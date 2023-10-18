深圳美食｜蝦蟹海膽餐6間推介　¥48蟹黃撈飯/巨瀨尿蝦/小龍蝦放題

深圳美食！想歎平靚正海鮮，何不近近地上深圳？今次《香港01》「好食玩飛」記者便精選深圳這家5間備受好評的海鮮餐廳，由超澎湃抵食的¥48蟹黃撈飯、老牌大排檔的成呎長巨型瀨尿蝦，到紐西蘭深海小龍蝦放題，任食海膽、拖羅、刺身…都有！即睇地址及詳情！



(圖片來源：小紅書）

¥48瀑布蟹黃撈飯 巨型瀨尿蝦 小龍蝦放題 任食海膽魚生

來深圳食海鮮，整體價錢都較香港親民得多！深圳專食海鮮的餐廳林立，當中便食¥48瀑布蟹黃撈飯，還有老字號店的招牌爆膏辣蟹、成呎長瀨尿蝦及原隻烤貓山王，嫌唔夠喉，仲有超豪小龍蝦放題，任食海膽、拖羅、刺身…人均才¥400左右，CP值爆燈！

輝記出名嘗到巨型炭烤海鮮！（圖片來源：小紅書）

深圳美食海鮮推介【1】瀑布蟹黃撈飯足10隻蟹¥48份 歎花雕醉蟹僅百元

金黃的蟹黃與飯粒混合在一起，每一口都充滿了濃郁的海鮮香氣，諗起都令人口水直流！想大啖食平靚正的蟹黃撈飯，必要去深圳海岸城的「蟹一品·蟹黃面」！「蟹一品」從杭州開始風靡，近來在深圳海岸城開設了分店，隨即登上大眾點評「深圳創意菜打卡人氣榜第1名」，門口長時間排著長長人龍，人氣高企！

（圖片來源：小紅書@一个深圳混子）

如店名所示，餐廳以蟹黃料理聞名，提供撈飯或撈麵的選擇，每道菜都滿滿地覆蓋著蟹黃瀑布，而每碗蟹黃還用上數十隻活蟹新鮮拆製，可一口氣食均蟹粉、蟹黃、蟹肉及蟹膏等全蟹精華，非常有誠意！此外，食材奢侈，不代表埋單時荷包必血流成河，「蟹一品」供應的蟹黃撈飯價格好親民，連小菜及飲品，單人蟹黃套餐只需人仔¥48！嫌唔夠喉，可升級加埋2隻花雕醉蟹，一份加不過人仔¥98！激抵！

更多蟹一品介紹 ▼ ▼ ▼

蟹一品·蟹黃面（海岸城店）

營業時間：11:00am-23:00pm

地址：海岸城保利文化廣場2樓A2-09

輝記海鮮燒烤受旅客熱捧



深圳美食海鮮推介【2】炭燒巨型瀨尿蝦、爆膏辣蟹、手掌生蠔

位於深圳福田區的老牌海鮮店「輝記海鮮燒烤」，為深圳第一家主打炭燒海鮮的店子！由最初的路邊攤位起家，至今已成為頗具規模的大店，多年來堅持選用進口海鮮製作菜餚，味道維持不變，深受本地人及外地旅客熱捧。

（圖片來源：小紅書）

不似其他海鮮店，輝記選用進口海鮮，海鮮進店會放在水箱裡養著，待有人客下單才現劏，夠晒新鮮生猛。當中，最有名為爆膏辣蟹、手臂般粗的瀨尿蝦、手掌生蠔、光是蝦鉗就能擋臉的波士頓龍蝦，以及原隻烤貓山王等，菜餚上桌，絕對令人禁不住驚呼：啊！好大隻！

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更多輝記海鮮燒烤介紹 ▼ ▼ ▼

輝記海鮮燒烤

營業時間：1800-次日0030

地址：深圳福田區南園路9號

交通：深圳地鐵6號線至科學館站F出口，步行370m。



深圳美食海鮮推介【3】日式放題 任食海膽拖羅鵝肝豪歎小龍蝦燕窩

日式放題在香港食得多，在深圳吃放題你試過未？深圳福田口岸有間人氣日式放題店，被深圳人譽為「食5分鐘即回本的日式料理店」，僅需人民幣4百多，即可任食紐西蘭小龍蝦、海膽、拖羅、鵝肝等貴價海鮮，飯後甜品還有冰糖燕窩！喜歡放肆吃喝的人不可錯過！

星龍吟出名的蝦拼盤，包括紐西蘭小龍蝦、牡丹蝦及甜蝦。（圖片來源：小紅書@深海里的比基尼）

「星龍吟·日料放題」來自於廣州，出名專食豪華日式放題，近來才登陸深圳福田，隨即人氣急升，榮登大眾點評深圳人氣日式放題店之冠！在星龍吟可品嘗到各式各樣的進口海鮮，如紐西蘭小龍蝦、日本海膽、拖羅、真鯛、法國生蠔、鮑魚、鵝肝等貴價海鮮，加上各種鐵板燒、壽喜鍋、炸物、烤物、水果、蔬菜、壽司及果汁，應有盡有，作為刺身控必不可錯過。

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更多星龍吟介紹 ▼▼▼

星龍吟·日料放題（福田店）

套餐：單人放題午市¥459，晚市¥519

地址：深圳福田區財富大廈4樓（財富大廈南門 乘坐15號電梯或者觀光電梯上4樓）

交通：深圳地鐵4號線會展中心站E口



深圳美食海鮮推介【4】任食大閘蟹鮑魚 即撈即煮海鮮自助餐 人均¥168位

如果想實現「大閘蟹自由」，又想食得平靚正，深圳有海鮮食肆有即撈即煮歎大閘蟹。深圳這家人氣海鮮自助餐，其大閘蟹菜品長期雄霸大眾點評No.1推介，店內包括大閘蟹在內，仲有鮑魚、生蠔、白貝、海蝦…逾百款海鮮可任食，全部即撈即煮都係人均¥168！

（圖片來源：大眾點評@阿楚姑娘）

曼格海鮮自助西餐廳還有一個特點便是可自選烹調食法，自撈回枱食，一律都是單人小火鍋形式，場內又有蒸煮區、鐵板區、燒烤區，在這兒也設有以多種烹調方式煮的海鮮及肉，無論客人想點食都得，變化多多！

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此外，平不代表無質素，曼格海鮮自助西餐廳的大閘蟹由於品質好，還長期雄霸大眾點評No.1推介，隻隻生猛爆膏、多肉肥美，作為海鮮愛好者必多多留意。

更多曼格海鮮自助西餐廳介紹 ▼▼▼

曼格海鮮自助西餐廳

地址：深圳市光明區光明大道光明藍鯨世界購物中心L4

交通：地鐵6號線鳳凰城地鐵站A出口140米



深圳美食海鮮推介【5】雲南風石鍋魚 健康養顏火鍋 歎精緻雲南手工菜 人均¥94

提到深圳火鍋，很多人都聯想到濃味、香辣或重口味，其實要食得健康又美味一樣有大把選擇！深圳近來流行雲南式蒸氣石鍋煮魚，即將江團魚置入石鍋中，蓋上草帽蒸燉出鮮甜的魚湯火鍋，既養顏又滋補，簡直是女性恩物！

（圖片來源：小紅書@欢小喵）

深圳人氣No.1的石鍋魚店，莫過於是「鮮潭蒸汽石鍋魚」，門口總排著長長人龍，裝修過後人氣更盛！店家招牌菜是江團魚野菌養生鍋，每條魚也是即點即宰，加上以草帽蒸汽煮製，湯底清甜濃郁，魚肉爽彈，真材實料！此外，店家一系列的雲南手工菜也不可錯過，如鮮潭撈拌肥牛、雲南竹筒飯、鮮花餅等，整體不肥不膩又清香！店家還設有任飲銀耳湯及任食水果服務，吃到飽人均也不過¥94，好抵食！

鮮潭蒸汽石鍋魚

營業時間：11:00-22:00

地址：深圳福華一路卓悅oneavenue商場東區b1層191號

交通：深圳地鐵1號線，崗廈站出口，步行110m。



深圳美食海鮮推介【6】福海樓蠔鄉漁港——正宗粵菜館 食均深圳三寶

🍂秋天的第一口螃蟹，🦀就吃黃油蟹

📍來深圳一定要打卡的深圳特色美食，深圳老字號原“蠔鄉漁港”正式更名為“福海樓”，🦀在這家老字號吃到隻隻爆膏的膏油黃油蟹，✅get黃油蟹的正確 打開方式

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🦀膏油黃油蟹的生長不能人為幹預，轉化率僅1️⃣％，有著「蟹中黃金」之稱，是千里挑一的美味；🐚吃野生白蜆長大的蟹，蟹肉更加鮮美

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🎁深圳地標美食，宴請、送禮以蟹做宴倍有面，蟹的多種吃法，一次滿足不同口味

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1️⃣「膏油黃油蟹」：🦀極品黃油蟹，只隻爆膏，膏體滿溢而出，口感軟糯甘甜，油膏甘香，清蒸的做法保留了蟹肉蕞鮮美的味道

2️⃣「精品奶油蟹」：🦀採用麻油和老薑母古法煎的製作方式，麻油融入蟹肉，蟹膏油香濃鬱，唇齒留香

3️⃣「蒸蟹」：🦀一整盤滿眼的誘惑，蟹膏肥美，每一口都是蟹膏的鮮滑和蟹肉的鮮嫩

4️⃣「蔥薑炒蟹」：爆炒後蔥薑的香味與蟹肉的鮮味相融，嗦一口極其美味😋，蟹殼上滿滿的蟹膏，金黃誘人，🦀蟹肉飽滿鮮甜

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🦐海鮮池裡鮮活勇猛的海鮮暢遊著，🔟米的海鮮池目不暇接；🦪海鮮品種齊全，多到令人眼花繚亂，⚖️明碼標價，🐟海鮮濾水後再上稱，🦀吃海鮮無套路

福海樓·奶油蟹·蠔鄉漁港

營業時間：11:00-14:00；17:00-22:00

地址：深圳福園一路30號鵬城美食文化園院內（近國展南地鐵站）

交通：深圳地鐵1２號線，國展南站出口，步行850m。

