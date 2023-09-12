輕井澤酒店10間推介！2分鐘到車站／獨立木屋／湖景房／私人泳池

輕井澤酒店推介2023！位於長野縣的輕井澤是景色優美的高原，位於海拔1,000米之上，遠離繁囂，是不少日本人炎夏避暑之好去處，當地亦因鄰近東京都而被譽為「東京的後花園」。輕井澤部份酒店價格低、鄰近輕井澤高原教會等區內知名景點以及火車站，部份更有私人泳池、落地玻璃湖景房，部份更能看到紅葉漫山一片紅的艷麗景色。有興趣可以順道留意Agoda/Trip.com/Booking.com/Klook酒店優惠碼。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

（圖片來源：輕井澤王子酒店西館）

輕井澤酒店【1】輕井澤王子酒店西館（Karuizawa Prince Hotel West）

輕井澤王子酒店西館是一間毗鄰森林的旅館，遠離繁囂，景觀優美。除了酒店的主大樓，大家可以住在旅館範圍內、別具風味的小木屋。酒店的設施相當多，除了有溫泉、健身房，還有滑雪場、高爾夫球場及網球場，適合想體驗多種運動的朋友入住。

輕井澤王子酒店西館

房價：人均$721起

地址：1016-87,Oaza Karuizawa, Karuizawa-machi, Kitasaku-gun, 輕井澤, 日本

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輕井澤酒店【2】輕井澤王子酒店東館（Karuizawa Prince Hotel East）

輕井澤王子酒店東館與輕井澤王子酒店西館相鄰，同屬輕井澤王子酒店擁有。住在東館，同樣可以享用西館的設施，而東館比西館更接近滑雪場，特別適合愛滑雪的朋友。此外，東館設有戶內林景溫泉，即使在冬季，也能一邊欣賞森林雪景，一邊泡湯。

輕井澤王子酒店東館

房價：人均$1,119起

地址：1016-75,Oaza Karuizawa, Karuizawa-machi, Kitasaku-gun, 輕井澤, 日本

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輕井澤酒店【3】輕井澤英迪格酒店（Hotel Indigo Karuizawa）

輕井澤英迪格酒店是洲際酒店集團策劃興建的精品酒店，整間酒店用色溫和，讓人放鬆。酒店的室內、外範圍備有多個火爐，在大雪天入住也不會感到太寒冷。除了公用的溫泉外，部份房型設有私人溫泉，私隱度高，讓人無拘束地看著河景、林景感受泉水的溫暖。

輕井澤英迪格酒店

房價：人均$1,085起

地址：18-39 Yashikizoe, Nagakura, Karuizawa-machi, Nagano, 輕井澤, 日本

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輕井澤酒店【4】輕井澤克羅斯飯店（Karuizawa Cross）

輕井澤克羅斯飯店各處的地板、牆身以暖色木材構建，在冬日亦予人暖和的感覺。旅館更特別設有6人及8人大房，適合與一大班朋友、整個家族一同去旅行時入住。旅館處於區內知名景點——輕井澤聖保羅天主教堂的對面，從酒店到該處去只需步行約1分鐘。

輕井澤克羅斯飯店

房價：人均$1,043起

地址：601-1 Karuizawa, Karuizawa, Nagano, 輕井澤, 日本

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輕井澤酒店【5】虹夕諾雅輕井澤 （Hoshino Resorts HOSHINOYA Karuizawa）

虹夕諾雅輕井澤由人氣旅店品牌——星野集團所營運。集團將該酒店定位為「山谷村落」，大家可以居住在水邊小屋，一邊享受溫泉，一邊聆聽大自然的聲音。該酒店跟其他星野集團的多間酒店一樣深受歡迎，每晚房間非常容易爆滿，欲入住謹記要盡快預訂。

虹夕諾雅輕井澤

房價：人均$1,220起

地址：Hoshino, Karuizawa-machi, Kitasaku-gun, 輕井澤, 日本

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輕井澤酒店【6】舊輕井澤大酒店（Le Grand Kyu Karuizawa）

舊輕井澤大酒店仿照了歐洲建築設計，特別適合喜歡歐洲風情的朋友。酒店有種房型，各有特色，即使再次入住也會感受到新鮮感。部份房型有私人泳池、可欣賞山景的天台、能在冬季取暖的火爐，非常有特色。此外，大家可以在豪華、具文藝色彩的餐廳享用美食。

舊輕井澤大酒店

房價：人均$1,046起

地址：469-4 Karuizawa, Karuizawa-machi, Kitasaku-gun, 輕井澤, 日本

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輕井澤酒店【7】輕井澤王子酒店（The Prince Karuizawa Hotel）

輕井澤王子飯店坐落於湖畔，以優美的湖光山色為賣點。酒店的所有房間、餐廳裝有落地大玻璃，讓大家隨時隨地欣賞湖景。酒店雖與輕井澤的交通樞紐——輕井澤站有一段距離，但酒店設有來往該站的免費穿梭巴士路綫，方便客人進出。

輕井澤王子酒店

房價：人均$601起

地址：1049-1,Oaza Karuizawa, Karuizawa-machi, Kitasaku-gun, 輕井澤, 日本

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輕井澤酒店【8】APA酒店 - 輕井澤站前輕井澤莊（APA Hotel Karuizawa Ekimae Karuizawaso）

APA酒店 - 輕井澤站前輕井澤莊雖沒有上述提及的酒店般大，但酒店位於輕井澤站毗鄰，交通極方便。乘搭新幹線到輕井澤站，出閘後只需步行約2分鐘便可抵達。此外，酒店設有價格較低的單人房，適合欲節省支出的獨遊旅客。

APA酒店 - 輕井澤站前輕井澤莊

房價：人均$679起

地址：1178-1135, Karuizawa, Kitasaku-gun, 輕井澤, 日本

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輕井澤酒店【9】憩山莊旅館（Ryokan Ikoisanso）

預算有限的朋友，可以選擇價格較低的憩山莊旅館。憩山莊旅館位於中輕井澤，該處的交通雖然沒有輕井澤站一帶般方便，但鄰近以三角柱體設計而知名的景點——輕井澤高原教會，從酒店走過去只需約7分鐘。此外，酒店設有日式家庭大房，適合哈日的一家大小一同入住。

憩山莊旅館

房價：人均$261起

地址：3365-9, Nagakura, 輕井澤, 日本

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輕井澤酒店【10】輕井澤森林別墅酒店 （Villa Metsa KARUIZAWA）

已厭倦了香港高樓雲集、極其逼狹的環境，想一嘗住在獨立大屋感覺的朋友，可以選住Villa Metsa KARUIZAWA。該酒店由3間雙層獨立大屋所組成，入住時需整幢租下，所有屋設有花園、露台以及陽台，最多可入住8人。

輕井澤森林別墅酒店 （Villa Metsa KARUIZAWA）

房價：人均$2,136起

地址：軽井澤町長倉大日向5595-1, 輕井澤, 日本,

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