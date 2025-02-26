成田機場手信10大推介！零食／拉麪／精品／附購買位置＋營業時間

成田機場手信推介！不少人到日本關東地區的東京、千葉、埼玉、神奈川旅遊後，都會經成田機場返港。在關東經歷過一段難忘的回憶後，怎能兩手空空回家？《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合了10大成田機場的手信，方便大家計劃將甚麼賦有特色、送禮自用也合宜的手信帶回香港！



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成田機場手信【1】東京人氣餅乾 —— Press Butter Sand 焦糖奶油夾心餅

Press Butter Sand是東京的人氣餅乾品牌，以販售焦糖奶油夾心餅乾而知名。Press Butter Sand的製作過程及設計細心，每塊餅乾都會經過「雙層烤法」適量去除多餘的油份；而餅乾外層具有經多次研製才訂好角度的刻痕，方便大家將餅乾擗成兩半，與其他人分享旅遊期間的喜悦。

販售店舖：Fa-So-La Akihabara免稅店

營業時間：08:00 - 20:00



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成田機場手信【2】逾120年老字號出品 —— 吉野堂小雞饅頭

小雞饅頭的關東的經典手信之一，由創立逾120年的吉野堂所製作。每個饅頭加入了黃豆、砂糖與蛋黃調製的餡料，並且具有得意、可愛的小雞造型，深受不少小朋友的歡迎。

販售店舖：Fa-So-La Akihabara免稅店

營業時間：08:00 - 20:00



成田機場手信【3】毛豆控必試 —— 卡樂B毛豆次郎薯片

卡樂B毛豆次郎薯片（圖片來源：日本好物調查局）

毛豆產品在香港不多，喜歡毛豆的朋友，在成田機場閒逛時，萬勿不要錯過毛豆薯片。卡樂B毛豆次郎薯片由北海道產的毛豆所製作，香脆可口。有網民更表示打開包裝時，會嗅到煙燻味，相當吸引人。

販售店舖：Fa-So-La Akihabara免稅店

營業時間：08:00 - 20:00



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成田機場手信【4】日本人氣朱古力 —— ROYCE生朱古力

雖然日本朱古力品牌ROYCE的總部設於北海道，但在關東也能購買到ROYCE的朱古力產品，成田機場更發售ROYCE的生朱古力。生朱古力帶有香味且滑順的口感，入口即溶。除了原味外，還有香檳、抹茶、櫻花等口味可以選購。

販售店舖：Fa-So-La Akihabara免稅店

營業時間：09:00 - 20:00



成田機場手信【5】童年回憶歸來 —— 「香蕉芭娜娜」多啦A夢版

專門販售香蕉蛋糕的品牌——「香蕉芭娜娜」是東京知名的手信，每個蛋糕的造型如香蕉一樣，生動有趣，而在成田機場，大家更可以尋找到印上經典卡通角色——多啦A夢模樣的「芭娜娜」。只是看看蛋糕的樣子，已使無數人的童年回憶歸來，回味往事。

販售店舖：販售店舖：Fa-So-La Akihabara免稅店

營業時間：08:00 - 20:00



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成田機場手信【6】甜品師傅細心研發 —— S'MORE烤棉花糖撻

S'MORE的烤棉花糖撻，融合棉花糖與朱古力，經過多達8個月時間才研發而成。S'MORE的棉花糖在保質期內會一直保持著蓬鬆的狀態，不會溶掉，味道可口。

販售店舖：ANA FESTA

營業時間：07:15 - 20:30



成田機場手信【7】賦玩味得來而不失大體 —— 京抹茶竹年輪蛋糕

京抹茶竹年輪蛋糕（圖片來源：辻利兵衛本店）

嫌以上手信造型普通的朋友，不妨購買賦有玩味得來而不失大體的京抹茶竹年輪蛋糕。比起普遍的年輪蛋糕，抹茶竹年輪蛋糕賦有竹支的造型，賦有日本風格之餘，帶有文化氣息，別具風格。每條蛋糕亦饒具抹茶味，適合各位抹茶控一試。

販售店舖：Fa-So-La Akihabara免稅店

營業時間：08:00 - 20:00



成田機場手信【8】讓千葉縣吉祥物伴在身邊——千葉君杯緣子

成田機場所在的千葉縣，以可愛的「千葉君」為吉祥物，而大家在機場內可以找到專門販售「千葉君」產品的商店——千葉貿協。在千葉玩得盡興的朋友，可以將帶有玩味的「千葉君杯緣子」帶回家，把杯緣子放在水杯、瓶子的旁邊，讓自己隨時回想到在千葉時的美好。

販售店舖：千葉貿協

營業時間：09:00 - 20:00



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成田機場手信【9】將千葉風味帶回家——千葉君拉麪

千葉君拉麪（圖片來源：CHI-BA+KUN 千葉君 チーバくん 台灣粉絲團）

千葉君拉麪的配料採用了多種千葉出產的農作物製作，包括船橋、九十九里濱產的蜆與內房、外房產的白身魚。不捨得千葉美食味道的朋友，可以買下拉麪，把千葉的原味道帶回家。

販售店舖：千葉貿協

營業時間：09:00 - 20:00



成田機場手信【10】薯控至愛——紅薯馬卡龍拼盤

紅薯馬卡龍拼盤（圖片來源：CHI-BA+KUN 千葉君 チーバくん 台灣粉絲團）

已吃膩了紫薯，想尋找新意的紫薯控，不妨試試紅薯甜品。紅薯馬卡龍拼盤以千葉出產的紅薯製作，具有千葉風味。大家更有機會在盒裏的馬卡龍，找到千葉君的身影！

販售店舖：千葉貿協

營業時間：09:00 - 20:00



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