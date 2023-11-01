機票優惠碼2023｜11月信用卡優惠

機票優惠碼2023！自從開關以來，加上外滙走低，不少香港人在放假期間都選擇出走一趟外國放鬆身心。《香港01》「好食玩飛」團隊為讀者集合了一系列最新的機票優惠碼及機票優惠，希望方便大家訂機票前瀏覽，慳得一蚊得一蚊！本文會不斷更新，即將計劃外遊的朋友不妨Bookmark本文及分享給朋友，一齊以最抵的價錢訂機票！會訂酒店及租車的朋友，亦不要忘記看看最新的酒店優惠碼及租車優惠碼！（最後更新日期：2023年11月1日）

機票優惠碼 ── 永安旅遊

永安旅遊 機票優惠｜Payme X 永安旅遊



優惠期：2023.11.01-2023.12.31

優惠一：預訂機票滿港幣1,800元或以上(未連稅)，即減港幣200元；優惠碼：PMT200

優惠二：預訂酒店滿港幣1,800元或以上(未連稅)，即減港幣200元；優惠碼：PMH200

優惠三：預訂自由行套票滿港幣3,600元或以上(未連稅)，即減港幣400元；優惠碼：PMP400

使用方法：於網站或App付款前輸入優惠碼，並以PayMe付款，即享折扣

優惠碼：PMT200, PMH200, PMP400

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永安旅遊 機票優惠｜Aeon Credit Card X 永安旅遊



優惠期：2023.11.01-2023.12.31

優惠一：預訂中國內地及澳門旅遊套票產品即可享15%即時折扣，不設最低簽賬限額，最高可享 HK$150；優惠碼：AEON15C

優惠二：預訂中國內地及澳門船票滿HK$300可享HK$50即時折扣；優惠碼：AEON50F

優惠三：預訂高鐵火車票滿HK$150可享HK$30即時折扣/滿HK$300可享HK$60即時折扣；優惠碼：AEON60R

優惠四: ：預訂全球體驗門票產品滿HK$400可享HK$40即時折扣；優惠碼：AEON40N

使用方法：於網站或App付款前輸入優惠碼，並以Aeon信用卡付款，即享折扣

優惠碼：AEON15C, AEON50F, AEON60R, AEON40N

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永安旅遊 機票優惠｜斐濟航空 香港來回楠迪機票 每位減$500



優惠期：2023.09.01-2023.11.30

優惠碼：BT234

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永安旅遊 x斐濟航空 香港來回楠迪機票 每位減$500 (圖片來源：永安旅遊)

永安旅遊 機票優惠｜買大韓航空機票 免費獲得使用仁川機場貴賓室一次



現凡訂購大韓航空單程/來回機票，來往香港至亞洲/歐美各地【經仁川機場轉機*】，每位可免費獲得使用仁川機場貴賓室一次(名額有限，先訂先得)

優惠期：即日至2023年12月31日(晚上11時59分)

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永安旅遊 大韓航空機票優惠 免費使用仁川機場貴賓室 (圖片來源：永安旅遊)

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