛、親友一同前往共度美好時光。讓我們一起在中秋綵燈會上共享喜悅和節日氛圍。

（圖片來源：香港旅遊發展局）

中秋好去處2023【5】四大中秋綵燈會

地點及活動日期：

香港文化中心露天廣場 9月15日至10月8日（星期五至日）

維多利亞公園、沙田公園、屯門公園 9月23日至10月2日（星期六至一）

亮燈時間：18:30 - 23:00*

*綵燈及光影裝置於中秋節正日（9月29日）延長亮燈至凌晨12時



中秋好去處2023【6】大埔白鷺湖 月之星圖中秋活動

每年中秋節大埔白鷺湖都會推出各種打卡裝置，往年入場每位$30，今年未有公布入場價錢。因為花燈太靚，所以吸引不少人特意前往打卡。今年白鷺湖舉辦了「月之星圖中秋活動2023」活動，最亮眼一定是多隻巨型月兔！此外，湖中心還擺放了5米高的月亮，拍攝效果必然好看！

（圖片來源：IG@lakehouse.hk官方）

中秋好去處2023【6】大埔白鷺湖 月之星圖中秋活動

活動日期：9月21日至10月2日

地點：新界大埔紅林路2號白鷺湖互動中心

亮燈時間：18:30 - 23:30



中秋好去處2023【7】中秋花燈粵圓夜市集 饒宗頤文化館開放

中秋節假期逛市集不失為一個放鬆身心的活動，今年饒宗頤文化館舉辦「中秋花燈粵圓夜市集」，共有約140個本地文創品牌參與，可讓人邊逛市集，邊賞美麗的花燈！

中秋好去處2023【7】中秋花燈粵圓夜市集

日期：9月29日至10月2日

地點：香港美孚青山道800號

開放時間：9月29日 16:00-22:00、9月30日-10月1日 13:00-20:00、10月2日 13:00-19:00

