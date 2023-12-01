Booking.com優惠碼2023｜12月最新全球酒店85折／信用卡優惠

Booking.com優惠碼2023！Booking.com作為全球最大的酒店預訂網站之一，相信是不少人外遊時預訂酒店的選擇。《香港01》好食玩飛團隊為大家搜羅一系列Booking.com最新酒店優惠，務求方便大家計劃旅行時慳得一蚊得一蚊！事不宜遲，立即為大家介紹Booking.com最新酒店優惠！（更新：2023年12月1日）



新開幕的東京哈利波特影城是必遊景點。（tippy_broadway@ig）

Booking.com優惠碼｜全球酒店低至85折

Booking.com酒店優惠【1】｜本地或全球酒店享85折

注意：酒店入住期為2023年10月1日－2024年1月3日

有效期：2023年9月5日－2024年1月3日

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Booking.com酒店信用卡優惠｜預訂酒店高達10%回贈

Booking.com酒店信用卡優惠【1】｜ VISA信用卡預訂酒店享10%回贈

有效期：即日起至2024年12月31日

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Booking.com酒店信用卡優惠【2】｜ Mastercard 預訂酒店享10%回贈

有效期：即日起至2024年12月31日

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Booking.com酒店信用卡優惠【3】｜ 滙豐信用卡預訂酒店享10%回贈

有效期：即日起至2024年12月31日

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Booking.com酒店信用卡優惠【4】｜ Citibank 信用卡預訂酒店可享10%回贈

有效期：即日起至2024年12月31日

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Booking.com酒店信用卡優惠【5】｜ DBS 信用卡預訂酒店可享10%回贈

有效期：即日起至2024年12月31日

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去日本必食美味燒肉。（d.s.l.a.t@ig）

Booking.com酒店信用卡優惠【6】｜ JCB 信用卡預訂酒店可享10%回贈

有效期：即日起至2024年12月31日

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Booking.com酒店信用卡優惠【7】｜ 恒生信用卡預訂酒店可享10%回贈

有效期：即日起至2024年12月31日

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Booking.com酒店信用卡優惠【8】｜ 東亞Visa/MasterCard信用卡預訂酒店可享 7%回贈

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Booking.com酒店信用卡優惠【9】｜ 大新信用卡預訂酒店可享 7%回贈

有效期：即日起至2024年12月31日

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