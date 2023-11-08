深圳美食潮汕牛肉火鍋8間推介／$138起任食／近地鐵　必試八合里

【深圳美食潮汕牛肉火鍋】港人愛北上深圳歎美食，當中又以潮汕牛肉火鍋最具人氣，《香港01》「好食玩飛」記者介紹8間深圳人氣潮汕牛肉火鍋，不但有額外供應等潮汕小食的，更有供應放題，$129便能滿足食肉獸們的，亦有店舖特設現場音樂表演、具和風裝修的。即睇相關店舖的地址、營業時間、交通資訊！



就犟牛肉火鍋的潮汕牛肉火鍋（圖片來源：就犟牛肉火鍋）

正計劃到深圳觀光的朋友，可以順便看看深圳南澳酒店推介、深圳酒店推介，以及Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，讓你計劃旅程時慳得更多。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

深圳美食潮汕牛肉火鍋8間推介

深圳潮汕牛肉火鍋店【1】譚三娘鮮切牛肉自助火鍋 —— 無限添加手切牛肉

起源自天津的譚三娘鮮切牛肉自助火鍋，近期進駐深圳。該店以無限添加手切牛肉為賣點，更有潮汕鍋、紅油鍋、酸菜、番茄、菌湯、金湯6種湯底選擇。大家可以點選鴛鴦湯底，將潮汕湯底與其他風味揉合。牛肉火鍋每位119.9人民幣（約港幣$129）起，除了火鍋，餐廳還有蒸菜、燒烤、炸物、甜品讓顧客任取品嚐。

譚三娘鮮切牛肉自助火鍋（深圳店）

地址：中國廣東省深圳市福田區泰然六路泰然科技園區213座1樓1C號

營業時間：11:00 - 14:00；16:00 - 24:00

交通：深圳地鐵7、9號綫車公廟站F出口步行約4分鐘



深圳潮汕牛肉火鍋店【2】 潮汕大目牛肉火鍋 —— 42年老字號

想一嚐傳統潮汕牛肉火鍋的老味道，可到訪已達42年歷史的潮汕大目牛肉火鍋。該火鍋店採用陝西秦川土黃牛作食材，亦供應胸口朥牛丸等市面少見的食材。此外，餐廳設有可同時容納12人的貴賓室4間，適合喜歡聚會時不被打攪的朋友租用。

地址：中國廣東省深圳市羅湖區嘉賓路2003號陽光飯店B座1層

營業時間：11:00 - 24:00

交通：深圳地鐵1號綫國貿站B出口步行約4分鐘



深圳潮汕牛肉火鍋店【3】就犟牛肉火鍋 —— 巨型牛丸

就犟牛肉火鍋主打自家農場直供的牛肉，標榜肉質新鮮，大家可以透過半透明的廚房玻璃，欣賞到師傅即場切牛肉的技術，了解製作牛肉的全個過程。餐廳最有名的是「就犟大團圓」——嫩肉、吊龍、肥牛、匙仁、胸口油及牛舌等各個部位雲集，讓人食慾大開。餐更供應比人臉大的「一丸飽」牛肉丸，非常適合用作打卡。

就犟牛肉火鍋（創新科技中心店）

地址：中國廣東省深圳市南山區高新南九道深圳灣創新科技中心1棟A座B1層20、23-26號舖

營業時間：11:30 - 21:30

交通：深圳地鐵2號綫科苑站C出口步行約2分鐘



深圳潮汕牛肉火鍋店【4】河粉先生 —— 和風感十足

別以為「河粉先生」只主打粉麵，該店的潮汕牛肉火鍋同樣備受歡迎，不少網民都表示店內的肉質細嫩、多汁肉香，亦泰綠檸檬茶好喝。此外，該店有著居酒屋的設計，和風感重，身在深圳，亦有置身於東瀛的感覺。店舖亦設有吧檯，獨自1人吃火鍋，也不會感到尷尬。

河粉先生（車公廟店）

地址：中國廣東省深圳市福田區泰然四路118號

營業時間：10:30 - 05:00

交通：深圳地鐵1、7、9、11號綫科苑站C出口步行約8分鐘



【相關文章】

深圳手信｜港人爆買5大品牌支裝茶飲 鴨屎香檸茶茶兀果茶大量搬

深圳好去處｜深圳地鐵直達40大熱門商場 附地鐵站名出入口路線圖

深圳潮汕牛肉火鍋店【5】汕頭八合里海記牛肉店 —— 最接近香港嘅潮汕牛肉火鍋店

汕頭八合里海記牛肉店是深圳最知名的潮汕牛肉火鍋店之一，於深圳擁有超過20間分店，而位於水圍的分店，是最接近香港的分店。於落馬洲管制站過境後，只要乘搭1站地鐵，便能抵達。該店主張牛肉即殺即切，不用隔夜肉。餐廳亦供應其他牛的不同部位，包括較少見的匙肉、吊龍伴、三花趾、牛朴肉等，滿足到對牛肉講究的朋友。

汕頭八合里海記牛肉店（水圍店）

地址：中國廣東省深圳市福田區水圍社區水圍村178棟敬老院1-2層

營業時間：

交通：深圳地鐵4、7、10號綫福民站D出口步行約5分鐘



深圳潮汕牛肉火鍋店【6】牛味員覺醒音樂主題潮汕牛肉火鍋餐廳 —— 邊聽好歌邊淥嘢

位於酒吧街內的牛味員覺醒音樂主題潮汕牛肉火鍋餐廳，是深圳較另類的火鍋店。作為以音樂為主題的餐廳，該店設有留聲機、提供現場音樂表演的舞台，讓人一邊品嚐牛肉，一邊欣賞樂曲。除了潮汕牛肉，餐廳供應青瓜烙、普寧炸豆腐等潮汕小食。

+ 2

地址：中國廣東省深圳市福田區上步南路1013号玉豐樓B座

營業時間：10:00-14:00、17:00-02:00

交通：深圳地鐵1、6號綫科學館站E出口步行約3分鐘



深圳潮汕牛肉火鍋店【7】天成潮汕牛肉自助火鍋 —— $138任食

胃口大的朋友們，可以到天成潮汕牛肉自助火鍋享用火鍋放題。只需要$138起，大家便能在100分鐘內，任吃即切潮汕牛肉火鍋以及超過40款配料美食，當中包括牛蛙、魚片花、雪蛤燉奶等香港火鍋店較少見的美食，滿足各位食肉獸。

天成潮汕牛肉自助火鍋

地址：中國廣東省深圳市福田區上步南路1013號玉豐樓B座

營業時間：10:00-14:00、17:00-02:00

交通：深圳地鐵1、6號綫科學館站E出口步行約3分鐘



深圳潮汕牛肉火鍋店【8】牛悦牛肉火鍋 —— 玻璃廚房！睇到廚師切肉

牛悦牛肉火鍋清晰地讓大家了解牛肉的製作——火鍋店裡的廚房裝有落地玻璃，一覽無遺。讓大家清楚了解鮮肉從切割到上檯，至大家吃下的過程。另外，店舖細心地在各種肉上放置帶有肉類名稱以及最佳滾燙時間的標示，避免大家掌握錯時間，將牛肉變老變皺，確保大家吃到鮮嫩的牛肉。

網上深圳旅遊群組——「深圳大灣區好去處開心share」有組員則表示，該店最美味的是雪花肉，優錢實惠，$100已能吃到2人餐。另外，店舖的環境乾淨，該組員表示自己曾到訪該處3次，每次也不見蒼蠅，服務員在他用餐前也會協助開爐，並以滾水清潔所有餐具。不過，該組員亦透露該店冷氣較弱，讓人在吃火鍋時感到很熱。

牛悦牛肉火鍋（漢京店）

地址：中國廣東省深圳市南山區登良路漢京國際2樓

營業時間：17:00-22:30

交通：深圳地鐵9、12號綫南油站D出口步行約5分鐘

