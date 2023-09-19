廣東旅遊消費券懶人包｜7城市派發 深圳前海9.25起派 附換領方法

廣東消費券換領方法、適用日期！為刺激市內經濟，廣東目前有7個市（包括廣州市、深圳市、中山市、雲浮市、佛山市等）派發消費券。除了當地居民，來自香港的遊客亦可以領取並使用。《HK01》「好食玩飛」記者整合了資料，讓大家得悉如何分別換領7地消費券的方法、消費券的適用日期以及範圍，以減輕旅途上的開支。



廣東旅遊消費券懶人包

廣東黃滿寨瀑布（圖片來源：Trip.com）

【9月26日更新】

【9月20日更新】

廣東消費金【問題1】廣東的哪8個市正派發消費券並予香港人領取？

廣東的廣州市、深圳市、中山市、雲浮市、佛山市、潮州市和惠州市正派發消費券，香港人亦可以領取與使用。

廣東消費金【問題2】相關消費券可以一併領取嗎？

相關消費券由不同市的政府部門所發放與管理，不可以一併領取。各市消費券的領取方法、適用日期與範圍亦不同。以下內容的所有金額以人民幣計算。

廣東消費金【問題3】惠州消費券的領取方法、適用日期與範圍是？

雙月灣（圖片來源：Trip.com）

惠州市商務局聯同銀聯派發「『百鎮千店』消費券」大家可以透過開啟「雲閃付」應用程式並將電話定位於惠州市內，並點選「U惠惠州」專區、「助商惠民」專區，便可以獲得換取電子消費券。

（圖片來源：微訊）

該消費券於即日起至9月30日期間適用，憑消費券，大家可以享有「滿40元減10元」優惠，可在參與「百鎮千店」的商戶使用。

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廣東消費金【問題4】潮州消費券的領取方法、適用日期與範圍是？

青嵐怪臼谷國家地質公園（圖片來源：Trip.com）

潮州市商務局聯同中國人民銀行潮州市中心分行派發「『助商惠民』消費券」大家可以透過開啟「雲閃付」應用程式，並點選「U惠潮州」專區、「助商惠民」專區，便可以獲得換取電子消費券。

該消費券於即日起至12月15日期間適用，憑消費券，大家可以享有「68折20元封頂」、「餐飲500元立減50元」、「商圈滿200元立減30元」優惠，可在參與「助商惠民」的商戶使用。

廣東消費金【問題5】佛山消費券的領取方法、適用日期與範圍是？

長鹿旅遊休博園（圖片來源：Trip.com）

佛山市商務局聯同銀聯商務派發「『88佛山盛夏樂購狂歡節』專屬消費券」，大家可以透過追蹤「佛山發布」或「佛山商務」微訊公眾號，再向公眾號的聊天室輸入「消費券」，便可以獲得換取電子消費券的超連結。

（圖片來源：微訊）

該消費券於即日起至9月30日期間適用，憑消費券，大家可以享有「品美食，滿200立減50元」、「逛商圈，滿200立減30元」、「購家電，滿5000減500元」及「半價搭地鐵、超市有優惠」，可在參與「狂歡節」的商戶使用。

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廣東消費金【問題6】雲浮消費券的領取方法、適用日期與範圍是？

新興天露山旅遊度假區（圖片來源：Trip.com）

雲浮市文化廣電旅遊體局聯同銀聯商務派發「『百鎮千店』消費券」大家可以透過追蹤「銀聯商務廣東分公司」微訊公眾號，將手機定位於雲浮市內後，再點選「精選活動」、「雲浮百鎮千店」頁面，便可以獲得換取電子消費券。

（圖片來源：微訊）

該消費券於即日起至10月15日期間適用，憑消費券，大家可以享有「滿$30，減$10」優惠，可在參與「百鎮千店」的商戶使用。

廣東消費金【問題7】中山消費券的領取方法、適用日期與範圍是？

岐江河（圖片來源：香港旅遊發展局）

中山市商務局聯同攜程集團舉辦「中山市促消費住宿補助發放活動」，派發「民宿通用消費券」、「飯店套餐消費券」與「港澳定向消費券」。大家打開「攜程旅遊」應用程式，在首頁搜尋「中山消費券」，便可於專題頁面內領取。此外，進入「攜程旅遊」應用程式任何一個「暢遊消費 知味中山」的中山住宿消費券主題廣告，也可進入活動頁面領取優惠。

（圖片來源：微訊）

相關消費券即日起至10月11日可供領取。使用「住宿通用消費券」，可得8折優惠，每單最高立減300元；使用「飯店套餐消費券」則可得7折優惠，每單最高立減300元；而使用使用曾在港、澳地區登陸應用程式之用戶所專享的「港澳定向消費券」可得6折優惠，每單最高折減500元。

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廣東消費金【問題8】深圳消費券的領取方法、適用日期與範圍是？

深圳的龍崗區與南山區目前正派發旅遊與文化相關的消費券。

仙湖植物園（圖片來源：微訊@ 深圳市仙湖植物園）

龍崗區方面，龍崗區文化廣電旅遊運動局聯合攜程集團派發「龍崗區文旅消費券」。大家可以透過關注「龍崗工會」微訊公眾號，再向公眾號的聊天室輸入「消費券」，便可以獲得換取電子消費券的超連結。此外，進入「去哪裡旅行」應用程式首頁左滑點選「消費券」進入龍崗旅遊消費券專區或進入點擊任何一個「看演出遊龍崗享優惠」的主題廣告，也可進入活動頁面領取優惠。

相關消費券即日起至10月31日可供領取，可在指定的龍崗區旅遊飯店客房及套裝商品使用，可享7折優惠，最高立減300元。

至於南山區，南山區文化廣電旅遊運動局聯合攜程集團派發「南山區旅遊消費券」，當中包括「港澳定向優惠券」與「通用旅遊優惠券」。大家可以透過點選「攜程旅遊」應用程式的「深圳．南山知多玩多D」主題廣告，便可以獲得換取電子消費券的超連結。

（圖片來源：微訊）

相關消費券即日起至10月31日可供領取，可在指定的南山區指定的4星級及以上酒店及民宿使用。使用曾在港、澳地區登陸應用程式之用戶所專享的「港澳定向住宿優惠券」，可得5折優惠，最多減500元。而使用「通用文旅住宿優惠券」，可得8折優惠最多減200元。

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廣東消費金【問題9】廣州消費券的領取方法、適用日期與範圍是？

廣州的南沙區目前正派發旅遊與文化相關的消費券。

廣州塔（圖片來源：廣州塔）

南山區文化廣電旅遊運動局聯同南天薈派發「南沙區文旅體消費券」。大家大家可以透過關注「南天薈」微訊公眾號，並點擊「消費券惠民活動」主題廣告，便可以獲得換取電子消費券的超連結。

（圖片來源：微訊）

相關消費券即日起至10月31日可供領取，分為「景區專用券」（可以半價或免費進入景區）以及「通用類消費券」2種。「通用類消費券」分別有「買滿50元減20元」、「買滿100元減40元」、「買滿200元減80元」和「買滿300元減120元」4種，可於指定景區與其他商戶使用。

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廣東消費金【問題10】廣東將會有更多消獎券推出嗎？

為吸引旅客以刺激經濟，不少未設有消費金的市政府或轄下的區政府正計劃設立消費金，預計廣東各地的消獎券的數目將會增加或延遲失效日期。