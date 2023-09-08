黑雨水浸｜港深口岸嚴重水浸港人返唔到嚟　通關何時恢復正常服務

黑雨水浸！香港正在經歷打破百年紀錄的大暴雨，鄰近的深圳亦同樣受到暴雨影響。受到降雨引發的洪水沖擊，多個連接香港與深圳的口岸，包括沙頭角口岸、蓮塘口岸、文綿渡口岸、羅湖口岸亦出現水浸，蓮塘口岸的水深更一度及腰。而蓮塘口岸、文綿渡口岸的洪水至今早仍然未退卻，正暫停服務至另行通知，港人從深圳回港，需使用其他口岸。



受洪水沖擊的蓮塘口岸（圖片來源：小紅書@港漂有話兒）

蓮塘變水塘 口岸對出公路汽車水上飄

洪水衝擊深圳各處，口岸亦未能倖免。不少受災的民眾紛紛取出電話，拍下各地水浸的情況。根據網上的片段，蓮塘口岸昨晚受災情況十分嚴重，水深一度及腰，旅客與職員需涉水而行。

而在蓮塘口岸對出的公路，同樣出現嚴重水浸。網上片段與圖片顯示，公路上多輛汽車受洪水圍困，不少車亦被淹浸，甚至浮起，在水上飄蕩。

沙頭角口岸水深及膝 區議員到場視察

沙頭角口岸一帶同樣出現嚴重水浸，水深更及至小腿。北區區議員高維基昨晚表示，沙頭角口岸附近一號閘要關閉，禁止車輛同行。

羅湖口岸今晨洪水未退 樓梯化為瀑布

羅湖口岸同樣受到洪水侵襲，直至今晨，該口岸水浸持續。從網上圖片可見多條口岸內多段樓梯化成瀑布，洪水不停湧往低處。大水亦淹浸扶手電梯，相信該口岸的大部份範圍已被封閉。

口岸附近的深圳河，河水水位在今早仍然高企（圖片來源：小紅書@秦淮舊夢）

2口岸仍然關閉 跨境需改用其他口岸

截至今日中午，2個港深跨境口岸需繼續關閉。「深圳口岸發布」今早宣佈蓮塘口岸、文錦渡口岸因地下設備間水浸，部分設施設備受損而暫停通關服務，直至另行公告。旅客若要來往港深2地，需使用其他口岸，包括皇崗、香園圍，羅湖不建議前往。