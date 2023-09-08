黑雨水浸｜全港公共交通安排一文看清　港鐵/九巴/城巴/電車/飛機

黑雨令香港、深圳大水浸！雖然各區降雨量目前已稍為降低，但多處仍然水浸、滿街雜物，公共交通服務繼續受阻。截至14:00，各大公共交通服務營辦商有以下安排。



香港多處洪水未退（黃學潤攝）

黑雨水浸下安排【1】巴士

【1.1】城巴

城巴宣佈，13:00起，城巴日間與機場路線會陸續提供有限度服務，目前已復駛的路線如下，多條來往機場及陸路口岸的路線仍停駛：

【1.2】九巴及龍運

九巴與龍運09:45表示，九巴及龍運將由10:00時起陸續恢復有限度服務，惟受暴雨及多處道路嚴重水浸影響，多條九巴及龍運路線需要改道行駛或暫停服務，最新服務詳情請瀏覽 https://www.kmb.hk/typhoonPage.html 。該網站顯示各路線的最新狀況。多條來往機場及陸路口岸的路線仍停駛。

顯示各路線的最新狀況的網站（截圖來源：九巴）

【1.3】嶼巴

嶼巴表示受惡劣天氣影響，只有部份日間路線提供有限度服務，嶼巴將盡快恢復正常服務。當中，1號線受天氣影響，只提供來往大澳以及梅窩的服務。

【1.4】港鐵巴士

港鐵於13:00表示，港鐵巴士服務已恢復。

黑雨水浸下安排【2】港鐵

港鐵表示，由於受九龍塘站路段受水浸影響，東鐵綫會減班：金鐘站往返羅湖站的列車每15分鐘一班，而火炭站往返落馬洲站的列車每30分鐘一班。

受洪水淹沒的港鐵隧道（圖片來源：張欣宇議員）

此外，受洪水影響，觀塘線石硤尾站往返彩虹站的列車服務仍然暫停。黃埔站往返石硤尾站的列車每6分鐘一班，而彩虹站往返調景嶺站的列車每12分鐘一班。

而荃灣綫、港島綫及屯馬綫服務亦需要作出調整，班次會較疏。前往機場宜乘搭仍提供服務的機場快綫。

黑雨水浸下安排【3】電車

香港電車於13:00表示，會一直持續評估電車軌道沿線的路況，在確認有關路面情況許可後，現在陸續恢復有限度服務。

黑雨水浸下安排【4】纜車

【4.1】昂坪360

昂坪360 宣佈，由於受惡劣天氣影響，纜車服務暫停直至另行通知。

【4.2】山頂纜車

山頂纜車表示，由於天氣惡劣，山頂纜車和山頂凌霄閣現時關閉，直至另行通知。

黑雨水浸下安排【5】飛機

根據機管局網站，在暴雨下多班航班如常升降，並未受到影響，只有少數航班取消。