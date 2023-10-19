日本6大水族館必去附地址門票　東京品川／橫濱／福島海洋科學館…

日本水族館推薦！日本各大縣市擁有讓人嘆為觀止的水族館。《香港01》「好食玩飛」記者為大家盤點出當地6個賦有特色、值得一逛的水族館。以下的水族館物種繁多、適合打卡或擁有特色設施，相當特別。即睇6大日本特色水族館的地址、收費、營業時間。



此外，順道看看東京高評分酒店推介、大阪酒店推介、京都酒店推介、神戶酒店推介、新宿酒店推介、淺草酒店推介、福岡酒店推介、沖繩酒店推介、札幌酒店推介、名古屋酒店推介、熊本酒店推介…以及Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，供你計劃旅程時慳得更多。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

福島海洋科學館（圖片來源：IG@sei_yaaaaaac）

日本特色水族館【1】沖繩美麗海水族館

沖繩美麗海水族館具備日本最大、亦曾是世上最大的水族館水缸，水量達到7,500噸。置身於館內，可以欣賞到多達740種、合共約10,000頭海洋生物。除了體型較小的魚，館內還有長8.6公尺的鯨鯊、蝠鱝、鯊魚和鯆魚，讓人嘆為觀止。此外，大家亦可以在園區內的海龜館、海牛館、海豚劇場欣賞各種生物的泳姿。

+ 1

沖繩美麗海水族館

地址：日本沖繩縣國頭郡本部町字石川424番地

收費：成人：2,180日圓（約港幣$116）；高中生：1,440日圓（約港幣$76）；初中、小學生：710日圓（約港幣$38）；6歲以下小童：$0

營業時間：08:30 - 18:30

交通：可參閱https://churaumi.okinawa/tc/guide/access/



日本特色水族館【2】福島海洋科學館

福島海洋科學館是日本飼養物種最多的水族館，館內有多達800種海洋生物可供欣賞，當中不少更屬日本獨有物種，特別適合研究海洋生態的朋友。此外，園區內還有面積達4,500平方米，屬世界上最大的觸摸池，讓大家感受海星、海參、蜆等生物的質感。

+ 1

福島海洋科學館

地址：日本福島縣磐城市小名濱辰巳町50 971-8101

收費：成人：1,850日圓（約港幣$98）；中、小學生：900日圓（約港幣$48）；就讀小學前之幼童：$0

營業時間：09:00 - 17:30

交通：可參閱https://www.aquamarine.or.jp/guide/access/



日本特色水族館【3】室戶廢校水族館

已逛厭了一般水族館的朋友，可以選擇參觀具校園氣息的室戶廢校水族館。該座水族館由荒廢了的小學校舍所改建而成，保留了許多學校元素。在館內，大家可以看到魚兒在課室、走廊穿梭，甚至能夠在泳池裡看到大魚游弋，別有風味。大家亦有機會在實驗室裡、樓梯間欣賞海龜、蝦隻等海洋生物的標本。

+ 1

室戶廢校水族館

地址：日本高知縣室戶市室戶岬町533-2

收費：成人及高中生：600日圓（約港幣$31.8）；初中、小學生：300日圓（約港幣$16）；就讀小學前之幼童：$0

營業時間：09:00 - 17:00

交通：可參閱https://visitkochijapan.com/zh_TW/see-and-do/10005



日本特色水族館【4】鶴岡市立加茂水族館

鶴岡市立加茂水族館的面積雖然不算很大，但卻擁有「展示最多水母品種的水族館」之世界紀錄，喜歡水母的朋友絕對不能錯過！在館裡，大家可以看到超過50種水母在水中漂蕩。在燈光的投射下，水母變得五顏六色、非常夢幻，十分值得打卡。

+ 1

鶴岡市立加茂水族館

地址：日本山形縣鶴岡市今泉字大久保657-1

收費：成人及高中生：1,000日圓（約港幣$53）；初中、小學生：500日圓（約港幣$27）；就讀小學前之幼童：$0

營業時間：09:00 - 17:00

交通：可參閱https://kamo-kurage.jp/access/



日本特色水族館【5】Maxell Aqua Park 東京品川

害怕惡劣天氣會影響到訪水族館的體驗、看不到海豚演出？Maxell Aqua Park 品川是一座全室內的水族館，所有展區、劇場、通道、餐廳都處於有蓋地方。即使天氣多壞，大家仍然能夠安心欣賞各種海洋生物。此外，該水族館是日本少數晚上仍會有海豚表演的水族館，日間逛街後想即興看看海豚的泳姿，也沒有問題。

+ 1

Maxell Aqua Park 品川

地址：日本東京都港區高輪 4-10-30

收費：成人及高中生：2,500日圓（約港幣$133）；初中、小學生：1,300日圓（約港幣$69）；4歲或以上之幼童：800日圓（約港幣$42）；4歲以下之幼童：$0

營業時間：10:00 - 20:00

交通：可參閱https://www.aqua-park.jp/zh-CHT/aqua/access/



日本特色水族館【6】橫濱八景島海島樂園

嫌普通水族館不夠刺激的朋友，可以參觀具有多部機動遊戲的橫濱八景島海島樂園。樂園除了大水漕、劇場、常見的機動遊戲，更有一座會在大海上穿梭的過出車——「Leviathan」。在「Leviathan」上，不但能夠感受快感，還能欣賞海景與橫濱的天際綫，適合愛挑戰膽量、尋求刺激的朋友。

+ 1

橫濱八景島海島樂園

地址：日本神奈川縣横浜市金澤區八景島

收費：成人及高中生：5,600日圓（約港幣$297）；長者及中、小學生：4,000日圓（約港幣$212）；4歲或以上之幼童：2,300日圓（約港幣$122）；4歲以下之幼童：$0

營業時間：08:30 - 21:30（水族館範圍：10:00 - 17:30）

交通：可參閱https://www.seaparadise.co.jp/zh-CHT/language/en/access.html

