Booking.com優惠碼2024｜10月最新本地、全球酒店85折

撰文：著數達人 程朗天
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Booking.com優惠碼2024！Booking.com作為全球最大的酒店預訂網站之一，相信是不少人外遊時預訂酒店的選擇。《香港01》好食玩飛團隊為大家搜羅一系列Booking.com最新酒店優惠，務求方便大家計劃旅行時慳得一蚊得一蚊！事不宜遲，立即為大家介紹Booking.com最新酒店優惠！

新開幕的東京哈利波特影城是必遊景點。（tippy_broadway@ig）

Booking.com優惠碼｜全球酒店低至85折

年尾大優惠 預訂本地或全球酒店享85折
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Booking.com酒店信用卡優惠｜預訂酒店高達10%回贈

Booking.com酒店信用卡優惠｜VISA信用卡預訂酒店享10%回饋獎金

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Booking.com酒店信用卡優惠｜Mastercard 預訂酒店享10%回饋獎金

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Booking.com酒店信用卡優惠｜Mastercard 預訂酒店享16%回饋獎金

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Booking.com酒店信用卡優惠｜ 滙豐信用卡預訂酒店享10%回饋獎金

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Booking.com酒店信用卡優惠｜ Citibank 信用卡預訂酒店可享15%回饋獎金

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Booking.com酒店信用卡優惠｜ DBS 信用卡預訂酒店可享10%回饋獎金

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Booking.com酒店信用卡優惠｜ JCB 信用卡預訂酒店可享10%回饋獎金

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Booking.com酒店信用卡優惠｜ 恒生信用卡預訂酒店可享10%回饋獎金

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