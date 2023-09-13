深圳石鍋魚3間推介　品嚐雲南手工菜／任食銀耳湯、水果／人均¥94

深圳石鍋魚｜深圳美食｜提到深圳火鍋，很多人都聯想到濃味、香辣或重口味，其實要食得健康又美味一樣有大把選擇！深圳近來流行雲南式蒸氣石鍋煮魚，即將江團魚置入石鍋中，蓋上草帽蒸燉出鮮甜的魚湯火鍋，既養顏又滋補，簡直是女性恩物！今次《香港01》「好食玩飛」頻道記者分享深圳3大石鍋煮魚推介，部分店更供應一系列雲南手工菜，任飲銀耳湯、任飲水果，人均¥94吃到飽！即睇石鍋煮魚店詳情！



（圖片來源：小紅書@欢小喵）

深圳美食雲南風石鍋魚 歎精緻雲南手工菜人均¥94 健康養顏火鍋之選

若吃不慣重口味的酸辣或麻辣火鍋，想換換清淡的原汁原味湯鍋，在深圳不妨選擇雲南式石鍋煮魚！石鍋煮魚與一般的火鍋不同，不採用明火烹製，而是通過插在鍋底的蒸汽小孔，不斷噴出水蒸汽蒸煮食材！只須將一條鮮活的魚放入石鍋內，不需加任何調料、食用油，倒入少量高湯，加上豆腐及菇菌，蓋上草帽，蒸5至6分鐘，即可享用一鍋原汁原味、奶白色的魚湯！草帽鍋蓋也別於一般金屬鍋蓋，圓錐尖頂的設計更能鎖住水汽，魚肉不易煮老，而且帶有稻草的清香，令人一試難忘！

想食高質的石鍋煮魚，今次記者便找來3間深圳人氣高企的石鍋煮魚店，有興趣的朋友必不可錯過！

深圳美食石鍋魚推介【1】石鍋蒸江團魚拌野菌湯 至鮮之選

深圳人氣No.1的石鍋魚店，莫過於是「鮮潭蒸汽石鍋魚」，門口總排著長長人龍，裝修過後人氣更盛！店家招牌菜是江團魚野菌養生鍋，每條魚也是即點即宰，加上以草帽蒸汽煮製，湯底清甜濃郁，魚肉爽彈，真材實料！此外，店家一系列的雲南手工菜也不可錯過，如鮮潭撈拌肥牛、雲南竹筒飯、鮮花餅等，整體不肥不膩又清香！店家還設有任飲銀耳湯及任食水果服務，吃到飽人均也不過¥94，好抵食！

深圳美食石鍋魚推介【1】鮮潭蒸汽石鍋魚

營業時間：11:00-22:00

地址：深圳福華一路卓悅oneavenue商場東區b1層191號

交通：深圳地鐵1號線，崗廈站出口，步行110m。



深圳美食石鍋魚推介【2】青椒紫蘇湯 特多菇菌配料

深圳另一人氣石鍋煮魚，當屬「鮮念蒸汽石鍋魚」。這兒的湯底較多辛香元素，除原味湯底，還有招牌的青椒紫蘇湯及土炮麻辣鍋，切合輕濃不同口味的人士！這兒也是主打江團魚，即點即宰，非常新鮮！此外，鮮念另一特點是菇菌配料份外多選擇，如竹蓀、松茸、雞樅、金耳等，愛菇菌的朋友必不可錯過！

深圳美食石鍋魚推介【2】鮮念蒸汽石鍋魚

營業時間：11:00-14:00；17:00-22:00

地址：深圳民治紅山6979商業中心一期5棟二樓205A（喜記潮牛莊隔壁）

交通：深圳地鐵4/6號線，紅山站出口，步行430m。



深圳美食石鍋魚推介【3】主打石鍋魚及汽鍋雞 精緻手工雲南菜

位於海岸城購物中心的雲南肴雲南菜，主打一系列精緻的雲南蒸汽燉菜，招牌料理分別有蒸汽石鍋魚及汽鍋雞！此外，一系列手工雲南菜也十分吸引，當中包括黑糖豆花、包燒野生牛肝菌、咕嘟肉沫包漿豆腐、黑三剁及茉莉花炒雞蛋等，菜品選擇多多！

深圳美食石鍋魚推介【3】雲南肴雲南菜

營業時間：11:00-22:00

地址：深圳文心五路33號海岸城購物中心5層535號商舖

交通：深圳地鐵2號線，后海站出口，步行680m。

