深圳旅遊｜3南山巴士線免費遊10大蒲點　文創/美食/購物必玩推介

上深圳玩又多了一個新選擇！不單止可乘地鐵、高鐵或大灣區巴士，深圳巴士集團早前還開通了3條「南山消費文旅專線」，往來深圳口岸直達多個景點，而且全部專線均免費任搭！想知道專線路線和周邊有甚麼抵玩抵食的好地方，就要繼續看下去！



新設立的3條消費文旅專線均是費用全免，而且遊走深圳多個熱門商圈。（資料圖片）

「南山消費文旅專線」共有3條，分為A線、B線及C線，全部均為循環線，而且都由深圳口岸出發，分別途經10個周邊的熱門商圈及旅遊景點，包括世界之窗、歡樂谷、華僑城、錦繡中華等地方之外，還會直達益田假日廣場、寶能．all city、歡樂海岸、蛇口老街及海上世界等大型商場，就連港人最新蒲點深圳灣睿印Rail In都可以一程車到達！

在深圳口岸的上落車站會有清晰的指示，旅客可以輕鬆按自己的目的地上車。（資料圖片）

A、B、C線景點逐個睇

近年深圳食買玩蒲點愈開愈多，通關後無數港人已急不及待到深圳不停掃貨、享受美食。現在還有免費巴士線遊走多區，當然要好好計劃「一路向南」的路線。

南山消費文旅A線（循環線） 遊走潮流文創集中地

（起點）深圳灣口岸A停車場→深圳灣萬象城→海岸城→華潤萬象天地→深圳灣口岸A停車場（終點）

服務時間：上午9時30分至晚上9時30分

票價：免費

（資料圖片）

深圳好玩推介【1】：萬象天地 沉浸文化氣息嚐世一咖啡

很多港人都知在深圳是文創集中地，不過想一次過感受當地的文創氣息，可乘坐A線到達萬象天地。商場有多達300間店舖，包括多間Café、餐廳、文創店舖等皆充滿文藝氣氛。不時還會舉辦文化展覽活動。逛累了，可到超人氣茶飲店「奈雪之茶」休息嘆茶，推介霸氣生椰糯米牛油果沙冰，香濃綿滑，若嫌太飽，霸氣芝士草莓，芝士奶蓋加新鮮草莓，酸甜清新。茶好，但不少人更覺她的歐包更好。

另一常見人龍的是精品咖啡館GreyBox Coffee，最大特色是採開放式設計，顧客不但可看到整個咖啡的製作過程，還有機會與世界大賽冠軍的咖啡師交流。

GreyBox Coffee最大特色是採開放式設計，顧客不但看到整個咖啡的製作過程，還有機會與世界大賽冠軍的咖啡師交流。（網上圖片）

建議早上乘坐消費文旅A線，避開人流高峰。另外，商場亦設有百老匯電影中心，播放大量IMAX的電影，而旁邊kubrick書店也是不少好書之人必到的地方之一。

南山消費文旅B線（循環線）探索潮流新蒲點

（起點）深圳灣口岸A停車場→世界之窗（歡樂谷、益田假日廣場）→錦綉中華（華僑城）→歡樂海岸→深圳灣睿印Rail In→深圳灣口岸A停車場（終點）

服務時間：上午9時30分至晚上9時30分

票價：免費

（資料圖片）

深圳好玩推介【2】：深圳灣睿印Rail In 最佳書店入夜變身？

數到港人最新深圳蒲點，又怎少得今年5月全新開幕的深圳灣睿印Rail In，打卡位超多外，加上一系列潮流商店、特色餐飲，火速成為當地的地標之一，現在南山消費文旅B線正好途經這裡，超方便。除了掃貨之外，商場更打造成為大型藝術展，定時會舉辦展覽等，而睿印Rail In最標誌性的位置，莫過於引入了被譽為「年度最佳書店」的方所書店，除了出售各類型書籍外，還刻意設計了超多打卡位。書店更聯乘了深圳音樂廠牌「黑膠房子」，有歌聽之餘，夜晚的酒吧區亦吸引年青人小酌一杯，氣氛輕鬆。

深圳好玩推介【3】：歡樂海岸 親親海洋睇海獅表演

一家大小上深圳玩，當然要選擇一個有齊吃喝玩樂的一站式好地方。深圳灣睿印Rail In之前的一個站，便是歡樂海岸，那裡不但可讓大人享受購物樂趣，商場亦設有很多適合小朋友的玩意，例如當中的水族館「海洋奇夢館」，除了可以近距離接觸不同海洋生物外，還可欣賞海獅的有趣表演，小朋友一定喜歡！而旁邊的曲水灣，亦有很多潮流玩意，包括帆船體驗、室內高卡車。一家人又食又玩，chill住過周末！

歡樂海岸佔大廣闊，就算花一天都未必可以遊遍，絕對適合一家大小chill足一個周末周日。（網上圖片）

南山消費文旅C線（循環線）合家歡娛樂城

（起點）深圳灣口岸A停車場→寶能．all city→蛇口老街→海上世界→海上世界地鐵站→寶能．all city→深圳灣口岸A停車場

服務時間：上午9時30分至晚上9時30分

票價：免費

（資料圖片）

深圳好玩推介【4】海上世界美食街 一家大小郵輪體驗

想坐郵輪又無時間？來一轉集娛樂、美食、購物、藝術、酒店等於一身的「海上世界」過足癮又如何？它的前身是法國前總統戴高樂專用的豪華郵輪，後來改名為「明華輪」，退役後經過翻新成為蛇口海岸的郵輪主題娛樂城。除了明華輪之外，附近亦分為多個旅遊區，旁邊的商場亦有多個本地及國際品牌進駐。另外，喜歡食的旅客就不可以錯過郵輪旁邊的小食街，除了有主打雪糕的野人牧坊、芋圓專門店鮮芋仙、羊肉串專門店木屋燒烤等等，絕對是一家人周末周日好去處！

海上世界集旅遊、飲食、娛樂於一身，絕對適合所有人chill足一個周末周日。（網上圖片）

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