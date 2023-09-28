深圳美食｜蝦蟹海膽餐3間推介　¥48蟹黃撈飯/巨瀨尿蝦/小龍蝦放題

深圳美食！想歎平靚正海鮮，何不近近地上深圳？今次《香港01》好食玩飛記者便精選深圳這家3間備受好評的海鮮餐廳，由超澎湃抵食的¥48蟹黃撈飯、老牌大排檔的成呎長巨型瀨尿蝦，到紐西蘭深海小龍蝦放題，任食海膽、拖羅、刺身…都有！即睇地址及詳情！



(圖片來源：小紅書）

¥48瀑布蟹黃撈飯 巨型瀨尿蝦 小龍蝦放題 任食海膽魚生

來深圳食海鮮，整體價錢都較香港親民得多！深圳專食海鮮的餐廳林立，當中便食¥48瀑布蟹黃撈飯，還有老字號店的招牌爆膏辣蟹、成呎長瀨尿蝦及原隻烤貓山王，嫌唔夠喉，仲有超豪小龍蝦放題，任食海膽、拖羅、刺身…人均才¥400左右，CP值爆燈！

輝記出名嘗到巨型炭烤海鮮！（圖片來源：小紅書）

深圳美食海鮮推介【1】瀑布蟹黃撈飯足10隻蟹¥48份 歎花雕醉蟹僅百元

金黃的蟹黃與飯粒混合在一起，每一口都充滿了濃郁的海鮮香氣，諗起都令人口水直流！想大啖食平靚正的蟹黃撈飯，必要去深圳海岸城的「蟹一品·蟹黃面」！「蟹一品」從杭州開始風靡，近來在深圳海岸城開設了分店，隨即登上大眾點評「深圳創意菜打卡人氣榜第1名」，門口長時間排著長長人龍，人氣高企！

（圖片來源：小紅書@一个深圳混子）

如店名所示，餐廳以蟹黃料理聞名，提供撈飯或撈麵的選擇，每道菜都滿滿地覆蓋著蟹黃瀑布，而每碗蟹黃還用上數十隻活蟹新鮮拆製，可一口氣食均蟹粉、蟹黃、蟹肉及蟹膏等全蟹精華，非常有誠意！此外，食材奢侈，不代表埋單時荷包必血流成河，「蟹一品」供應的蟹黃撈飯價格好親民，連小菜及飲品，單人蟹黃套餐只需人仔¥48！嫌唔夠喉，可升級加埋2隻花雕醉蟹，一份加不過人仔¥98！激抵！

更多蟹一品介紹 ▼ ▼ ▼

蟹一品·蟹黃面（海岸城店）

營業時間：11:00am-23:00pm

地址：海岸城保利文化廣場2樓A2-09

輝記海鮮燒烤受旅客熱捧



深圳美食海鮮推介【2】炭燒巨型瀨尿蝦、爆膏辣蟹、手掌生蠔

位於深圳福田區的老牌海鮮店「輝記海鮮燒烤」，為深圳第一家主打炭燒海鮮的店子！由最初的路邊攤位起家，至今已成為頗具規模的大店，多年來堅持選用進口海鮮製作菜餚，味道維持不變，深受本地人及外地旅客熱捧。

（圖片來源：小紅書）

不似其他海鮮店，輝記選用進口海鮮，海鮮進店會放在水箱裡養著，待有人客下單才現劏，夠晒新鮮生猛。當中，最有名為爆膏辣蟹、手臂般粗的瀨尿蝦、手掌生蠔、光是蝦鉗就能擋臉的波士頓龍蝦，以及原隻烤貓山王等，菜餚上桌，絕對令人禁不住驚呼：啊！好大隻！

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更多輝記海鮮燒烤介紹 ▼ ▼ ▼

輝記海鮮燒烤

營業時間：1800-次日0030

地址：深圳福田區南園路9號

交通：深圳地鐵6號線至科學館站F出口，步行370m。



深圳美食海鮮推介【3】日式放題 任食海膽拖羅鵝肝豪歎小龍蝦燕窩

日式放題在香港食得多，在深圳吃放題你試過未？深圳福田口岸有間人氣日式放題店，被深圳人譽為「食5分鐘即回本的日式料理店」，僅需人民幣3百多，即可任食紐西蘭小龍蝦、海膽、拖羅、鵝肝等貴價海鮮，飯後甜品還有冰糖燕窩！喜歡放肆吃喝的人不可錯過！

星龍吟出名的蝦拼盤，包括紐西蘭小龍蝦、牡丹蝦及甜蝦。（圖片來源：小紅書@深海里的比基尼）

「星龍吟·日料放題」來自於廣州，出名專食豪華日式放題，近來才登陸深圳福田，隨即人氣急升，榮登大眾點評深圳人氣日式放題店之冠！在星龍吟可品嘗到各式各樣的進口海鮮，如紐西蘭小龍蝦、日本海膽、拖羅、真鯛、法國生蠔、鮑魚、鵝肝等貴價海鮮，加上各種鐵板燒、壽喜鍋、炸物、烤物、水果、蔬菜、壽司及果汁，應有盡有，作為刺身控必不可錯過。

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星龍吟·日料放題（福田店）

套餐：單人放題午市¥383，晚市¥419

地址：深圳福田區財富大廈4樓（財富大廈南門 乘坐15號電梯或者觀光電梯上4樓）

交通：深圳地鐵4號線會展中心站E口

