香港航空免費機票｜10.17贏$0機票5大準備｜預計包20公斤寄艙行李

香港航空再推出$0機票機票的免費飛「撳」住搶活動，10月17日起，$0入手由香港出發的指定航線經濟艙來回機票。想知更多免費機票詳情請睇內文。計劃搶機票的朋友亦不妨留意一下最新Agoda/Klook/Booking.com酒店Promo Code！

今次$0機票10月17日開搶，不過一切詳情待官方公布，包括時間、航點、行李是否包、旅遊日期等。是次$0機票再次由香港國際機場 「飛遇世界鉅賞」 活動送出，而免費機票不包括相關稅項、附加費及其他收費，旅客須承擔相關費用；數量有限，先到先得。

香港航空免費$0機票

日期︰10月17日

航點：待公布

旅遊日期：待公布

香港航空官網連結：http://bitly.ws/MkHu

根據以往經驗，想快手買到$0機票，最好做定搶機票5大準備：

1.與旅遊證件上相同的姓氏 /名字

2.旅遊證件編號

3.香港身份證編號

4.出生年/月/日

5.信用卡（0機票不包括稅項、附加費及其他收費）

成功訂購機票後，建議screen cap、影相去記低訂單資料，以方便日後查詢預訂機票狀態。機票以先到先得形式送出，香港航空指當飛機圖標變成賣晒，即代表有關目的地的機票送罄，要改選其他目的地。