深圳唔只地鐵巴士　5種特色交通1蚊上車城市慢遊｜附沿途景點推薦

在深圳，坐巴士，坐電車，去兜風！



1. 深圳「紅胖子」雙層巴士：路線最多，景點最全

它是深圳最大的旅遊觀光巴士，因又高又壯的紅色車身，被大家稱呼為「紅胖子」。對於首次來深圳，想快速瞭解這座城市的朋友來説，是個不錯的選擇。

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360度全景天窗 沉浸式投影

紅胖子的內設是普通巴士的高階升級版，柔軟的皮質座椅和4人小方桌，空間特別寬敞，坐起來很舒適。

二層有隨打隨開的全景大天窗，看窗外風景的時候視角更開闊。

另外，巴士採用了變色玻璃以及透明投影膜技術，旅遊觀光和視頻解説兩不誤。

六條主題路線 不限次上下車

目前紅胖子已開通了6條不同主題的城市觀光路線，不管你是想看深圳最具科技感的建築、還是深圳成長的脈絡，又或是看城市夜景，它都能滿足你。

巴士的每個桌子底下還配有8國語言講解，上車找師傅要耳機就能聽了。而且它採用的是日票制度，自驗票起的24小時內，不限次上下車哦。

城市慢遊指南👇👇👇

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Station1：人文歷史紅線

坐人文歷史紅線，看深圳40年改革開放的日新月異。這條線沿途經過東門、國貿、華強北等，能看到很多90年代的老建築，感受深圳最純正的市井味道。

Station2：科技生態藍線

藍線跨越了福田和南山，濃縮了所有見證深圳速度的地標性建築，南山科技園、騰訊、購物公園、車公廟……基本上深圳的商業中心都在這條線上，也是大部分深漂人搞錢的起點。

Station3：魅力灣區橙線

從南山到寶安，橙線沿途經過了深圳熱門旅遊景點，有歷史與創新相融的南頭古城、可以看灣區之光摩天輪的歡樂港灣、還有必打卡的世界之窗和錦繡中華。

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Station4：生態人文綠線

綠線是唯一一條通往龍崗區的線路，沿途有洪湖公園、清水河火車公園、大芬油畫村、甘坑古鎮等等景點，喜歡人文歷史的推薦這條線路。

Station5：藝術生態紫線

這條線路是最近剛開通的，從深圳北站出發，一張票帶你逛大型商圈，遊百年古墟……環遊整個龍華，很適合時間安排緊湊，想在北站附近遊玩的朋友。

Station6：城市夜景黃線

想要觀賞城市夜景，一定要坐上這條只有夜晚才運行的黃線。

它穿越了福田、南山、羅湖三個區，沿路經過鱗次櫛比的高樓大廈，坐在高處看着熟悉的市民中心、上海賓館，萬星璀璨，真的會被美哭。

坐車攻略

購票詳情：

24小時單日票：50元／人（人民幣，下同）

24小時單日老人小孩優惠票：30元／人

深圳2日深度遊：80元／人

*可至深圳觀光巴士GO小程序購買



運行時間：

紅線：09:00-17:00

藍線：09:00-17:00

橙線：11:00-21:00

綠線：09:00-20:00

黃線：19:00-21:30

紫線：09:00-19:00



注意事項：

①驗票碼為深圳觀光巴士上車憑證，一經驗票，不可退還

②單日票／優惠票，通用於深圳巴士所有線路，驗票後開始計算時間，有效期24小時，可6條線路無限次任意換乘和上下車。

③橙線、黃線、綠線、紫線單線票，第一次上車時間開始計算有效時間，當天單線有效，可無限次上下車

④一張車票免費贈送一副耳機，上車前可向駕駛員領取

⑤請在購票當天的23:59前使用或退款，超過時間未使用，車票開始計算有效期，倒計時後將無法退款



2. 龍華「叮叮車」：只需2元，慢節奏遊觀瀾

如果你不趕時間，那就來龍華體驗一下「深圳版叮叮車」吧。

它是深圳第一條有軌電車，也是龍華獨有的風景線。它的速度不快，每次看着電車越過草坪駛向站台，耳邊傳來「鐺鐺」的生意，就有種時空穿越的錯覺。

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多巴胺車身 4節迷你車廂

仔細觀察，每一輛電車的車身顏色都不一樣，車廂內以純白色為主，加上藍色座椅，給人感覺很清新舒服，儘管它只有4節車廂，卻能容納300人。

超大的玻璃車窗，沿路欣賞美景，時間都慢下來了。

兩條試驗線路 2元一票制

有軌電車一共有兩條觀光線路，都是從清湖站出發，目的地為新瀾和下圍。無論坐到哪一站，統統2元，線上線下都可以買票，上車後會有列車售票員來驗票。

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Station1：去大和站，逛彩虹村

在大和站旁，有一個五顏六色的社工村。在早期時，這裏是典型的客家村落，後來用大面積的壁畫代替破舊的圍牆進行改造。

整條街道僅100米，但能看到各種社工裝置，以心理健康、垃圾分類、教育科普為主，把遊玩和社工融合在一起，就像是一個大型的藝術展覽。

Station2：去新瀾站，逛鰲湖藝術村

主線新瀾站的終點附近，有一座鰲湖老村，是有着百年歷史的客家古村落。同時這裏又很有藝術氛圍，不僅是牆壁外觀被藝術家們描繪上新的色彩，村裏還有大大小小的藝術展覽空間。

Station3：去下圍站，逛深圳鼓浪嶼

從終點站下圍村下車，只需再坐一站公交，就到上圍藝術村。整個村子都被大大小小的塗鴉點綴着，還有各種文藝寶藏小店和設計工作室，人少景美，很適合週末city walk。

坐車攻略

購票詳情：

2元／人，一票制

*站台自動售票機、深圳有軌電車Tram公眾號均可購買



運行時間：

清湖⇿新瀾 06:30-23:00

清湖⇿下圍 06:30-22:55



注意事項：

①每張票僅限一人乘坐一次，站內換乘需重新購票

②站台不設閘機，車門旁有檢票機，同時檢票員會進行人工檢票



3. 坪山「空中巴士」：無人駕駛，迷你版地鐵

想知道十多米的高空上觀賞城市，是什麼新奇體驗嗎，來坪山乘坐「雲巴1號線」吧。

全程8.5公里，11個站，始於坪山高鐵站，終點在比亞迪六角大廈，這是一場只屬於坪山的慢時光之旅。

（ShenzhenWeekly提供）

移動膠囊列車 票價最高3元

雲巴的車身也不長，四節車廂，78個座位，很多人稱它為Mini版地鐵。但是別看它身板小，卻能實現全自動無人駕駛，所以擁有最佳觀光視角的車頭，成了炙手可熱的位置。

城市慢遊指南👇👇👇

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Station1：去坪山圖書館，看看書

坪山圖書館，總共有10層樓，40米螺旋而上，外立面看起來像一本捲起的巨型書本。館內設計總藏量不少於120萬冊，還開設了星光書屋、繪本館、公共閲讀文化體驗館、大家書房等特色空間，上至耄耋老人，下至看繪本的小孩，都能找到屬於自己的角落。

Station2：去坪山美術館，看看展

坪山美術館內共有六層，層與層間延續室外結構理念，以木質樓梯和空中迴廊連接，大家可以迴旋式攀登向上，猶如探索金字塔一樣，一層一層看展，揭開藝術的秘密。

Station3：去坪山中心公園，吹吹風

坪山中心公園環湖而建，植被茂盛，襯得湖面也綠油油的。這裏的草地開闊且平坦，很適合週末「躺平」。

坐車攻略

巴士詳情：

深圳首條「雲中巴士」開通，一趟3元



購票詳情：

起步價2元，最高票價3元

*站廳自助售票機、深圳通、深圳雲巴小程序均可購票



運行時間：

6:30-23:00

從坪山高鐵站和比亞迪北站兩端發車，高峯期發車間隔5分鐘，平日10分鐘一班車



4. 深圳「公園巴士」：穿山看海，僅需1元

它是由深圳市公園管理中心聯合深圳巴士集團打造的城市精靈——公園巴士，因為身形嬌小輕盈，也被深圳人成為「寶寶巴士」。

公園巴士的座位並不多，卻能極大緩解出行壓力，去逛公園再也不需要兜圈子找停車位。

推薦這三條線路 票價只要1元

公園巴士有3條景很美的線路：蓮花山公園線路、深圳灣公園線路和中心公園線路。只需要1元，直接將我們送到公園邊上，還連通了周邊的社區和mall，超級方便~

城市慢遊指南👇👇👇

Station1：遊深圳經典的城市之景

蓮花山公園線路的首末站設在蓮花山公園東南門，小巴從公園出發，途經深圳圖書館、少年宮、深圳現當代藝術與城市規劃館、工業展覽館以及深業上城。

這條線路將深圳最經典的展館、最有名氣的公園以及最有趣的mall給串聯起來，很適合一家老小出遊。

Station2：一場沿海浪漫之行

深圳灣公園線路就是一條名副其實的看海專線，首末站設在深圳灣婚慶公園，沿途有一段毫無遮擋的海景公路，還會路過日出劇場、流花山公園等看海好去處。

Station3：穿越中心公園腹地

中心公園線路是這3條公園線路中最特別的一條，小巴會帶着我們穿越中心公園腹地，沿途皆是青翠綠意。

坐車攻略

線路詳情：

深圳「看海巴士」來了，週末發車，票價1元



購票詳情：

全程只需1元



運行時間：

週末以及節假日才有 09:00-18:00

蓮花山公園、深圳灣公園巴士每15分鐘一趟；中心公園巴士每30分鐘一趟



5. 深圳「球友專線」：可拼車，可打車，可包車

最近在深圳寶安區體育館出現一種新的交通出行方式——動態巴士。只要手機下單，輸入距離自己最近的公交站點以及要去的目的地，司機就會來接你了。

定站不定線 僅限周末節假日

這輛巴士目前運營範圍以寶體為中心，在西鄉大道、107國道、新安一路、海秀路、興業路合圍區域的任意公交站點都可以乘坐。拼車一人3元，包車一次30元，很適合組團去寶體看比賽。

城市慢遊指南👇👇👇

Station1：去寶安體育館，打打球

有了這班動態巴士，週末想去寶安體育館運動就更方便了，運動完還可以坐巴士去壹方城、大仟里等商場吃個飯、逛逛街。

Station2：去F518創意園，逛逛街

深圳是座創意園之城，F518在林立的創意園中，雖然低調，但始終是最特別的那個。這裏彙集了無數有趣的靈魂，店不多卻都各有特色，每一家都出片，還是個寵物友好創意園哦。

坐車攻略

購票詳情：

拼車3元／人次；包車30元／趟次

*打開「優點出行」小程序，點擊「動態公交」，選擇拼車或專車，輸入對應信息即可



運行時間：

週末以及節假日 10:00-20:30



週末挑輛車，換個方式遊深圳吧！

【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】